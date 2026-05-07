Частные инвесторы вложили 45,2 миллиарда рублей в акции на Мосбирже

Частные инвесторы в апреле значительно увеличили активность на фондовом рынке Московской биржи. За месяц физлица вложили в ценные бумаги 348 миллиардов рублей — почти в два раза больше, чем годом ранее, следует из данных торговой площадки.

© Сгенерировано с помощью ИИ

Наиболее заметный рост пришелся на акции: объём инвестиций в этот сегмент достиг 45,2 миллиарда рублей, что в 1,9 раза больше в сравнении с апрелем прошлого года.

Вложения в облигации выросли на 57% и составили 265 миллиардов рублей. Еще 37 миллиардов рублей инвесторы направили в паевые инвестиционные фонды.

Одновременно продолжает расти число частных участников рынка. В апреле инвесторы открыли свыше 79 миллионов брокерских счетов. Количество индивидуальных инвестиционных счетов увеличилось на 14 тысяч, превысив 6,3 миллиона.

Физлица сохраняют высокую долю в биржевых торгах. В операциях с акциями на них пришлось 66,7% объёма, в сегменте облигаций — 12,7%, а на срочном рынке — 54,7%.

Наибольшим спросом у частных инвесторов пользовались бумаги крупнейших российских компаний. Лидерами по популярности стали обыкновенные акции Сбербанк с долей 29,6% в портфелях инвесторов, а также привилегированные бумаги банка — 7%. В число самых востребованных активов также вошли акции:

ЛУКОЙЛа (12,6%);

«Газпрома»(12,2%);

ВТБ (11,4%);

«Яндекса» (5,9%);

«Роснефти» (5,6%);

X5 Group (5,5%),

«Полюса» (5,1%);

НОВАТЭКа (5%).

