Как завершились основные торги на российском рынке 5 мая

Российский рынок акций завершил торги уверенным ростом. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи прибавил 0,9%, закрывшись на отметке 2644,37 пункта. С начала 2026 года бенчмарк снизился на 4,42%.

Колебания в течение дня укладывались в коридор шириной порядка 62 пункта. В ходе сессии минимальное значение индикатора составляло 2590,66 пункта, а максимальное достигало 2652,25 пункта.

Поддержку индексу оказали бумаги сырьевого и технологического секторов. В числе лидеров роста оказались:

«Новатэк», обыкновенные акции (+2,96%);

«Русал», обыкновенные акции (+2,7%);

«Сургутнефтегаз», привилегированные акции (+2,3%);

МКПАО «ВК» (+2,04%);

«Т-Технологии», обыкновенные акции (+1,82%).

Сдерживали положительную динамику в основном представители транспорта и связи. Лидеры снижения:

Совокупный объём торгов по итогам дня превысил 46,1 миллиарда рублей. Рыночная капитализация компаний, входящих в базу расчёта индекса Мосбиржи, составила около 6,96 триллиона рублей.

