Как завершились основные торги на российском рынке 7 мая
Российский рынок акций завершил четверг отрицательной динамикой. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи потерял 0,65%, закрывшись на отметке 2615,33 пункта. С начала 2026 года бенчмарк снизился на 5,47%.
Диапазон колебаний за день составил около 21 пункта. Нижняя граница индикатора в ходе сессии опускалась до 2611,09 пункта. Верхняя — достигала 2631,77 пункта.
Лидерами снижения стали бумаги ритейла и металлургии. Среди аутсайдеров сессии:
- «Лента», обыкновенные акции (–3,81%);
- «РУСАЛ», обыкновенные акции (–2,78%);
- МКПАО «ВК» (–2,07%);
- «Полюс» (–1,53%);
- «Новатэк», обыкновенные акции (–1,41%).
Прирост по итогам дня показали в основном акции банковского и сталелитейного секторов. В числе лидеров роста:
- МКБ, обыкновенные акции (+2,78%);
- ММК (+1,44%);
- ЮГК (+1,23%);
- «Позитив» (+1,12%);
- «Северсталь», обыкновенные акции (+0,71%).
Объём торгов по итогам дня превысил 26,9 миллиарда рублей. Рыночная капитализация компаний, входящих в базу расчёта индекса, составила более 6,8 триллиона рублей.