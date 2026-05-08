Эксперты назвали сценарий восстановления российского рынка акций в мае

Российский рынок акций опустился в область 2600–2650 пунктов. Давление на котировки оказывают крепкий курс рубля, ужесточение риторики Банка России и геополитическая неопределённость. Эксперты рассказали «Рамблеру», что может измениться на фондовом рынке в мае, и озвучили прогнозы по индексу Мосбиржи на конец весны.

Как индекс Мосбиржи менялся за последний месяц

Индекс Мосбиржи (IMOEX) в ходе основной торговой сессии 5 мая в моменте опускался до 2590,66 пункта. Это самый низкий показатель с 19 ноября 2025 года. К утру 8 мая индикатор немного отыграл падение. Уровень открытия в пятницу составил 2610,4 пунктов. До апрельского заседания Банка России по ключевой ставке бенчмарк находился в боковом движении и торговался в диапазоне 2700–2800 пунктов. С 24 апреля индекс Мосбиржи перешёл к снижению.

Причиной падения котировок в конце апреля стали распродажи на фондовом рынке, вызванные ужесточением риторики Банка России, пояснил руководитель отдела управления акциями УК «Первая» Антон Кравченко.

Апрельское снижение ключевой ставки с 15 до 14,5% соответствовало ожиданиям участников рынка и не оказало значительного влияния на котировки. Настроения инвесторов ухудшились на фоне более жёсткого сигнала ЦБ относительно дальнейшей траектории снижения «ключа» — регулятор допустил паузу в цикле снижения ставки на заседании 19 июня.

Банк России также повысил оценки средней ключевой ставки на ближайшие два года. Прогнозируемый диапазон на 2026 год изменился до 14–14,5% против 13,5–14,5% ранее, а на 2027 год — до 8–10% вместо 8–9% годовых.

Дополнительный негатив для российского фондового рынка несла в себе пауза в российско-украинских переговорах весной 2026 года из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, отметил Кравченко. Отсутствие прогресса в диалоге по украинскому вопросу оказывает давление на индекс Мосбиржи, согласен аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил паузу в урегулировании на Украине большей вовлечённостью США в войну между Ираном и Израилем.

Эксперты выделили и ещё один сдерживающий фактор для роста российского рынка — крепкий рубль. За последний месяц курс рубля к доллару, евро и юаню укрепился на 5–6%.

На этом фоне рублёвый эквивалент валютной выручки российских экспортёров снизился. Ситуация особенно критична для сырьевого сектора: укрепление рубля напрямую сокращает операционную прибыль и свободный денежный поток таких компаний. Это делает их акции менее привлекательными для инвесторов даже при благоприятной внешней конъюнктуре — высоких мировых ценах на нефть.

Стоимость июльского фьючерса нефти Brent на лондонской бирже ICE 7 мая находилась в диапазоне 97–102,5 доллара за баррель.

Чего ждать от рынка акций в мае: прогнозы экспертов

Курс рубля в мае может ослабнуть на фоне возобновления валютных операций Минфином в рамках бюджетного правила с 8 мая. Это должно позитивно сказаться на стоимости ценных бумаг российских экспортёров, считает эксперт по фондовому рынку компании БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер.

Ещё один драйвер роста индекса Мосбиржи в мае — выплаты дивидендов корпорациями, отметил он. Часть инвесторов выводит деньги, но значительная доля инвестирует их обратно в рынок. По оценкам Зельцера, к началу лета индекс Мосбиржи может вернуться в область 2800 пунктов.

Слабая динамика Индекса Мосбиржи сохранится до тех пор, пока не появится серьёзных позитивных новостей по украинскому конфликту или не вырастут валютные курсы, предупреждает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

Цены на нефть остаются высокими на фоне практически полного закрытия Ормузского пролива. Но наш нефтегазовый сектор не может выиграть от этого в полной мере из-за очень крепкого рубля. Наталья Малых Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам»

По оценке эксперта, в отсутствие позитивных изменений индекс Мосбиржи завершит май в области 2650–2700 пунктов.

Самый широкий диапазон движения бенчмарка в своём прогнозе озвучил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его мнению, в мае индекс Мосбиржи будет находиться в пределах 2550–2750 пунктов.

Движение индекса Мосбиржи к 2800 пунктам более вероятно, если рубль начнёт постепенно слабеть, внешний фон останется спокойным, а металлы, нефть и газ — дорогими. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

В «Цифра брокер» ожидают, что индекс Мосбиржи к концу мая будет торговаться в диапазоне 2700–2800 пунктов.

