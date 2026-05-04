Как завершились основные торги на фондовом рынке 4 мая
Российский рынок акций завершил день снижением. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи потерял 1,41%, опустившись до 2620,82 пункта. С начала 2026 года бенчмарк снизился на 5,27%.
В течение дня рынок двигался в достаточно широком коридоре: значения колебались между 2605,24 и 2655,46 пункта. При этом торги открылись вблизи отметки 2653,73 пункта, после чего индекс постепенно сместился вниз.
Основное давление на рынок оказали бумаги крупных эмитентов. В числе лидеров снижения оказались:
- «Лукойл» (–5,49%);
- «Лента», обыкновенные акции (–4,52%);
- ГМК «Норникель» (-3,57%);
- АФК «Система», обыкновенные акции (–3,05%);
- ММК (–2,79%).
Отдельные бумаги, напротив, показали умеренный рост. В числе лидеров повышения:
- «Циан» (+2,03%);
- Совкомфлот (+1,13%);
- ЮГК (+0,54%);
- «Транснефть», привилегированные акции (+0,44%);
- «Интер РАО» (+0,37%).
Объём торгов по итогам дня составил 41,96 миллиарда рублей, а совокупная капитализация компаний, входящих в индекс, превысила 6,9 триллиона рублей.