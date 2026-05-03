Назван главный сценарий для экономики России на май

Российская экономика замедлилась, Центральный банк снизил ключевую ставку до 14,5% годовых, а уровень безработицы остаётся вблизи исторического минимума в 2,1%. Между тем курс рубля восстановился после резкого падения: сейчас национальная валюта стоит около 75 рублей за доллар. Расспросили экспертов о текущем состоянии российской экономики и о том, что будет с её ключевыми показателями в мае.

© da-kuk/iStock.com

Что происходит в экономике

Российская экономика замедляется, констатировали опрошенные «Рамблером» эксперты. Годовая динамика валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам первых двух месяцев 2026 года была отрицательной: –2,1% год к году в январе и –1,5% год к году в феврале. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития. Статистика за март и апрель на момент публикации статьи недоступна.

Базовый прогноз Минэкономразвития на 2026 год предполагал рост ВВП на 1,3% в годовом выражении. Однако в апреле глава ведомства Максим Решетников заявил, что показатель будет пересмотрен в сторону снижения. Обновлённый базовый сценарий Банка России допускает увеличение ВВП по итогам года на 0,5–1,5% годовых. В 2025 году рост экономики составил 1%.

Годовая инфляция по состоянию на 27 апреля оценивалась в 5,63%, свидетельствуют данные Росстата. Недельная инфляция в апреле была стабильно околонулевой:

С 31 марта по 6 апреля — 0,19%.

С 7 по 13 апреля — 0%.

С 14 по 20 апреля — 0,01%.

С 21 по 27 апреля — 0,05%.

К концу марта текущий прирост цен составил 6%, существенно замедлившись по сравнению с январём. Текущие темпы инфляции по итогам января 2026 года выросли до 14,6% с сезонной корректировкой в годовом выражении. В начале года инфляция временно ускорилась из-за разовых факторов: повышения налога на добавленную стоимость (НДС), ряда акцизов и тарифов, отметили в беседе с «Рамблером» эксперты УК «Первая».

Устойчивая инфляция на конец марта была в области 4–5% годовых. Это примерно соответствует значениям второго-третьего кварталов 2025 года.

К такому постоянству можно относиться по-разному: с одной стороны, хорошо, что инфляция остаётся умеренной и не ускоряется, с другой — для выхода к параметрам базового сценария Банка России в оставшиеся месяцы инфляция должна быть около 4% в пересчёте на год, — эксперты УК «Первая».

Набиуллина: ЦБ не стремится любой ценой достичь инфляции в 4%

Банк России продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. На заседании 24 апреля регулятор уменьшил ключевую ставку ещё на 50 базисных пунктов, с 15 до 14,5% годовых. Это восьмое снижение подряд.

Дальнейшая траектория снижения ставки может замедлиться как в связи с ближневосточным конфликтом, так и в связи с повышенным дефицитом бюджета, который будет выступать как проинфляционный фактор. Егор Зиновьев аналитик «Цифра брокер»

По предварительной оценке Минфина, дефицит бюджета по итогам первого квартала 2026 года составил около 4,58 триллиона рублей.

Рубль в апреле заметно укрепился по отношению к основным мировым валютам после мартовского падения:

Доллар торговался в диапазоне 74,5–81,3 рубля.

Евро находился в коридоре 87,5–94 рублей.

Юань держался в области 10,9–11,8 рубля.

Генеральный директор инвестиционной компании «Свой Капитал» Евгений Асламов назвал два основных фактора поддержки рубля в апреле:

Увеличение объёма поступающей на рынок валютной выручки российских экспортёров. Причиной стал резкий рост цен на нефть на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Приостановка валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила. Ведомство не покупало иностранную валюту в марте и апреле, что снизило спрос на неё на внутреннем рынке и способствовало укреплению рубля.

За первый квартал 2026 года портфель кредитов юридическим лицам вырос на 0,8% и достиг 97,4 триллиона рублей. Число выданных россиянам автокредитов по итогам первого квартала составило 206,7 тысячи единиц. Это на 1,1% меньше показателя за аналогичный период 2025 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Между тем в марте фиксировалось оживление на рынке ипотеки. Объём выдачи кредитов на покупку жилья в первый месяц весны вырос на 14%, до 330 миллиардов рублей после 290 миллиардов рублей в феврале.

Индикатор бизнес-климата (ИБК) в апреле вырос до отметки 2,2 пункта после падения до –0,1 пункта в марте, свидетельствуют данные мониторинга предприятий ЦБ.

Безработица остаётся на исторически низкой отметке. По данным Росстата, в феврале её уровень составлял 2,1%.

Медианная зарплата россиян в марте выросла на 14% в годовом выражении до 66,4 тысячи рублей против 58,3 тысячи рублей в марте 2025 года, следует из расчётов Сбериндекса.

Что будет с экономикой дальше: прогнозы на май

Ждать ли замедления инфляции

Ускорение устойчивой инфляции в мае маловероятно в условиях сдержанного роста спроса и ВВП, считают эксперты УК «Первая». По их прогнозу, устойчивая инфляция в мае сохранится на уровне 4–5% в пересчёте на год, а годовая инфляция останется незначительно ниже уровня 6% годовых. При этом аналитики не исключают, что разовые факторы, связанные с событиями на Ближнем Востоке, способны привести к некоторому росту текущей инфляции в мае.

В компании «Свой Капитал» ожидают прироста инфляции в мае на 0,3–0,5% месяц к месяцу при сохранении годового показателя вблизи 5,6–5,8%.

По оценкам ФГ «Финам», месячная инфляция в мае может составить 0,4–0,5%. Самую позитивную оценку озвучили в «Цифра брокер» — прирост инфляции на 0,35% в месячном выражении.

Каким будет курс рубля

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» экспертов, курс доллара в мае составит около 78 рублей, евро — примерно 90,5 рубля, юаня — 11,4 рубля.

Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко отметил, что ключевыми событиями для курса рубля в конце апреля стали:

ужесточение прогноза ЦБ по средней ключевой ставке на 2026 (до 14–14,5% против 13,5–14,5% годовых) и 2027 (до 8–10% вместо 8–9%) годы; решение Минфина о возобновлении бюджетного правила с мая.

Ограничительная денежно-кредитная политика является фактором поддержки рубля. В то же время решение о возвращении Минфина к покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила с мая оказывает давление на курс национальной валюты. Однако переоценивать это влияние не стоит. Николай Дудченко аналитик ФГ «Финам»

Ситуация на валютном рынке в мае также будет зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке, подчеркнули эксперты УК «Первая». По их прогнозам, цены на нефть останутся выше уровня января — февраля 2026 года — тогда она стоила менее 70 долларов за баррель. Это будет поддерживать сильные позиции рубля. На последней неделе апреля июньский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE торговался в диапазоне 108–115 долларов за баррель.

При высоких ценах на нефть в мае курс доллара может меняться в широком диапазоне между 70 и 80 рублями, прогнозируют аналитики УК «Первая». Большую часть мая курс будет находиться в верхней половине этого диапазона, считают эксперты.

Прогнозы УК «Первая» по курсам валют на конец мая:

Доллар может торговаться вблизи 80 рублей.

Евро — около 93 рублей.

Юань — 11,6 рубля.

Прогноз компании «Свой Капитал»:

Курс доллара в диапазоне 75–79 рублей.

Евро в области 88–92 рублей.

Юань в коридоре 10,9–11,4 рубля.

Прогноз «Цифра брокер»:

Доллар будет находиться в области 77,1–78,7 рубля.

Курс евро может колебаться в пределах 90–92 рублей.

Стоимость юаня составит 11,2–11,4 рубля.

Прогноз ФГ «Финам»:

Доллар останется в диапазоне 74,5–80 рублей.

Евро будет стоить 87–89 рублей.

Курс юаня составит 10,9–12 рублей.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Доплаты к пенсии, комиссии по СБП и другие изменения в финансах россиян с 1 мая