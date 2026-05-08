Как завершились основные торги на российском рынке 8 мая

Ксения Темникова

Российский рынок акций завершил пятницу в минусе. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,67% и закрылся на отметке 2597,8 пункта. С начала 2026 года индекс потерял 6,1%.

© Сгенерировано с помощью ChatGPT

Торги проходили в относительно спокойном диапазоне. В течение сессии индекс поднимался до 2614,03 пункта, тогда как минимальное значение дня составило 2597,55 пункта. Разница между максимумом и минимумом превысила 16 пунктов.

Наиболее заметное снижение показали бумаги золотодобывающего, IT- и транспортного секторов. В числе лидеров падения оказались:

  • ЮГК (-2,58%);
  • МКПАО «ВК» (-2,24%);
  • «Система» (-2,16%);
  • «Аэрофлот» (-2,05%);
  • «Сургутнефтегаз», привилегированные акции (-1,41%).

Часть рынка при этом смогла удержаться в плюсе. Среди лидеров роста по итогам сессии:

  • «Лента» (+0,71%);
  • «Циан» (+0,39%);
  • «Позитив» (+0,22%);
  • «Лукойл» (+0,19%);
  • «Ренессанс» (+0,05%).

Объём торгов по итогам дня составил 19,3 миллиарда рублей, а капитализация компаний, входящих в базу расчета индекса, достигла 6,84 триллиона рублей.

