Как завершились основные торги на российском рынке 6 мая

Российский рынок акций завершил среду отрицательной динамикой. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи потерял 0,45%, закрывшись на уровне 2632,5 пункта. С начала 2026 года бенчмарк снизился на 4,85%.

В моменте индикатор опускался до 2612,46 пункта. Дневной максимум зафиксирован на уровне 2647,5 пункта.

Наибольшее давление на индекс оказали бумаги ретейла и нефтегазового сектора. Среди лидеров падения оказались:

Устойчивость к снижению проявили представители горнодобывающей отрасли и онлайн-торговли. В лидерах роста:

Объём торгов по итогам дня составил 44,19 миллиарда рублей. Рыночная капитализация компаний, входящих в базу расчёта индекса, превысила 6,93 триллиона рублей.

