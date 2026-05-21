Что такое тройская унция, сколько в ней граммов и как перевести её цену в рубли

Тройская унция — это единица измерения массы драгоценных металлов. В ней определяют вес золота, серебра, платины и палладия. Вес тройской унции составляет 31,1034768 грамма. Для повседневных расчётов используют округлённое значение — 31,1 грамма.

Нельзя путать тройскую унцию с обычной. Стандартная унция, которую применяют в США и Великобритании для взвешивания продуктов и товаров, называется унцией Авердюпуа, или торговой. Она весит 28,35 грамма — почти на 3 грамма меньше тройской.

Откуда взялось это название

Тройская унция получила имя от французского города Труа (Troyes). В Средние века там проходила крупная ярмарка. Туда съезжались торговать купцы со всей Европы, и у них возникла потребность в единой системе мер. Так тройский фунт и тройская унция стали стандартом веса для драгоценных металлов. Название закрепилось на века и используется до сих пор.

Где применяется тройская унция

Главная сфера — биржевая торговля драгоценными металлами. Здесь это мировой стандарт. Крупнейший лондонский рынок LBMA и товарная биржа COMEX в Нью-Йорке котируют драгметаллы в тройских унциях.

Инвесторы сталкиваются с тройской унцией при покупке слитков и монет. Например, популярная золотая монета «Георгий Победоносец» номиналом 200 рублей весит 1 тройскую унцию. Такой же вес имеют канадская инвестиционная монета «Кленовый лист», австрийская монета «Филармоникер» и австралийская «Кенгуру».

В тройских унциях измеряется и вес банковских золотых слитков. Стандартный слиток для межбанковских расчётов весит 400 тройских унций. Это около 12,4 килограмма. Частным инвесторам банки продают слитки меньшего веса — например, в 1; 1,76; 3,53 или 10 унций.

Как перевести тройскую унцию в граммы и рассчитать её стоимость

Рассмотрим этот вопрос на примере золота. Цена не него формируется на глобальном рынке на основе баланса спроса и предложения. Базовой расчётной единицей является доллар США за тройскую унцию, а мировые котировки устанавливаются на торгах в Лондоне и Нью-Йорке. В России стоимость золота определяется Центральным Банком с опорой на данные этих площадок.

Например, стоимость тройской унции золота 20 мая составляла 4497,16 доллара. Чтобы узнать цену одного грамма, нужно разделить это значение на 31,1. Получается примерно 144,6 доллара за грамм.

Допустим, вы хотите купить слиток весом 10 граммов. Умножаем 144,6 на 10 — получается 1446 долларов. Далее переводим в рубли по текущему курсу:

1446 х 71,29 = 103 085,34 рубля.

Такой расчёт работает для любого драгметалла.

О чём стоит помнить

В ювелирных магазинах и ломбардах вес золота и драгоценностей часто указывают в граммах. Также в граммах драгметаллы котируются на некоторых локальных биржах. Например, в США часто встречаются слитки весом 10, 100 или 1000 граммов.

Метрические единицы веса иногда используют и в России. Поэтому, если вам предлагают купить монету или слиток, уточняйте: цена указана за унцию или за грамм. Ошибка может обойтись очень дорого.

