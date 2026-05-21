Что такое ИИС, как он работает и кому подходит
Индивидуальный инвестиционный счёт даёт инвестору возможность не только зарабатывать на вложениях, но и получать налоговые вычеты. С 2024 года в России можно открыть только один формат ИИС — так называемый счёт третьего типа. Рассказываем, как он работает, какие даёт льготы и кому подойдёт.
Что такое ИИС
ИИС — это разновидность брокерского счёта с особыми условиями. На него можно покупать ценные бумаги, паи биржевых фондов, драгметаллы, фьючерсы или валюту — как и на обычный брокерский счёт. Разница в том, что для ИИС государство предоставляет налоговые льготы (вычеты). Они являются вторым источником дохода для владельцев таких счетов. Но получить их можно лишь спустя некоторое время.
До 2024 года в России можно было открыть два счёта: ИИС-1 и ИИС-2 с разными типами налогового вычета: А и Б. Они продолжают действовать и сейчас. Однако с 2024 года появился новый формат — ИИС-3. Теперь инвесторы могут открыть только его. В этой статье мы подробно разберём работу ИИС-3. Но сначала рассмотрим, как устроены предыдущие типы счетов.
Как работали ИИС старого типа
Разница между счетами ИИС-1 и ИИС-2 в том, какой налоговый вычет доступен владельцу — на взносы (тип А) или на инвестиционный доход (Тип Б). Совмещать их на старых счетах нельзя — можно выбрать только один тип вычета.
Тип А — налоговый вычет на взносы. Государство возвращало инвесторам 13% от суммы вложений, но не более чем с 400 тысяч рублей. Например, при пополнении счёта на 350 тысяч рублей налоговая возвращала 45,5 тысячи рублей (13% от внесённой суммы).
Тип Б — вычет на доход. Прибыль на таком счёте не облагалась налогом. Например, если вы купили акции на 500 тысяч рублей, а затем продали их за 700 тысяч рублей, то налог с заработанных 200 тысяч платить было не нужно.
Определиться с типом вычета на ИИС старого типа необходимо при оформлении первого возврата налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Поменять решение в дальнейшем было невозможно. Чтобы не потерять право на льготы, деньгами нельзя было пользоваться минимум 3 года. Если закрыть счёт раньше, все полученные вычеты пришлось бы вернуть государству.
Для ИИС старого типа действует годовой лимит на пополнение — внести можно до 1 миллиона рублей. Важно помнить: если вы открыли ИИС до 2024 года, он продолжает работать на прежних условиях. Вы можете пользоваться им дальше или добровольно трансформировать его в новый формат (ИИС-3), если это вам выгоднее.
ИИС-3: главные новшества и как он работает
ИИС-3 — это новый тип индивидуального инвестиционного счёта, который объединяет преимущества старых версий. Главное отличие: теперь инвестор может одновременно получать два вычета — и возврат НДФЛ на взносы, и освобождение прибыли от налогов.
Ключевые отличия от старых счетов:
- Два вычета сразу. Вы можете вернуть часть уплаченного налога с внесённой суммы и при этом не платить НДФЛ с прибыли от сделок.
- Несколько счетов. В отличие от старых правил, у одного человека может быть до трёх ИИС-3, но только у разных брокеров.
- Лимиты на пополнение. Для ИИС-3 ограничения на пополнение средств нет, вы можете вносить любую сумму.
Минимальный срок владения
Чтобы не потерять право на льготы, счёт должен быть открыт определённое время:
- 5 лет, если ИИС-3 открыт в 2024–2026 годах.
- Срок будет постепенно увеличиваться на 1 год ежегодно, пока к 2031 году не достигнет 10 лет.
Счёт можно не закрывать после окончания минимального срока — право на вычеты сохраняется.
Кто может открыть ИИС-3
Открыть индивидуальный инвестиционный счёт могут совершеннолетние граждане России, которые являются налоговыми резидентами страны (находятся на её территории не менее 183 дней в году). Для открытия счёта наличие официального дохода необязательно, но для получения вычета на взносы он должен быть.
Налоговые льготы
Налоговый вычет на взносы (аналог типа А). Вам возвращают часть инвестированных денег — 13–22% от годового пополнения, но не более чем с 400 тысяч рублей.
Размер вычета зависит от налоговой ставки:
- 13% — 52 тысячи рублей.
- 15% — 60 тысяч рублей.
- 18% — 72 тысячи рублей.
- 20% — 80 тысяч рублей.
- 22% — 88 тысяч рублей.
Получать вычет можно за каждый год, в течение которого вы пополняли счёт.
Налоговый вычет на доход (аналог типа Б). Прибыль от продажи ценных бумаг (кроме дивидендов) полностью освобождается от налога. Лимит необлагаемой прибыли — 30 миллионов рублей. Если доход окажется выше этого лимита, налог потребуется уплатить с суммы превышения.
Например, если вы заработали на разнице курсов акций 200 тысяч рублей, налог платить не нужно. А если ваша прибыль составила 35 миллионов рублей, нужно будет уплатить НДФЛ с 5 миллионов.
Дивиденды всегда облагаются налогом, льгота на них не распространяется. Купоны по облигациям освобождаются от налога при соблюдении срока владения и лимита прибыли.
Важно. При досрочном закрытии вычеты на взносы нужно будет вернуть, а также доплатить не удержанный ранее налог на прибыль. Исключение — досрочное закрытие для оплаты дорогостоящего лечения из особого перечня. В этом случае льготы сохраняются.
Для получения этого вычета ничего не нужно делать специально. Если соблюдены минимальный срок владения и лимит по размеру прибыли, брокер просто не удерживает налог при выводе денег.
Для наглядности собрали основные характеристики всех ИИС в сравнительную таблицу:
Что можно купить на ИИС-3
На счёт третьего типа можно покупать почти такой же широкий перечень активов, как и на обычный брокерский счёт. Исключение составляют акции зарубежных компаний из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а также суверенные облигации других государств.
Доступные инструменты:
- акции компаний из РФ и ЕАЭС;
- российские облигации (федеральные, корпоративные, муниципальные);
- еврооблигации;
- биржевые фонды (БПИФы);
- фьючерсы и опционы;
- драгметаллы в обезличенном виде;
- валюта.
ИИС-3: плюсы и минусы
ИИС-3 объединил лучшие черты старых счетов, но ввёл и новые ограничения. Вот основные преимущества и недостатки.
Плюсы:
- Два налоговых вычета сразу: возврат НДФЛ и не платить налог с прибыли.
- Гарантированный вычет на взносы при внесении средств на счёт: независимо от ситуации на бирже.
- Отсутствие налога на прибыль от торговли до 30 миллионов рублей.
- Открытие до трёх счетов.
Минусы:
- Длинный срок владения: деньги заморожены на 5–10 лет.
- Санкции за досрочное закрытие: вычеты нужно будет вернуть и доплатить налог с прибыли.
- Лимит на вычет: несмотря на отсутствие лимита на пополнение, максимальная сумма, с которой можно получить вычет на взносы, по-прежнему составляет 400 000 рублей в год.
Как открыть ИИС-3
Открыть индивидуальный инвестиционный счёт нового типа можно у любого российского брокера или в управляющей компании, если вы хотите доверить управление профессионалам.
Способы открытия счёта
- Онлайн. Самый быстрый и удобный вариант. Всё делается дистанционно через сайт или мобильное приложение брокера. Для регистрации понадобятся только паспорт, ИНН и СНИЛС. Процедура обычно занимает не более 15 минут.
- В офисе. Если вам комфортнее личное общение, можно прийти в отделение брокера с паспортом и подписать договор на открытие счёта.
Пополнение счёта
Внести средства на ИИС-3 можно только в рублях и только банковским переводом. Перевести ценные бумаги с другого счёта или внести валюту нельзя. Пополнение происходит через личный кабинет брокера, где вы выбираете опцию «Пополнить ИИС» и определяете, с какого банковского счёта это сделать.
Стратегии инвестирования на ИИС-3: как выбрать свой подход*
ИИС рассчитан на долгосрочные вложения — от пяти лет. Такой горизонт позволяет сгладить рыночные колебания и снизить издержки. При выборе активов эксперты советуют обращать внимание на крупный бизнес с устойчивыми позициями. Если ваша цель — пассивный доход, обязательно изучите дивидендную историю компании.
Выбор стратегии зависит от ваших целей и отношения к риску. Рассмотрим три основных подхода:
Консервативная стратегия
Подходит тем, кто не хочет рисковать и готов получать небольшую доходность. Основа консервативного портфеля — облигации федерального займа (ОФЗ) и корпоративные облигации с высоким рейтингом. Эти инструменты приносят купонный доход и практически не подвержены резким колебаниям цен.
Умеренная стратегия
Это сбалансированный портфель, где 40–60% занимают облигации, а остальное — акции крупного российского бизнеса. Такой подход оптимален для горизонта от 5 лет. Акции дают потенциал роста, а облигации — защиту капитала и регулярный доход. Не стоит вкладывать все средства только в один тип активов.
Агрессивная стратегия
Здесь основной упор делается на акции, которые могут занимать до 80–90% портфеля. Для увеличения доходности иногда используют фьючерсы и опционы. Потенциальная прибыль высока, но и риски значительны. Эта стратегия требует опыта и постоянного внимания к рынку.
*Не является инвестиционной рекомендацией.
Дополнительные советы для всех стратегий
Биржевые фонды (БПИФы). Это простой способ диверсифицировать вложения. Покупая пай фонда, вы сразу инвестируете в широкий набор активов, что снижает риски. Фонды отличаются низкой стоимостью управления и прозрачностью структуры.
Регулярные взносы. Пополняйте счёт регулярно — даже небольшими суммами. Реинвестируйте полученный доход — купоны по облигациям, дивиденды, прибыль от продажи акций. Такой подход ускоряет рост капитала.
Ребалансировка. Периодически проверяйте соотношение активов в портфеле. Если доля одного инструмента сильно выросла, восстановите исходные пропорции, продав часть подорожавшего актива и докупив просевший. Это помогает контролировать уровень риска.
Диверсификация. Не вкладывайте все деньги в один актив, сектор или тип инструментов. Если этот актив упадёт в цене, вы потеряете значительную часть средств. Диверсификация уменьшает этот риск: падение одного актива компенсируется ростом другого.
Планирование выхода. Заранее определите условия для продажи активов: например, достижение целевой прибыли или наступление неблагоприятных рыночных событий. Чёткий план поможет избежать паники и принимать взвешенные решения.
Как закрыть ИИС-3
Закрытие счёта возможно только после полного вывода всех активов. Порядок действий:
- Продать все активы или перевести их на классический брокерский счёт.
- Дождаться завершения расчётов (обычно 1–2 дня).
- Вывести деньги на банковскую карту или счёт.
- Подать заявление на закрытие ИИС.
Что важно запомнить про ИИС
ИИС — это счёт для долгосрочных вложений с привлекательными налоговыми льготами. Сейчас инвесторам доступны только ИИС третьего типа. Открыв такой счёт, вы можете вернуть 13–22% от НДФЛ и не платить налог с прибыли. Но для этого нужно держать средства на счёте в течение 5–10 лет. При досрочном закрытии все полученные вычеты возвращаются государству, а на прибыль начисляется налог.
ИИС-3 подойдёт тем, у кого есть официальный доход, кто готов инвестировать на длительный срок и хочет получить дополнительный доход от государства. Можно открыть до трёх ИИС-3. Общая сумма взносов для получения вычета ограничена 400 тысячами рублей. На индивидуальном инвестиционном счёте третьего типа доступны только российские ценные бумаги и бумаги компаний из ЕАЭС, иностранные акции купить нельзя.
Если средства нужны вам раньше чем через пять лет, лучше использовать обычный брокерский счёт. Если ваша цель — накопить на крупную покупку на длинном горизонте, создать пассивный доход или пенсионные сбережения — ИИС-3 может стать отличным инструментом.