Россиянам раскрыли, могут ли они торговать на Форексе в 2026 году

Валютный рынок — это сложная финансовая система, в которой участвуют крупнейшие банки, инвестиционные фонды, корпорации и частные трейдеры со всего мира. Форекс — самая крупная площадка для сделок с валютой. Разбираемся, как она устроена, могут ли на ней торговать россияне. А также почему котировки на этой площадке отличаются от официального курса Банка России.

© IMAGO/Westlight/www.globallookpress.com

Что такое Форекс простыми словами

Форекс (англ. Forex) — крупнейший международный валютный рынок. Термин произошёл от английского выражения Foreign Exchange. Так называют операции по обмену одной валюты на другую.

В отличие от классической биржи, у Форекса нет единого центра или одной площадки, где проходят все торги. Рынок работает через сеть банков, брокеров, инвестиционных компаний и платёжных систем, соединённых между собой электронными каналами связи.

В основе Форекса межбанковский валютный рынок. Крупные банки постоянно обменивают валюту между собой: проводят международные расчёты, покупают валюту для клиентов, страхуют свои операции от резких колебаний курсов. К этим потокам подключаются инвестиционные фонды, компании, брокеры и частные трейдеры.

Часы работы рынка Форекс

Рынок Форекс работает круглосуточно с понедельника по пятницу. Это связано с тем, что торги последовательно переходят между мировыми финансовыми центрами.

Основные торговые сессии на Форекс по московскому времени:

Тихоокеанская (Сидней) — с 01:00 до 10:00.

Азиатская (Токио) — с 02:00 до 11:00.

Европейская (Лондон) — с 10:00 до 19:00.

Американская (Нью-Йорк) — с 15:00 до 00:00.

Важно: наибольшая активность на рынке обычно наблюдается в периоды, когда пересекаются крупные торговые сессии, например, когда одновременно работают Лондон и Нью-Йорк. В это время растут объёмы торгов, увеличивается волатильность и ускоряется изменение валютных курсов.

Как устроена торговля на Форекс

Торговля на Форекс строится на изменении стоимости одной валюты относительно другой. На этом рынке валюты всегда торгуются парами — купить или продать отдельно доллар или евро невозможно.

Например:

EUR/USD — евро к доллару;

GBP/USD — британский фунт к доллару;

USD/JPY — доллар к иене;

USD/RUB — доллар к рублю.

Такая запись показывает, сколько единиц одной валюты стоит другая. Например, если курс EUR/USD равен 1,17, это означает, что один евро стоит 1 доллар и 17 центов.

© tradingview.com

Для частных трейдеров доступ к рынку Форекс обычно организуют брокеры через специальные платформы — торговые терминалы, например: QUIK, MetaTrader 4 или MetaTrader 5. Достаточно открыть счёт и установить программу с официального сайта брокера.

Через терминал можно:

видеть графики валютных курсов;

открывать сделки;

выставлять заявки;

отслеживать изменения цены в режиме реального времени.

Мосбиржа не спит и не уходит на обед: зачем нужны дополнительные торги

Основные виды сделок на Форексе

На валютном рынке существует несколько ключевых типов операций. Рассмотрим их подробнее.

Спотовые сделки

Это самый распространённый формат операций на Форексе. Здесь обмен валюты происходит по текущему рыночному курсу, а расчёты между сторонами обычно завершаются в течение двух рабочих дней (стандарт T+2). Именно спотовые операции формируют котировки валют, которые вы видите:

в банковских приложениях;

обменниках;

торговых терминалах;

финансовых сервисах.

Форвардные контракты

Это соглашение между двумя сторонами о покупке или продаже валюты в будущем по заранее установленному курсу. Такой инструмент часто используют компании, чтобы заранее зафиксировать стоимость валюты. Например, импортёры применяют форварды, чтобы заранее понимать будущие расходы при закупке товаров за границей.

Валютные свопы

Валютный своп — это операция, объединяющая сразу две сделки: сначала стороны обмениваются валютой по текущему курсу, а затем договариваются провести обратную операцию в будущем. Проще говоря, участники рынка временно меняют одну валюту на другую с обязательством вернуть средства позже на заранее согласованных условиях.

Валютные свопы активно используют:

центральные банки;

коммерческие банки;

крупные финансовые организации;

международные корпорации.

Для частных трейдеров термин «своп» чаще связан с переносом позиции через ночь. Если сделка остаётся открытой после окончания торгового дня, брокер может начислить комиссию или, наоборот, выплатить небольшое вознаграждение — всё зависит от разницы процентных ставок валют в паре.

Какие риски есть у инвестора при торговле на Форексе

Высокая потенциальная доходность на валютном рынке всегда связана с риском быстро потерять деньги.

Основные:

Валютный риск. Курсы валют постоянно меняются под влиянием новостей, решений центробанков, инфляции, санкций и политических событий. Даже небольшое движение рынка может резко изменить результат сделки.

Курсы валют постоянно меняются под влиянием новостей, решений центробанков, инфляции, санкций и политических событий. Даже небольшое движение рынка может резко изменить результат сделки. Кредитное плечо. Заёмные средства увеличивают объём позиции, но одновременно усиливают убытки. При высоком плече трейдер может потерять значительную часть депозита за короткое время.

Заёмные средства увеличивают объём позиции, но одновременно усиливают убытки. При высоком плече трейдер может потерять значительную часть депозита за короткое время. Риск полной потери депозита. При сильном движении рынка против открытой позиции брокер может автоматически закрыть сделку из-за нехватки средств на счёте.

При сильном движении рынка против открытой позиции брокер может автоматически закрыть сделку из-за нехватки средств на счёте. Эмоциональные ошибки. Страх, азарт и попытки быстро отыграть убытки часто приводят к импульсивным решениям и дополнительным потерям.

Страх, азарт и попытки быстро отыграть убытки часто приводят к импульсивным решениям и дополнительным потерям. Технические сбои. Во время активных торгов могут возникать задержки исполнения ордеров, зависание терминала или проскальзывание цены.

Могут ли россияне торговать на Форексе в 2026 году

Несмотря на санкции и изменения в финансовой инфраструктуре, россияне по-прежнему могут торговать на Форексе. Доступ к торговле на этом рынке предоставляют форекс-дилеры, работа которых контролируется Банком России.

Для торговли на Форексе обычно нужно открыть счёт у брокера или форекс-дилера и получить доступ к торговой платформе — специальному терминалу для совершения сделок и анализа рынка.

Самая распространённая платформа для торговли на Форексе в 2026 году — MetaTrader 5. Этот терминал используют многие российские форекс-дилеры и брокеры, включая «Финам», Альфа Форекс, БКС Форекс.

Перед регистрацией и пополнением брокерского счёта убедитесь, что компания работает легально и не связана с мошенническими схемами.

Для этого проверьте:

Лицензия . Компания должна быть включена в реестр форекс-дилеров, который ведёт Банк России.

. Компания должна быть включена в реестр форекс-дилеров, который ведёт Банк России. Данные о юридическом лице должны быть в открытом доступе: юридический адрес, название организации, ИНН, контакты и пользовательское соглашение. Если на официальном сайте нет этой информации, это повод насторожиться.

должны быть в открытом доступе: юридический адрес, название организации, ИНН, контакты и пользовательское соглашение. Если на официальном сайте нет этой информации, это повод насторожиться. Правила вывода денег . До открытия счёта важно изучить условия вывода средств: есть ли комиссии, сколько занимает обработка заявки, нужны ли дополнительные документы. У сомнительных платформ проблемы часто начинаются именно при попытке вывести деньги.

. До открытия счёта важно изучить условия вывода средств: есть ли комиссии, сколько занимает обработка заявки, нужны ли дополнительные документы. У сомнительных платформ проблемы часто начинаются именно при попытке вывести деньги. Репутация брокера . Изучите отзывы клиентов на независимых сайтах и профильных форумах. Особенно важно обращать внимание на жалобы, связанные с отказом в выводе средств, блокировкой аккаунтов или давлением со стороны сотрудников компании.

. Изучите отзывы клиентов на независимых сайтах и профильных форумах. Особенно важно обращать внимание на жалобы, связанные с отказом в выводе средств, блокировкой аккаунтов или давлением со стороны сотрудников компании. Возраст компании . У недавно появившихся платформ с агрессивной рекламой риски могут быть выше.

. У недавно появившихся платформ с агрессивной рекламой риски могут быть выше. Адрес сайта. Перед вводом личных данных внимательно проверьте домен. Мошенники умеют создавать сайты-клоны, визуально похожие на страницы известных брокеров. Безопасный сайт обычно использует защищённый протокол HTTPS.

Перед вводом личных данных внимательно проверьте домен. Мошенники умеют создавать сайты-клоны, визуально похожие на страницы известных брокеров. Безопасный сайт обычно использует защищённый протокол HTTPS. Обещания гарантированного заработка. На финансовом рынке невозможно полностью исключить риск убытков. Если компания обещает «стабильный доход без риска» или гарантированную прибыль, это может быть признаком мошеннической схемы.

На финансовом рынке невозможно полностью исключить риск убытков. Если компания обещает «стабильный доход без риска» или гарантированную прибыль, это может быть признаком мошеннической схемы. Поведение менеджеров. Навязчивые звонки, просьбы срочно перевести деньги, оформить кредит или увеличить депозит — один из распространённых признаков сомнительных платформ.

Обещают доход и личное сопровождение: как распознать инвестиционный обман

Совет начинающим трейдерам

Прежде чем приступать к реальной торговле на Форексе, обязательно поработайте на демонстрационном счёте. Такой счёт полностью имитирует настоящий торговый терминал и рыночные условия: вы сможете отслеживать актуальные котировки, учиться открывать и закрывать сделки, анализировать графики, а также проверять свои торговые стратегии. Главное преимущество — все операции проводятся с виртуальными средствами, поэтому вы не рискуете потерять собственные деньги.

Открыть демо-счёт, как правило, можно бесплатно — достаточно зарегистрироваться на сайте брокера или форекс-дилера и установить торговую платформу, например, MetaTrader 5.

Как устроен рынок Форекс и доступен ли он россиянам в 2026 году: главное

Форекс — это международная система обмена валют, в которой ежедневно участвуют банки, инвестиционные компании, корпорации и частные трейдеры. Торговля строится на изменении стоимости валютных пар, а сделки совершаются через электронные платформы практически непрерывно в течение рабочей недели.

Форекс привлекает возможностью заработать на колебаниях курсов валют, однако высокая доходность здесь всегда сопровождается повышенным уровнем риска. На результат сделок влияют экономические новости, политика центробанков, мировые события и использование кредитного плеча. Из-за этого даже опытные участники рынка могут сталкиваться с серьёзными убытками.

В 2026 году россияне сохраняют доступ к операциям на Форексе через лицензированных форекс-дилеров. Перед началом торговли важно проверить компанию, изучить условия работы и оценить риски. Новичкам обычно рекомендуют сначала освоить базовые принципы рынка и потренироваться на демонстрационном счёте без вложения реальных средств.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Не ждите идеального курса: какая стратегия поможет сохранить деньги от валютных колебаний