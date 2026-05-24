Рубль резко укрепился: что теперь делать с долларами и что будет дальше

Курс доллара к рублю за последние три недели снизился примерно на 5%, а с начала 2026 года — почти на 11%. С 20 мая он торгуется в районе 71 рубля. Эксперты рассказали «Рамблеру», как долго может продлиться ослабление доллара, стоит ли сейчас покупать наличную валюту и какие ещё инструменты, привязанные к доллару, можно рассмотреть для выгодной покупки в конце мая. Они также поделились прогнозами по курсу доллара на лето 2026 года.

Что стоит за падением доллара в конце мая

Курс доллара на межбанковском рынке «Форекс» в ходе торгов 20 мая опускался до 70 рублей. Американская валюта торговалась на таком низком уровне впервые с начала февраля 2023 года. К вечеру 22 мая курс немного скорректировался и находился вблизи отметки 71,5 рубля за доллар. В начале месяца валюта стоила около 75 рублей.

Официальный курс Банка России на выходные и 25 мая составляет 71,21 рубля.

Курс доллара снизился из-за избыточного предложения валюты на внутреннем рынке, пояснили опрошенные «Рамблером» эксперты. Такая ситуация сложилась за счёт роста валютной выручки экспортёров на фоне подорожания нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Дисбаланс спроса и предложения привёл к укреплению рубля.

По словам аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, возобновление бюджетного правила не компенсировало приток валюты, так как объёмы ежедневных закупок Минфином были незначительными (1,18 миллиарда рублей).

Стоимость фьючерса на нефть Brent со 2 марта по 21 мая выросла более чем на 50% — с 71,6 до 109 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже Ice.

Продажи валюты российскими экспортёрами в апреле на фоне дорогой нефти выросли втрое, следует из приложения к «Обзору рисков финансовых рынков» ЦБ. Чистый объём валютных продаж 29 крупнейших компаний по итогам прошлого месяца составил 7,2 миллиарда долларов против 2,4 миллиарда долларов в марте. Регулятор прогнозирует, что в мае этот показатель может быть ещё выше.

Рубль в мае поддержала высокая ключевая ставка, сказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Даже после очередного снижения на 50 базисных пунктов в апреле она составляет 14,5% годовых. В текущих условиях рублёвые инструменты сохраняют высокую доходность, импортный спрос остаётся сдержанным, а спрос на валюту со стороны бизнеса пока не такой высокий.

Доллар по 70 рублей: долго ли продержится такой курс

По мнению Потавина, сочетание высоких цен на нефть и увеличенных продаж валюты со стороны экспортёров будет поддерживать рубль как минимум до конца месяца. Эксперт допускает кратковременное снижение курса доллара в мае ниже отметки 70 рублей.

По мнению Чернова, пока рано утверждать, что май станет последним месяцем сильного рубля. Однако он отмечает, что текущий курс (около 70 рублей за доллар) уже близок к минимально возможному значению.

Для устойчивого движения ниже 70 рублей нужна очень сильная комбинация факторов, а именно: нефть должна оставаться дорогой, Urals — около 100 долларов за баррель, экспортёры должны активно продавать валюту, а импорт не должен восстанавливаться. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

С ним согласна глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева. По её словам, за счёт дорогой нефти у рубля сохраняются шансы удерживать сильные позиции и в июне. Она считает маловероятным сценарий, при котором курс доллара опустится значительно ниже 70 рублей.

Стоит ли сейчас запасаться наличными долларами

Курс 70–72 рубля за доллар выгоден для покупки валюты, если она действительно нужна для поездок, учёбы, лечения или покупок за границей. Так считают аналитики Потавин и Чернов.

Чернов полагает, что покупать наличные доллары для спекуляций сейчас не стоит. Вы потеряете деньги на разнице курсов в обменнике, а также на разнице стоимости новых и старых купюр. По его словам, покупка долларов без чёткой цели и понимания срока вложений — слабая стратегия.

Пырьева также считает покупку наличной валюты рискованной инвестицией. По её мнению, это связано с высокими спредами и низкой ликвидностью наличного рынка.

Но если существует необходимость разместить часть средств в валюте — например, для поездок за рубеж, — мы придерживаемся принципа распределения сбережений между несколькими валютами: долларами, евро или юанями, а также покупки валюты в периоды укрепления рубля. Наталия Пырьева Ведущий аналитик «Цифра брокер»

Какие ещё инструменты с привязкой к доллару можно рассмотреть

Чернов рекомендует инвесторам обратить внимание на замещающие облигации надёжных российских компаний, бумаги которых номинированы в рублях, но их доходность привязана к курсу доллара. Горизонт инвестирования в них — 6–12 месяцев.

Акции экспортёров — нефтяных, металлургических и производителей удобрений — частично зависят от курса доллара, добавил Чернов. Однако такой вариант нельзя считать прямой защитой от валютных рисков.

Аналитик Иван Ефанов советует не вкладывать все деньги в один актив. Он рекомендует распределять капитал между разными инструментами: облигациями, акциями, золотом и фондами денежного рынка.

Сколько будет стоить доллар летом 2026 года: прогнозы экспертов

Базовый сценарий

Потавин считает, что летом рубль перестанет дорожать и будет торговаться в диапазоне 69–76 за доллар. На это повлияют три главных фактора:

Сокращение продаж валюты Банком России. ЦБ снизит объёмы продаж валюты во втором полугодии в рамках зеркалирования трат из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на инвестиции. Российская валюта может начать слабеть, если одновременно с этим на фоне её укрепления вырастет импорт, а Минфин увеличит закупки валюты в резервы. Судоходство в Ормузском проливе — ключевой фактор для цен на нефть. Достижение мира в регионе приведёт к снижению нефтяных цен и, как следствие, к ослаблению рубля. Продолжение снижения ключевой ставки ЦБ будет оказывать давление на рубль.

Схожий базовый прогноз на лето озвучила Наталия Пырьева: доллар в области 70–75 рублей.

Между тем Чернов ожидает, что летом доллар постепенно вернётся в диапазон 75–80 рублей, если объёмы продаж валюты со стороны экспортёров снизятся, а покупки валюты Минфином продолжатся.

Позитивный сценарий (для доллара)

Потавин: доллар в диапазоне 72–80 рублей.

Пырьева: доллар по 70–80 рублей .

. Чернов: доллар достигнет 80–86 рублей.

По словам опрошенных экспертов, такой сценарий возможен при таких же причинах, как и базовый: в случае падения цен на нефть Brent ниже 100 долларов за баррель, существенного увеличения объёмов покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила, а также перехода Банка России к более агрессивному снижению ключевой ставки с широким шагом.

Негативный сценарий (для доллара)

Потавин: доллар в области 68–75 рублей.

Чернов: доллар останется в пределах 70–74 рублей.

По мнению экспертов, этот сценарий реализуется при сохранении напряжённости между США и Ираном и затягивании конфликта на Ближнем Востоке, что поддержит цены на нефть Brent выше 105–110 долларов за баррель.

Дополнительную поддержку рублю способны обеспечить активные продажи валюты экспортёрами, слабый импортный спрос и отказ Минфина от существенного увеличения покупок валюты на внутреннем рынке — её создавшийся избыток будет укреплять рубль.

