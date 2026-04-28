Как завершились основные торги на российском рынке 28 апреля
Российский рынок акций завершил вторник отрицательной динамикой. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи потерял 1,31%, закрывшись на уровне 2696,58 пункта. С начала года бенчмарк снизился на 2,53%, а с начала месяца — на 2,87%.
В ходе сессии диапазон колебаний индикатора был довольно заметным. Минимальное значение индекса зафиксировано на отметке 2695,36 пункта, максимальное — на уровне 2736,16 пункта.
Давление на рынок оказали бумаги металлургов и технологических компаний. Лидеры падения:
- «Эн+ Груп», обыкновенные акции (–4,05%);
- «Полюс» (–3,99%);
- «Озон» (–3,88%);
- Ростелеком, обыкновенные акции (–3,16%);
- МосЭнерго (–2,73%).
Поддержку индексу, несмотря на общее снижение, оказали бумаги энергетического сектора. Лидер роста:
- Сургутнефтегаз, привилегированные акции (+0,33%).
Объем торгов по итогам дня превысил 50,8 миллиарда рублей. Рыночная капитализация компаний, входящих в базу расчёта индекса Мосбиржи, составила 7,1 триллиона рублей.
