Россиянам рассказали, как правильно покупать валюту

Во время резкого роста доллара и евро многие начинают покупать валюту на эмоциях, опасаясь дальнейшего ослабления рубля. Однако именно в такие периоды курсы нередко оказываются близкими к локальным максимумам. Попытки угадать идеальный момент для обмена часто приводят к лишним расходам. В этот статье рассказываем, как снизить риск неудачной покупки валюты.

Что такое усреднение и как это работает

Суть стратегии усреднения заключается в регулярной покупке валюты небольшими суммами через равные промежутки времени. Вместо одной крупной сделки вы совершаете несколько мелких операций.

Это помогает избежать ситуации, когда все накопления тратятся в момент резкого скачка курса из-за паники или страха дальнейшего падения рубля. Если доллар или евро временно подорожают, часть выделенных средств останется для последующих покупок — возможно, уже по более выгодному курсу.

Дополнительное преимущество стратегии усреднения — снижение эмоционального влияния на финансовые решения. Вы заранее определяете график и объём покупок и меньше реагируете на ежедневные колебания на валютном рынке.

Рассмотрим на примере:

Предположим, вы планируете приобрести доллары на 120 тысяч рублей. Вместо разовой операции на всю сумму вы покупаете валюту на 30 тысяч рублей раз в месяц в течение четырёх месяцев.

Допустим, курс в разные месяцы составлял:

78 рублей — в первый месяц;

84 рубля — во второй;

81 рубль — в третий;

76 рублей — в четвёртый.

В результате средняя цена покупки составит около 79,75 рубля за доллар. Если бы вся сумма была обменяна во второй месяц по курсу 84 рубля, покупка оказалась бы примерно на 5,3% менее выгодной. В пересчёте на 120 тысяч рублей разница составила бы около 6 тысяч рублей.

Почему стратегия усреднения актуальна сейчас

Валютный рынок в 2026 году остаётся высоковолатильным. На курс влияют решения Банка России по ключевой ставке, изменение цен на нефть, геополитические новости и ситуация на мировых рынках.

С 1 марта по 13 мая курс доллара на межбанковском рынке «Форекс» колебался от 73,1 до 86,9 рубля. Разница превысила 10 рублей за доллар. При такой динамике даже опытным участникам рынка сложно определить оптимальный момент для покупки валюты.

Вывод. Стратегия усреднения не гарантирует прибыль и не защищает от возможного снижения курса в будущем. Но она позволяет снизить риск эмоциональных покупок в период ажиотажа и помогает более спокойно реагировать на колебания валютного рынка.

