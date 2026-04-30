Как завершились основные торги на российском рынке 30 апреля
Российский рынок акций завершил апрель положительной динамикой. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи прибавил 0,7%, закрывшись на уровне 2658,21 пункта. С начала 2026 года бенчмарк снизился на 3,92%.
В течение дня рынок двигался в умеренном диапазоне. Разница между максимумом и минимумом составила около 25 пунктов: на пике индекс поднимался до 2674,59 пункта, а локальный минимум находился на отметке 2648,94 пункта.
Среди лидеров роста по итогам сессии оказались бумаги:
- АЛРОСА (+1,15%);
- Газпром (+1,04%);
- Транснефть, привилегированные акции (+0,97%);
- ЮГК (+0,88%);
- «Яндекс» (+0,88%).
В аутсайдерах торгов оказались:
- «Лента» (–4,78%);
- МКПАО «ВК» (–2,17%);
- ВТБ (–1,94%);
- «Система» (–1,18%);
- Аэрофлот (–0,95%).
Объём торгов по итогам дня составил около 43,8 миллиарда рублей, а рыночная капитализация компаний, входящих в базу расчёта индекса, приблизилась к 6,9 триллиона рублей.