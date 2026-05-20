Доллар рухнул: что будет с накоплениями

20 мая Банк России зафиксировал официальный курс доллара ниже 71 рубля — впервые с начала 2023 года. На внебиржевом рынке американская валюта опускалась даже до 70 рублей. На фоне такого укрепления рубля спрос на наличную валюту в обменниках и банках резко вырос, а в некоторых точках Москвы отмечается дефицит. Разбираемся, как действовать россиянам в этой ситуации и стоит ли поддаваться ажиотажу.

Ажиотаж в обменниках: стоит ли бежать за долларами

СМИ сообщают о пустеющих кассах обменных пунктов. На фоне новостей об укреплении рубля и приближающегося сезона отпусков россияне увеличивают объёмы покупки валюты. По данным ЦБ, в апреле граждане потратили на эти цели 108 миллиардов рублей против 65 миллиардов в марте.

Однако финансовые эксперты призывают не поддаваться панике. Как отмечает советник Алексей Родин, дефицит крупных сумм наличной валюты действительно возможен, но ситуация быстро стабилизируется. Ажиотаж — явление временное, а курсы валют переменчивы. Импульсивные покупки на пике спроса часто приводят к убыткам.

Что делать с накоплениями: советы экспертов

По мнению специалистов, сейчас — худшее время для спонтанных решений. Срочно покупать или продавать валюту не стоит.

Покупайте только при реальной необходимости, говорит Родин. Приобретать наличные доллары, евро или юани имеет смысл только если они нужны вам в обозримом будущем — для отпуска, командировки или оплаты зарубежных сервисов. В остальных случаях вы рискуете потерять деньги на обратном откате курса.

Рассмотрите валютные вклады, добавляет Родин. Для долгосрочной защиты сбережений от девальвации подойдут депозиты в «дружественных» валютах. Сейчас банки предлагают конкурентные ставки: например, до 4% в юанях (Альфа-Банк), до 6% (Т-Банк) или до 1,75% в дирхамах (МТС Банк).

Биржевые инструменты для опытных. Если вы готовы к риску ради большей доходности, можно рассмотреть биржевые активы, привязанные к валюте: золото или валютные облигации. Так считает преподаватель учебного центра «Финам» Максим Тарвердиев. По его словам, для профессионалов доступны также опционы и фьючерсы, но это требует глубокого понимания рынка.

Главное

Вывод однозначен: относиться к колебаниям курса нужно с холодной головой. Покупать наличную валюту стоит только при необходимости, а инвестировать в сложные финансовые инструменты — только с полным осознанием всех сопутствующих рисков.

