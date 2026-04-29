Как завершись основные торги на российском рынке 29 апреля
Российский рынок акций завершил среду отрицательной динамикой. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи потерял 2,1%, опустившись до 2639,82 пункта. С начала года бенчмарк снизился на 4,58%.
За торговую сессию диапазон колебаний составил 77 пунктов — от минимальной отметки в 2628,98 пункта до максимальной в 2705,69 пункта.
В лидерах падения 29 апреля оказались ценные бумаги:
- «Полюс» (–5,33%)
- ГМК «НорНикель» (–4,82%)
- АЛРОСА (–4,34%)
- «Новатэк» (–3,91%)
- МКПАО «ВК» (–3,51%)
Устойчивость к снижению проявили:
Объём торгов по итогам дня превысил 76,6 миллиарда рублей. Рыночная капитализация компаний, входящих в базу расчёта индекса, составила 6,95 триллиона рублей.
