Инвестиционный портфель: что это и с чего начать

Представьте, что вы не прислушались к известной поговорке и положили все яйца в одну корзину. Если эта корзина упадёт, вы лишитесь всего содержимого. Так и в инвестициях: если вложиться только в один актив, можно потерять всё сразу. Инвестиционный портфель — это способ распределить деньги по разным «корзинам», чтобы снизить риски и повысить шансы на стабильный доход.

Инвестиционным портфелем называют набор финансовых инструментов, которые принадлежат одному инвестору. Это могут быть акции, облигации, вклады, недвижимость, валюта, драгоценные металлы. Главная идея портфеля — диверсификация, то есть распределение ресурсов между разными «корзинами».

Например, если вы купили акции только одной компании, а её дела пошли плохо, вы потеряете деньги. Если же у вас есть ещё облигации и вклад, падение акций не станет катастрофой. Другие активы компенсируют убыток.

Состав портфеля зависит от вашей цели и готовности рисковать. Для краткосрочных инвестиций (на 1–2 года) подойдут вклады и надёжные облигации. Для долгосрочных (от 5 лет) можно добавить акции — они могут принести больше, но и колеблются сильнее.

Пример портфеля для начинающего инвестора, который хочет сохранить деньги и получить небольшой рост:

60% — вклады и облигации (надёжная база);

30% — акции крупных компаний (для роста);

10% — наличные или валюта (запас на случай падения рынка).

Главное — не вкладывать всё в одну компанию, одну отрасль или одну страну. Чем разнообразнее портфель, тем спокойнее вы спите.

Если вы пока не разбираетесь в отдельных инвестиционных инструментах, можно купить паи биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ), которые уже включают десятки компаний. Или обратиться к профессиональному управляющему. Главное — начать с малого и постепенно учиться. Даже портфель из вклада и одного фонда уже лучше, чем ничего.

Виды и стратегии формирования инвестиционного портфеля