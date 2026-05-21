Что такое ИИС, как он работает и кому подходит

Индивидуальный инвестиционный счёт даёт инвестору возможность не только зарабатывать на вложениях, но и получать налоговые вычеты. С 2024 года в России можно открыть только один формат ИИС — так называемый счёт третьего типа. Рассказываем, как он работает, какие даёт льготы и кому подойдёт.

Что такое ИИС

ИИС — это разновидность брокерского счёта с особыми условиями. На него можно покупать ценные бумаги, паи биржевых фондов, драгметаллы, фьючерсы или валюту — как и на обычный брокерский счёт. Разница в том, что для ИИС государство предоставляет налоговые льготы (вычеты). Они являются вторым источником дохода для владельцев таких счетов. Но получить их можно лишь спустя некоторое время.

До 2024 года в России можно было открыть два счёта: ИИС-1 и ИИС-2 с разными типами налогового вычета: А и Б. Они продолжают действовать и сейчас. Однако с 2024 года появился новый формат — ИИС-3. Теперь инвесторы могут открыть только его. В этой статье мы подробно разберём работу ИИС-3. Но сначала рассмотрим, как устроены предыдущие типы счетов.

Как работали ИИС старого типа

Разница между счетами ИИС-1 и ИИС-2 в том, какой налоговый вычет доступен владельцу — на взносы (тип А) или на инвестиционный доход (Тип Б). Совмещать их на старых счетах нельзя — можно выбрать только один тип вычета.

Тип А — налоговый вычет на взносы. Государство возвращало инвесторам 13% от суммы вложений, но не более чем с 400 тысяч рублей. Например, при пополнении счёта на 350 тысяч рублей налоговая возвращала 45,5 тысячи рублей (13% от внесённой суммы).

Тип Б — вычет на доход. Прибыль на таком счёте не облагалась налогом. Например, если вы купили акции на 500 тысяч рублей, а затем продали их за 700 тысяч рублей, то налог с заработанных 200 тысяч платить было не нужно.

Определиться с типом вычета на ИИС старого типа необходимо при оформлении первого возврата налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Поменять решение в дальнейшем было невозможно. Чтобы не потерять право на льготы, деньгами нельзя было пользоваться минимум 3 года. Если закрыть счёт раньше, все полученные вычеты пришлось бы вернуть государству.

Для ИИС старого типа действует годовой лимит на пополнение — внести можно до 1 миллиона рублей. Важно помнить: если вы открыли ИИС до 2024 года, он продолжает работать на прежних условиях. Вы можете пользоваться им дальше или добровольно трансформировать его в новый формат (ИИС-3), если это вам выгоднее.

ИИС-3: главные новшества и как он работает

ИИС-3 — это новый тип индивидуального инвестиционного счёта, который объединяет преимущества старых версий. Главное отличие: теперь инвестор может одновременно получать два вычета — и возврат НДФЛ на взносы, и освобождение прибыли от налогов.

Ключевые отличия от старых счетов:

Два вычета сразу . Вы можете вернуть часть уплаченного налога с внесённой суммы и при этом не платить НДФЛ с прибыли от сделок.

. Вы можете вернуть часть уплаченного налога с внесённой суммы и при этом не платить НДФЛ с прибыли от сделок. Несколько счетов . В отличие от старых правил, у одного человека может быть до трёх ИИС-3, но только у разных брокеров.

. В отличие от старых правил, у одного человека может быть до трёх ИИС-3, но только у разных брокеров. Лимиты на пополнение. Для ИИС-3 ограничения на пополнение средств нет, вы можете вносить любую сумму.

Минимальный срок владения

Чтобы не потерять право на льготы, счёт должен быть открыт определённое время:

5 лет, если ИИС-3 открыт в 2024–2026 годах.

Срок будет постепенно увеличиваться на 1 год ежегодно, пока к 2031 году не достигнет 10 лет.

Счёт можно не закрывать после окончания минимального срока — право на вычеты сохраняется.

Кто может открыть ИИС-3

Открыть индивидуальный инвестиционный счёт могут совершеннолетние граждане России, которые являются налоговыми резидентами страны (находятся на её территории не менее 183 дней в году). Для открытия счёта наличие официального дохода необязательно, но для получения вычета на взносы он должен быть.

Налоговые льготы

Налоговый вычет на взносы (аналог типа А). Вам возвращают часть инвестированных денег — 13–22% от годового пополнения, но не более чем с 400 тысяч рублей.

Размер вычета зависит от налоговой ставки:

13% — 52 тысячи рублей.

15% — 60 тысяч рублей.

18% — 72 тысячи рублей.

20% — 80 тысяч рублей.

22% — 88 тысяч рублей.

Получать вычет можно за каждый год, в течение которого вы пополняли счёт.

Налоговый вычет на доход (аналог типа Б). Прибыль от продажи ценных бумаг (кроме дивидендов) полностью освобождается от налога. Лимит необлагаемой прибыли — 30 миллионов рублей. Если доход окажется выше этого лимита, налог потребуется уплатить с суммы превышения.

Например, если вы заработали на разнице курсов акций 200 тысяч рублей, налог платить не нужно. А если ваша прибыль составила 35 миллионов рублей, нужно будет уплатить НДФЛ с 5 миллионов.

Дивиденды всегда облагаются налогом, льгота на них не распространяется. Купоны по облигациям освобождаются от налога при соблюдении срока владения и лимита прибыли.

Важно. При досрочном закрытии вычеты на взносы нужно будет вернуть, а также доплатить не удержанный ранее налог на прибыль. Исключение — досрочное закрытие для оплаты дорогостоящего лечения из особого перечня. В этом случае льготы сохраняются.

Для получения этого вычета ничего не нужно делать специально. Если соблюдены минимальный срок владения и лимит по размеру прибыли, брокер просто не удерживает налог при выводе денег.

Для наглядности собрали основные характеристики всех ИИС в сравнительную таблицу:

Что можно купить на ИИС-3

На счёт третьего типа можно покупать почти такой же широкий перечень активов, как и на обычный брокерский счёт. Исключение составляют акции зарубежных компаний из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а также суверенные облигации других государств.

Доступные инструменты:

акции компаний из РФ и ЕАЭС;

российские облигации (федеральные, корпоративные, муниципальные);

еврооблигации;

биржевые фонды (БПИФы);

фьючерсы и опционы;

драгметаллы в обезличенном виде;

валюта.

ИИС-3: плюсы и минусы

ИИС-3 объединил лучшие черты старых счетов, но ввёл и новые ограничения. Вот основные преимущества и недостатки.

Плюсы:

Два налоговых вычета сразу : возврат НДФЛ и не платить налог с прибыли.

: возврат НДФЛ и не платить налог с прибыли. Гарантированный вычет на взносы при внесении средств на счёт : независимо от ситуации на бирже.

: независимо от ситуации на бирже. Отсутствие налога на прибыль от торговли до 30 миллионов рублей.

до 30 миллионов рублей. Открытие до трёх счетов.

Минусы:

Длинный срок владения : деньги заморожены на 5–10 лет.

: деньги заморожены на 5–10 лет. Санкции за досрочное закрытие : вычеты нужно будет вернуть и доплатить налог с прибыли.

: вычеты нужно будет вернуть и доплатить налог с прибыли. Лимит на вычет: несмотря на отсутствие лимита на пополнение, максимальная сумма, с которой можно получить вычет на взносы, по-прежнему составляет 400 000 рублей в год.

Как открыть ИИС-3

Открыть индивидуальный инвестиционный счёт нового типа можно у любого российского брокера или в управляющей компании, если вы хотите доверить управление профессионалам.

Способы открытия счёта

Онлайн . Самый быстрый и удобный вариант. Всё делается дистанционно через сайт или мобильное приложение брокера. Для регистрации понадобятся только паспорт, ИНН и СНИЛС. Процедура обычно занимает не более 15 минут.

. Самый быстрый и удобный вариант. Всё делается дистанционно через сайт или мобильное приложение брокера. Для регистрации понадобятся только паспорт, ИНН и СНИЛС. Процедура обычно занимает не более 15 минут. В офисе. Если вам комфортнее личное общение, можно прийти в отделение брокера с паспортом и подписать договор на открытие счёта.

Пополнение счёта

Внести средства на ИИС-3 можно только в рублях и только банковским переводом. Перевести ценные бумаги с другого счёта или внести валюту нельзя. Пополнение происходит через личный кабинет брокера, где вы выбираете опцию «Пополнить ИИС» и определяете, с какого банковского счёта это сделать.

Стратегии инвестирования на ИИС-3: как выбрать свой подход*

ИИС рассчитан на долгосрочные вложения — от пяти лет. Такой горизонт позволяет сгладить рыночные колебания и снизить издержки. При выборе активов эксперты советуют обращать внимание на крупный бизнес с устойчивыми позициями. Если ваша цель — пассивный доход, обязательно изучите дивидендную историю компании.

Выбор стратегии зависит от ваших целей и отношения к риску. Рассмотрим три основных подхода:

Консервативная стратегия

Подходит тем, кто не хочет рисковать и готов получать небольшую доходность. Основа консервативного портфеля — облигации федерального займа (ОФЗ) и корпоративные облигации с высоким рейтингом. Эти инструменты приносят купонный доход и практически не подвержены резким колебаниям цен.

Умеренная стратегия

Это сбалансированный портфель, где 40–60% занимают облигации, а остальное — акции крупного российского бизнеса. Такой подход оптимален для горизонта от 5 лет. Акции дают потенциал роста, а облигации — защиту капитала и регулярный доход. Не стоит вкладывать все средства только в один тип активов.

Агрессивная стратегия

Здесь основной упор делается на акции, которые могут занимать до 80–90% портфеля. Для увеличения доходности иногда используют фьючерсы и опционы. Потенциальная прибыль высока, но и риски значительны. Эта стратегия требует опыта и постоянного внимания к рынку.

*Не является инвестиционной рекомендацией.

Дополнительные советы для всех стратегий

Биржевые фонды (БПИФы). Это простой способ диверсифицировать вложения. Покупая пай фонда, вы сразу инвестируете в широкий набор активов, что снижает риски. Фонды отличаются низкой стоимостью управления и прозрачностью структуры.

Регулярные взносы. Пополняйте счёт регулярно — даже небольшими суммами. Реинвестируйте полученный доход — купоны по облигациям, дивиденды, прибыль от продажи акций. Такой подход ускоряет рост капитала.

Ребалансировка. Периодически проверяйте соотношение активов в портфеле. Если доля одного инструмента сильно выросла, восстановите исходные пропорции, продав часть подорожавшего актива и докупив просевший. Это помогает контролировать уровень риска.

Диверсификация. Не вкладывайте все деньги в один актив, сектор или тип инструментов. Если этот актив упадёт в цене, вы потеряете значительную часть средств. Диверсификация уменьшает этот риск: падение одного актива компенсируется ростом другого.

Планирование выхода. Заранее определите условия для продажи активов: например, достижение целевой прибыли или наступление неблагоприятных рыночных событий. Чёткий план поможет избежать паники и принимать взвешенные решения.

Как закрыть ИИС-3

Закрытие счёта возможно только после полного вывода всех активов. Порядок действий:

Продать все активы или перевести их на классический брокерский счёт. Дождаться завершения расчётов (обычно 1–2 дня). Вывести деньги на банковскую карту или счёт. Подать заявление на закрытие ИИС.

Что важно запомнить про ИИС

ИИС — это счёт для долгосрочных вложений с привлекательными налоговыми льготами. Сейчас инвесторам доступны только ИИС третьего типа. Открыв такой счёт, вы можете вернуть 13–22% от НДФЛ и не платить налог с прибыли. Но для этого нужно держать средства на счёте в течение 5–10 лет. При досрочном закрытии все полученные вычеты возвращаются государству, а на прибыль начисляется налог.

ИИС-3 подойдёт тем, у кого есть официальный доход, кто готов инвестировать на длительный срок и хочет получить дополнительный доход от государства. Можно открыть до трёх ИИС-3. Общая сумма взносов для получения вычета ограничена 400 тысячами рублей. На индивидуальном инвестиционном счёте третьего типа доступны только российские ценные бумаги и бумаги компаний из ЕАЭС, иностранные акции купить нельзя.

Если средства нужны вам раньше чем через пять лет, лучше использовать обычный брокерский счёт. Если ваша цель — накопить на крупную покупку на длинном горизонте, создать пассивный доход или пенсионные сбережения — ИИС-3 может стать отличным инструментом.

