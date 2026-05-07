Как завершились основные торги на российском рынке 7 мая

Владимир Давыденко

Российский рынок акций завершил четверг отрицательной динамикой. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи потерял 0,65%, закрывшись на отметке 2615,33 пункта. С начала 2026 года бенчмарк снизился на 5,47%.

Диапазон колебаний за день составил около 21 пункта. Нижняя граница индикатора в ходе сессии опускалась до 2611,09 пункта. Верхняя — достигала 2631,77 пункта.

Лидерами снижения стали бумаги ритейла и металлургии. Среди аутсайдеров сессии:

  • «Лента», обыкновенные акции (–3,81%);
  • «РУСАЛ», обыкновенные акции (–2,78%);
  • МКПАО «ВК» (–2,07%);
  • «Полюс» (–1,53%);
  • «Новатэк», обыкновенные акции (–1,41%).

Прирост по итогам дня показали в основном акции банковского и сталелитейного секторов. В числе лидеров роста:

  • МКБ, обыкновенные акции (+2,78%);
  • ММК (+1,44%);
  • ЮГК (+1,23%);
  • «Позитив» (+1,12%);
  • «Северсталь», обыкновенные акции (+0,71%).

Объём торгов по итогам дня превысил 26,9 миллиарда рублей. Рыночная капитализация компаний, входящих в базу расчёта индекса, составила более 6,8 триллиона рублей.

