Как завершились основные торги на фондовом рынке 4 мая

Российский рынок акций завершил день снижением. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи потерял 1,41%, опустившись до 2620,82 пункта. С начала 2026 года бенчмарк снизился на 5,27%.

В течение дня рынок двигался в достаточно широком коридоре: значения колебались между 2605,24 и 2655,46 пункта. При этом торги открылись вблизи отметки 2653,73 пункта, после чего индекс постепенно сместился вниз.

Основное давление на рынок оказали бумаги крупных эмитентов. В числе лидеров снижения оказались:

«Лукойл» (–5,49%);

«Лента», обыкновенные акции (–4,52%);

ГМК «Норникель» (-3,57%);

АФК «Система», обыкновенные акции (–3,05%);

ММК (–2,79%).

Отдельные бумаги, напротив, показали умеренный рост. В числе лидеров повышения:

«Циан» (+2,03%);

Совкомфлот (+1,13%);

ЮГК (+0,54%);

«Транснефть», привилегированные акции (+0,44%);

«Интер РАО» (+0,37%).

Объём торгов по итогам дня составил 41,96 миллиарда рублей, а совокупная капитализация компаний, входящих в индекс, превысила 6,9 триллиона рублей.

