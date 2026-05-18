Эксперты спрогнозировали курс рубля в преддверии визита Путина в Китай

Рубль продолжает укреплять свои позиции относительно основных мировых валют. Курс доллара торгуется ниже 73 рублей с конца прошлой недели, а евро приблизился к отметке 84 рубля. «Рамблер» проанализировал, что происходит на валютном рынке в середине мая, и спросил экспертов, какими будут курсы на неделе 18–22 мая.

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

Рост рубля к иностранным валютам на короткой из-за праздничных дней неделе (12–15 мая) продолжился. Курс доллара на межбанковском рынке «Форекс» в пятницу опустился ниже 73 рублей впервые с 21 февраля 2023 года. На закрытии основной торговой сессии американская валюта стоила 72,77 рубля.

Евро за период потерял более 2%. Курс закрытия 15 мая составил 84,68 рубля. Европейская валюта не опускалась до этой отметки с 31 мая 2023 года. Юань к концу прошлой недели снизился до 10,68 рубля. Это произошло впервые с 5 декабря 2025 года.

К 13:45 мск курс доллара потерял 0,32% и составил 72,54 рубля. Стоимость евро снизилась на 0,32%, до 84,41 рубля. Юань торговался по 10,62 рубля (-0,63%).

Официальные курсы Банка России на выходные и 18 мая:

Доллар — 73,13 рубля.

Евро — 85,18 рубля.

Юань — 10,73 рубля.

Какие факторы определяют курс рубля в середине мая

Главная причина укрепления рубля в мае — низкие относительно ожиданий рынка объёмы покупок валюты Минфином, пояснил «Рамблеру» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Ведомство возобновило валютные операции на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 8 мая после двухмесячной паузы. Ежедневный объём покупок составляет 1,18 миллиарда рублей.

На фоне существенного притока валюты из-за роста мировых цен на нефть текущие закупки Минфина остаются минимальными. В итоге предложение иностранной валюты превышает спрос, что ведёт к активному укреплению рубля. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Потавин считает текущий курс рубля идеальным для покупки валюты для летнего отпуска за рубежом. В июне работа бюджетного правила может стать более ощутимой, что стабилизирует курс рубля, пояснил он.

Дополнительную поддержку во второй половине мая рубль получает в связи с приближением налогового периода. Так считает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. Экспортёры в конце месяца увеличивают продажи валютной выручки для уплаты налогов. Это повышает предложение иностранной валюты на рынке и временно смещает баланс в пользу рубля, укрепляя его.

Важным геополитическим событием текущей недели станет запланированный на 19–20 мая официальный визит президента России Владимира Путина в Китай, сказала «Рамблеру» ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. В рамках переговоров планируется рассмотреть аспекты двустороннего экономического взаимодействия — в частности, в области энергоресурсов.

Итоговые заявления по результатам российско‑китайских переговоров могут повлиять на курс рубля. Эффект будет зависеть от того, удастся ли России решить ряд важных для экономики вопросов. Среди них — строительство газопровода «Сила Сибири-2» и продолжение морских поставок нефти в Китай после истечения срока исключений из санкций США для российской нефти. Наталья Мильчакова Ведущий аналитик Freedom Finance Global

Может ли доллар опуститься до 70 рублей в мае

Технический анализ показывает, что валютная пара «доллар — рубль» уже сильно перепродана, подчеркнул эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер. Потенциал снижения курса американской валюты до 70 рублей с текущего уровня около 72,5 рубля ограничен, сказал он. Ближайший уровень поддержки для доллара находится выше 72 рублей — на отметках декабря 2022 года.

По словам Мильчаковой, снижение курса доллара до 70 рублей без серьёзных геополитических прорывов для России выглядит слишком оптимистичной оценкой.

Что будет с рублём на неделе 18–22 мая

Динамика курса рубля на текущей неделе будет зависеть от новостей геополитики, предупредили опрошенные «Рамблером» эксперты. По среднему прогнозу, доллар будет стоить примерно 72,6 рубля, курс евро составит около 85 рублей, юаня — 10,8 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар будет торговаться в диапазоне 72,2–74 рублей.

Евро останется в пределах 84,8–86,5 рубля.

Юань будет находиться в области 10,7–11,5 рубля.

Прогноз ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой:

Доллар в коридоре 72–75 рублей.

Евро — 84–87 рублей.

Юань составит 10,6–11,1 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаила Зельцера:

Доллар не ниже 72 рублей с попыткой начать укрепление.

Евро в области 85 рублей.

Юань вблизи 10,6 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар может находиться в диапазоне 71–75 рублей.

Юань в пределах 10,4–11 рублей.

