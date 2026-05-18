5 способов, куда вложить 100 тысяч рублей в 2026 году

По данным Росстата, годовая инфляция в мае 2026 года составила 5,56%. Это значит, что за год ваши деньги потеряют в покупательной способности примерно 5,7%. Чтобы этого не произошло, стоит рассмотреть инструменты, которые помогут сохранить и приумножить накопления. В этом обзоре — пять вариантов вложения 100 тысяч рублей с минимальными рисками.

Годовой вклад в банке

Самый простой и надёжный способ защитить деньги от инфляции — открыть банковский вклад. По данным ЦБ, в конце апреля максимальные ставки по вкладам в десяти крупнейших банках страны снизились до 13% годовых.

Сейчас банки предлагают годовой вклад в среднем под 10% годовых. Если положить на него 100 тысяч рублей, то через год на счёте будет 110 тысяч рублей (100 000 + 100 000 * 10%). Доход составит 10 тысяч рублей.

Риски:

банкротство банка или отзыв лицензии . В этом случае депозит застрахован системой страхования вкладов (до 1,4 миллиона рублей на один банк);

. В этом случае депозит застрахован системой страхования вкладов (до 1,4 миллиона рублей на один банк); инфляция . Если она окажется выше ставки по вкладу, реальная доходность будет нулевой или отрицательной;

. Если она окажется выше ставки по вкладу, реальная доходность будет нулевой или отрицательной; фиксация ставки. Открывая вклад на долгий срок, вы соглашаетесь на определённый процент. Если рыночные ставки вырастут, вы не сможете воспользоваться более выгодными предложениями до окончания срока депозита.

Лесенка вкладов

Эта стратегия тоже основана на банковских депозитах, но с большей гибкостью. Деньги размещаются на несколько месяцев, после чего вклад продлевается.

В среднем разница между годовыми и трёхмесячными вкладами составляет 2–3%. Например, если годовой вклад — 10%, то трёхмесячный может быть 13%. Но если ЦБ начнёт снижать ключевую ставку, через три месяца банк может предложить уже меньший процент.

Сейчас ключевая ставка ЦБ — 14,5%. По консенсус-прогнозу аналитиков к концу года она опустится до 12%. Вот как могут меняться ставки по трёхмесячным вкладам:

С этими данными мы можем посчитать, сколько мы заработаем, если откроем трёхмесячный вклад на 100 тысяч рублей и каждые три месяца будем его продлевать:

май–август: 102 167 рублей;

август–ноябрь: 104 210 рублей;

ноябрь–февраль: 108 154 рубля.

Если в феврале 2027 года ЦБ снова снизит ключевую ставку на 0,5%, то ставка по трёхмесячным вкладам опустится до 10%. Тогда с февраля по май ваша сумма вложений вырастет до 111 790 рублей.

Таким образом, с помощью лесенки вкладов за год в теории вы можете заработать 11,7 тысячи рублей. Риски здесь такие же, как и в первом варианте, за исключением фиксации ставки, но усилий потребуется больше.

Приветственные надбавки по накопительным счетам

Банки часто предлагают новым клиентам повышенные ставки по накопительным счетам на первые месяцы. Для выгоды можно использовать стратегию: открыть счёт с приветственной надбавкой, дождаться окончания акции и перевести деньги в другой банк с аналогичной акцией.

В мае 2026 года, например, Альфа-Банк предлагает приветственную ставку 13,5% на два месяца, ВТБ — 13%, Газпромбанк — 14,5%. Если использовать эту стратегию и учитывать прогнозируемое снижение ставок, за год можно заработать около 12,4 тысячи рублей со 100 тысяч.

Риски здесь аналогичны банковским вкладам, но потребуется открывать счета в нескольких банках.

Фонды ликвидности

Фонды ликвидности — это биржевые фонды, которые размещают средства в краткосрочных операциях РЕПО (займы банкам под залог облигаций). Паи таких фондов можно купить на Московской бирже через брокера. Примеры: «ВИМ — Ликвидность» (LQDT), «Первая — Фонд Сберегательный» (SBMM), «Т-Капитал Денежный рынок» (TMON).

Доходность фондов ликвидности обычно близка к ключевой ставке ЦБ. Её можно отслеживать по индексу денежного рынка RUSFAR (например, в мае 2026 года — 14,1% при ставке ЦБ 14,5%).

За год средняя доходность может составить около 12%, но из этой суммы нужно вычесть комиссии фонда и налог. Например, у LQDT комиссия — около 0,3% в год. В итоге со 100 тысяч рублей можно заработать примерно 10 179 рублей.

Риски:

закрытие биржи (в праздники или по техническим причинам) — паи нельзя будет продать;

банкротство эмитента фонда (риск минимален);

рыночная волатильность (краткосрочное падение цены пая при массовом выводе средств).

Государственные облигации

Облигации федерального займа (ОФЗ) — самые надёжные долговые бумаги на российском рынке. Их выпускает Минфин РФ. Купить ОФЗ можно через брокерский счёт.

Например, ОФЗ серии 26247 с погашением в 2039 году сейчас даёт доходность около 13,8% годовых, но с дохода взимается налог 13%. За год со 100 тысяч рублей можно получить около 12 тысяч рублей. Цена облигаций может меняться, но если держать их до погашения, тогда погашение по номиналу составит 1000 рублей.

Риски:

кредитный риск (минимален для ОФЗ);

риск ликвидности (обычно низкий для ОФЗ);

инфраструктурный риск (невозможность продать при закрытии биржи).

Резюме

Все расчёты примерные и могут отличаться от реальной доходности.

Самой выгодной стратегией вложения средств, по нашим подсчётам, оказалась «гонка за надбавками»: если размещать деньги на накопительных счетах с приветственными надбавками и своевременно перекладывать их в другой банк, доход может быть выше альтернативных вариантов.

Вторым по доходности инструментом стали государственные облигации: доходность сопоставима с «гонкой за надбавками», но рисков больше.

Наименее доходным и самым простым способом вложения стал годовой вклад в банке: риски минимальны — этот вариант подойдёт большинству граждан.

