Курс рубля начал понедельник падением по отношению к трём основным мировым валютам. Доллар укрепился до 75,5 рубля, евро поднялся в область 88,5 рубля, юань превысил отметку в 11 рублей. «Рамблер» проанализировал, что сейчас происходит на валютном рынке, и спросил экспертов, каким будет курс рубля на неделе 4–8 мая.

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

Иностранные валюты к концу апреля вернулись в область годовых минимумов после резкого укрепления в марте. Курс доллара на межбанковском рынке «Форекс» вечером 30 мая составил 74,93 рубля. Евро на закрытии торгов в четверг стоил 87,91 рубля. Юань находился в области 10,98 рубля.

После коротких майских праздников динамика изменилась — рубль перешёл к падению. К 13:40 мск курс доллара прибавил 0,69% и достиг 75,44 рубля. Евро укрепился на 0,52% и стоил 88,37 рубля. Курс юаня составил 11,05 рубля (+0,6%).

Банк России повысил официальные курсы иностранных валют на 1–4 мая. Они составили:

Доллар — 74,8 рубля.

Евро — 88,64 рубля.

Юань — 10,96 рубля.

Почему рубль перешёл к ослаблению

Главной причиной сохранения крепкого курса рубля в конце апреля был налоговый период, сказал «Рамблеру» аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Пик выплат экспортёров в бюджет пришёлся на 28 апреля. В начале мая рубль лишился этой поддержки.

Стоимость энергоресурсов, металлов и удобрений оставалась повышенной. Поэтому экспортёры этих товаров и сырья в апреле продавали больше валютной выручки, чем, например, в первые месяцы 2026 года. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

Умеренно негативное влияние на курс рубля в мае окажет возобновление Минфином валютных операций по бюджетному правилу, считает Чернов. Мораторий ведомства на покупку и продажу валюты выступал одним из ключевых драйверов роста рубля в апреле.

Рост спроса на валюту со стороны Минфина в мае не означает автоматического обвала рубля. Эффект будет зависеть от объёма операций. Если покупки будут умеренными, рынок просто перейдёт к более слабому, но спокойному курсу. Так что это скорее фактор плавного ослабления рубля, а не резкой девальвации. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко назвал фактором поддержки курса рубля ужесточение прогноза Банка России по средней ключевой ставке на 2026 и 2027 годы. Регулятор изменил диапазон ставки на текущий год до 14–14,5% против 13,5–14,5% ранее, а на 2027 год — до 8–10% вместо 8–9% годовых.

Среднесрочный прогноз ЦБ стал чуть более консервативным. Это выступает в пользу укрепления национальной валюты. Ближневосточный кризис повышает неопределённость и сужает пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики российским Центральным банком. Николай Дудченко аналитик ФГ «Финам»

Выгодно ли сейчас покупать валюту

Покупать валюту сейчас имеет смысл под конкретные цели: поездки за границу, будущие затраты в валюте, оплату учёбы, лечения или частичную диверсификацию сбережений. Такое мнение озвучил «Рамблеру» Владимир Чернов. Для подобных целей текущие курсы выглядят достаточно комфортными, поскольку рубль остаётся крепким относительно начала 2026 года, сказал аналитик.

Приобретать валюту на весь капитал ради быстрой спекуляции сейчас не стоит, уверен Чернов. Если объём операций Минфина в мае окажется умеренным, доллар может подняться плавно, но без резкого движения, пояснил он.

С этим согласен Николай Дудченко. Эксперт также отметил, что в настоящее время покупать валюту стоит для зарубежных поездок. Держать в валюте, по его мнению, можно часть средств с целью диверсификации портфеля. Основные сбережения по-прежнему выгоднее держать в рублёвых инструментах на фоне высоких ставок, подчеркнул он.

Иной позиции придерживается эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер. Он считает, что спекулятивные покупки иностранных валют сейчас интересны с расчётом на их будущий рост.

Как инвестору защититься от валютных рисков в 2026 году

Что будет с рублём на неделе 4–8 мая

Опрошенные «Рамблером» эксперты допускают умеренное ослабление рубля на текущей неделе после завершения налогового периода и на фоне ожидания параметров операций Минфина. По среднему прогнозу, курс доллара составит около 75,5 рубля, евро будет стоить около 88,5 рубля, юань — 11,1 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Николая Дудченко:

Доллар в диапазоне 74,7–76 рублей.

Евро будет в области 87–89 рублей.

Юань — в области 10,9–11,3 рубля.

Прогноз аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова:

Доллар в коридоре 74,8–76,8 рубля.

Евро будет стоить 87,6–89,2 рубля.

Юань — 10,9–11,5 рубля.

Прогноз аналитика «Цифра брокер» Александра Дудникова:

Доллар может торговаться в пределах 74–77 рублей.

Курс евро составит 87–91 рубль.

Юань будет торговаться в диапазоне 10,9–11,3 рубля.

