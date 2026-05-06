Как завершились основные торги на российском рынке 6 мая
Российский рынок акций завершил среду отрицательной динамикой. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи потерял 0,45%, закрывшись на уровне 2632,5 пункта. С начала 2026 года бенчмарк снизился на 4,85%.
В моменте индикатор опускался до 2612,46 пункта. Дневной максимум зафиксирован на уровне 2647,5 пункта.
Наибольшее давление на индекс оказали бумаги ретейла и нефтегазового сектора. Среди лидеров падения оказались:
- «Лента», обыкновенные акции (–4,99%).
- «Совкомфлот» (–2,66%).
- «Сургутнефтегаз», привилегированные акции (–2,23%).
- «Эн+ Груп», обыкновенные акции (–1,93%).
- «Роснефть» (–1,87%).
Устойчивость к снижению проявили представители горнодобывающей отрасли и онлайн-торговли. В лидерах роста:
- «Полюс» (+5,14%).
- «Озон» (+1,76%).
- ГМК «Норникель» (+1,55%).
- АЛРОСА, обыкновенные акции (+1,45%).
- «Аэрофлот» (+1,42%).
Объём торгов по итогам дня составил 44,19 миллиарда рублей. Рыночная капитализация компаний, входящих в базу расчёта индекса, превысила 6,93 триллиона рублей.
