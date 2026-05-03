Назван главный сценарий для экономики России на май

Что будет с рублём, ценами и экономикой в мае: прогноз экспертов
Российская экономика замедлилась, Центральный банк снизил ключевую ставку до 14,5% годовых, а уровень безработицы остаётся вблизи исторического минимума в 2,1%. Между тем курс рубля восстановился после резкого падения: сейчас национальная валюта стоит около 75 рублей за доллар. Расспросили экспертов о текущем состоянии российской экономики и о том, что будет с её ключевыми показателями в мае.
Что происходит в экономике
Российская экономика замедляется, констатировали опрошенные «Рамблером» эксперты. Годовая динамика валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам первых двух месяцев 2026 года была отрицательной: –2,1% год к году в январе и –1,5% год к году в феврале. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития. Статистика за март и апрель на момент публикации статьи недоступна.
Базовый прогноз Минэкономразвития на 2026 год предполагал рост ВВП на 1,3% в годовом выражении. Однако в апреле глава ведомства Максим Решетников заявил, что показатель будет пересмотрен в сторону снижения. Обновлённый базовый сценарий Банка России допускает увеличение ВВП по итогам года на 0,5–1,5% годовых. В 2025 году рост экономики составил 1%.
Годовая инфляция по состоянию на 27 апреля оценивалась в 5,63%, свидетельствуют данные Росстата. Недельная инфляция в апреле была стабильно околонулевой:
- С 31 марта по 6 апреля — 0,19%.
- С 7 по 13 апреля — 0%.
- С 14 по 20 апреля — 0,01%.
- С 21 по 27 апреля — 0,05%.
К концу марта текущий прирост цен составил 6%, существенно замедлившись по сравнению с январём. Текущие темпы инфляции по итогам января 2026 года выросли до 14,6% с сезонной корректировкой в годовом выражении. В начале года инфляция временно ускорилась из-за разовых факторов: повышения налога на добавленную стоимость (НДС), ряда акцизов и тарифов, отметили в беседе с «Рамблером» эксперты УК «Первая».
Устойчивая инфляция на конец марта была в области 4–5% годовых. Это примерно соответствует значениям второго-третьего кварталов 2025 года.
К такому постоянству можно относиться по-разному: с одной стороны, хорошо, что инфляция остаётся умеренной и не ускоряется, с другой — для выхода к параметрам базового сценария Банка России в оставшиеся месяцы инфляция должна быть около 4% в пересчёте на год, — эксперты УК «Первая».
Банк России продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. На заседании 24 апреля регулятор уменьшил ключевую ставку ещё на 50 базисных пунктов, с 15 до 14,5% годовых. Это восьмое снижение подряд.
Дальнейшая траектория снижения ставки может замедлиться как в связи с ближневосточным конфликтом, так и в связи с повышенным дефицитом бюджета, который будет выступать как проинфляционный фактор.Егор Зиновьеваналитик «Цифра брокер»
По предварительной оценке Минфина, дефицит бюджета по итогам первого квартала 2026 года составил около 4,58 триллиона рублей.
Рубль в апреле заметно укрепился по отношению к основным мировым валютам после мартовского падения:
- Доллар торговался в диапазоне 74,5–81,3 рубля.
- Евро находился в коридоре 87,5–94 рублей.
- Юань держался в области 10,9–11,8 рубля.
Генеральный директор инвестиционной компании «Свой Капитал» Евгений Асламов назвал два основных фактора поддержки рубля в апреле:
- Увеличение объёма поступающей на рынок валютной выручки российских экспортёров. Причиной стал резкий рост цен на нефть на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
- Приостановка валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила. Ведомство не покупало иностранную валюту в марте и апреле, что снизило спрос на неё на внутреннем рынке и способствовало укреплению рубля.
За первый квартал 2026 года портфель кредитов юридическим лицам вырос на 0,8% и достиг 97,4 триллиона рублей. Число выданных россиянам автокредитов по итогам первого квартала составило 206,7 тысячи единиц. Это на 1,1% меньше показателя за аналогичный период 2025 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Между тем в марте фиксировалось оживление на рынке ипотеки. Объём выдачи кредитов на покупку жилья в первый месяц весны вырос на 14%, до 330 миллиардов рублей после 290 миллиардов рублей в феврале.
Индикатор бизнес-климата (ИБК) в апреле вырос до отметки 2,2 пункта после падения до –0,1 пункта в марте, свидетельствуют данные мониторинга предприятий ЦБ.
Безработица остаётся на исторически низкой отметке. По данным Росстата, в феврале её уровень составлял 2,1%.
Медианная зарплата россиян в марте выросла на 14% в годовом выражении до 66,4 тысячи рублей против 58,3 тысячи рублей в марте 2025 года, следует из расчётов Сбериндекса.
Что будет с экономикой дальше: прогнозы на май
Ждать ли замедления инфляции
Ускорение устойчивой инфляции в мае маловероятно в условиях сдержанного роста спроса и ВВП, считают эксперты УК «Первая». По их прогнозу, устойчивая инфляция в мае сохранится на уровне 4–5% в пересчёте на год, а годовая инфляция останется незначительно ниже уровня 6% годовых. При этом аналитики не исключают, что разовые факторы, связанные с событиями на Ближнем Востоке, способны привести к некоторому росту текущей инфляции в мае.
В компании «Свой Капитал» ожидают прироста инфляции в мае на 0,3–0,5% месяц к месяцу при сохранении годового показателя вблизи 5,6–5,8%.
По оценкам ФГ «Финам», месячная инфляция в мае может составить 0,4–0,5%. Самую позитивную оценку озвучили в «Цифра брокер» — прирост инфляции на 0,35% в месячном выражении.
Каким будет курс рубля
По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» экспертов, курс доллара в мае составит около 78 рублей, евро — примерно 90,5 рубля, юаня — 11,4 рубля.
Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко отметил, что ключевыми событиями для курса рубля в конце апреля стали:
- ужесточение прогноза ЦБ по средней ключевой ставке на 2026 (до 14–14,5% против 13,5–14,5% годовых) и 2027 (до 8–10% вместо 8–9%) годы;
- решение Минфина о возобновлении бюджетного правила с мая.
Ограничительная денежно-кредитная политика является фактором поддержки рубля. В то же время решение о возвращении Минфина к покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила с мая оказывает давление на курс национальной валюты. Однако переоценивать это влияние не стоит.Николай Дудченкоаналитик ФГ «Финам»
Ситуация на валютном рынке в мае также будет зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке, подчеркнули эксперты УК «Первая». По их прогнозам, цены на нефть останутся выше уровня января — февраля 2026 года — тогда она стоила менее 70 долларов за баррель. Это будет поддерживать сильные позиции рубля. На последней неделе апреля июньский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE торговался в диапазоне 108–115 долларов за баррель.
При высоких ценах на нефть в мае курс доллара может меняться в широком диапазоне между 70 и 80 рублями, прогнозируют аналитики УК «Первая». Большую часть мая курс будет находиться в верхней половине этого диапазона, считают эксперты.
Прогнозы УК «Первая» по курсам валют на конец мая:
- Доллар может торговаться вблизи 80 рублей.
- Евро — около 93 рублей.
- Юань — 11,6 рубля.
Прогноз компании «Свой Капитал»:
- Курс доллара в диапазоне 75–79 рублей.
- Евро в области 88–92 рублей.
- Юань в коридоре 10,9–11,4 рубля.
Прогноз «Цифра брокер»:
- Доллар будет находиться в области 77,1–78,7 рубля.
- Курс евро может колебаться в пределах 90–92 рублей.
- Стоимость юаня составит 11,2–11,4 рубля.
Прогноз ФГ «Финам»:
- Доллар останется в диапазоне 74,5–80 рублей.
- Евро будет стоить 87–89 рублей.
- Курс юаня составит 10,9–12 рублей.
