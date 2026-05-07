Как завершились основные торги на российском рынке 7 мая

Российский рынок акций завершил четверг отрицательной динамикой. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи потерял 0,65%, закрывшись на отметке 2615,33 пункта. С начала 2026 года бенчмарк снизился на 5,47%.

Диапазон колебаний за день составил около 21 пункта. Нижняя граница индикатора в ходе сессии опускалась до 2611,09 пункта. Верхняя — достигала 2631,77 пункта.

Лидерами снижения стали бумаги ритейла и металлургии. Среди аутсайдеров сессии:

«Лента», обыкновенные акции (–3,81%);

«РУСАЛ», обыкновенные акции (–2,78%);

МКПАО «ВК» (–2,07%);

«Полюс» (–1,53%);

«Новатэк», обыкновенные акции (–1,41%).

Прирост по итогам дня показали в основном акции банковского и сталелитейного секторов. В числе лидеров роста:

МКБ, обыкновенные акции (+2,78%);

ММК (+1,44%);

ЮГК (+1,23%);

«Позитив» (+1,12%);

«Северсталь», обыкновенные акции (+0,71%).

Объём торгов по итогам дня превысил 26,9 миллиарда рублей. Рыночная капитализация компаний, входящих в базу расчёта индекса, составила более 6,8 триллиона рублей.

