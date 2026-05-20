Доллар рухнул: что будет с накоплениями

Доллар ниже 71 рубля: что делать с накоплениями и стоит ли покупать валюту
20 мая Банк России зафиксировал официальный курс доллара ниже 71 рубля — впервые с начала 2023 года. На внебиржевом рынке американская валюта опускалась даже до 70 рублей. На фоне такого укрепления рубля спрос на наличную валюту в обменниках и банках резко вырос, а в некоторых точках Москвы отмечается дефицит. Разбираемся, как действовать россиянам в этой ситуации и стоит ли поддаваться ажиотажу.
Ажиотаж в обменниках: стоит ли бежать за долларами
СМИ сообщают о пустеющих кассах обменных пунктов. На фоне новостей об укреплении рубля и приближающегося сезона отпусков россияне увеличивают объёмы покупки валюты. По данным ЦБ, в апреле граждане потратили на эти цели 108 миллиардов рублей против 65 миллиардов в марте.
Однако финансовые эксперты призывают не поддаваться панике. Как отмечает советник Алексей Родин, дефицит крупных сумм наличной валюты действительно возможен, но ситуация быстро стабилизируется. Ажиотаж — явление временное, а курсы валют переменчивы. Импульсивные покупки на пике спроса часто приводят к убыткам.
Что делать с накоплениями: советы экспертов
По мнению специалистов, сейчас — худшее время для спонтанных решений. Срочно покупать или продавать валюту не стоит.
- Покупайте только при реальной необходимости, говорит Родин. Приобретать наличные доллары, евро или юани имеет смысл только если они нужны вам в обозримом будущем — для отпуска, командировки или оплаты зарубежных сервисов. В остальных случаях вы рискуете потерять деньги на обратном откате курса.
- Рассмотрите валютные вклады, добавляет Родин. Для долгосрочной защиты сбережений от девальвации подойдут депозиты в «дружественных» валютах. Сейчас банки предлагают конкурентные ставки: например, до 4% в юанях (Альфа-Банк), до 6% (Т-Банк) или до 1,75% в дирхамах (МТС Банк).
- Биржевые инструменты для опытных. Если вы готовы к риску ради большей доходности, можно рассмотреть биржевые активы, привязанные к валюте: золото или валютные облигации. Так считает преподаватель учебного центра «Финам» Максим Тарвердиев. По его словам, для профессионалов доступны также опционы и фьючерсы, но это требует глубокого понимания рынка.
Главное
Вывод однозначен: относиться к колебаниям курса нужно с холодной головой. Покупать наличную валюту стоит только при необходимости, а инвестировать в сложные финансовые инструменты — только с полным осознанием всех сопутствующих рисков.