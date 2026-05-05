Как завершились основные торги на российском рынке 5 мая
Российский рынок акций завершил торги уверенным ростом. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи прибавил 0,9%, закрывшись на отметке 2644,37 пункта. С начала 2026 года бенчмарк снизился на 4,42%.
Колебания в течение дня укладывались в коридор шириной порядка 62 пункта. В ходе сессии минимальное значение индикатора составляло 2590,66 пункта, а максимальное достигало 2652,25 пункта.
Поддержку индексу оказали бумаги сырьевого и технологического секторов. В числе лидеров роста оказались:
- «Новатэк», обыкновенные акции (+2,96%);
- «Русал», обыкновенные акции (+2,7%);
- «Сургутнефтегаз», привилегированные акции (+2,3%);
- МКПАО «ВК» (+2,04%);
- «Т-Технологии», обыкновенные акции (+1,82%).
Сдерживали положительную динамику в основном представители транспорта и связи. Лидеры снижения:
- «Совкомфлот» (-0,64%);
- МТС, обыкновенные акции (-0,43%);
- «МосЭнерго» (-0,23%);
- АФК «Система», обыкновенные акции (-0,15%);
- «Ренессанс» (-0,07%).
Совокупный объём торгов по итогам дня превысил 46,1 миллиарда рублей. Рыночная капитализация компаний, входящих в базу расчёта индекса Мосбиржи, составила около 6,96 триллиона рублей.