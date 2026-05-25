Курс рубля начал последнюю неделю мая небольшим ослаблением к основным мировым валютам. Доллар на межбанковском рынке 25 мая в моменте превысил 72 рубля, евро приблизился к 84 рублям. «Рамблер» проанализировал, что происходит на валютном рынке, и спросил экспертов, какими будут курсы к началу лета.

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

Рубль в конце прошлой недели незначительно ослаб к мировым валютам. Курс доллара на межбанковском рынке «Форекс» на закрытии торгов в пятницу составил 71,47 рубля. При этом 20 мая он в моменте опускался до 70 рублей — минимума с февраля 2023 года.

Евро завершил неделю с 18 по 22 мая на отметке 83 рубля. Юань вечером в пятницу находился на уровне 10,53 рубля.

В понедельник динамика конца прошлой недели продолжилась. К 13:45 мск курс доллара вырос на 0,3% и составил 71,69 рубля. Евро укрепился на 0,58%, до 83,49 рубля. Юань стоил 10,56 рубля (+0,34%).

Официальные курсы Банка России на выходные и 25 мая:

Доллар — 71,21 рубля.

Евро — 82,54 рубля.

Юань — 10,48 рубля.

Что влияет на курс рубля в конце весны

Рубль теряет позиции к доллару, евро и рублю на фоне снижения нефтяных котировок, пояснили «Рамблеру» опрошенные эксперты. Мировые цены на нефть 25 мая падают на информации о договоренности США и Ирана открыть судоходство в Ормузском проливе. Стоимость июльского фьючерса Brent в ходе торгов в понедельник в моменте опускалась до 97,3 доллара за баррель.

При подтверждении начала движения танкеров через пролив уже в ближайшие 5–10 дней цена Brent может опуститься до 90 долларов за баррель или ниже. Такой прогноз озвучил «Рамблеру» главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин.

Некоторое ухудшение динамики нефтяных котировок участники рынка могут рассматривать в качестве повода зафиксировать прибыль по открытым позициям на валютном рынке после практически непрерывного в течение 10 недель укрепления рубля. Александр Дудников аналитик «Цифра брокер»

С другой стороны, факторы поддержки рубля по-прежнему действуют, подчеркнул Дудников. С ним согласны аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко и главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В числе основных факторов поддержки рубля в конце весны эксперты назвали:

Рост валютной выручки экспортёров на фоне подорожания нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость фьючерса на Brent на Лондонской бирже ICE с февраля выросла примерно на 40% — c области 70 долларов за баррель до уровня выше 100 долларов за баррель к концу апреля и в мае. Стоимость российской экспортной нефти Urals в мае держится около 90 долларов за баррель, что значительно выше показателей предыдущих месяцев: 77 долларов в марте и 45 долларов в феврале.

Что будет с рублём на неделе 25–29 мая

Валютные курсы под влиянием разнонаправленных факторов на текущей неделе могут остаться вблизи текущих значений, допускают опрошенные «Рамблером» эксперты. По среднему прогнозу, доллар составит около 71,5 рубля, евро будет стоить около 83 рублей, юань будет находиться вблизи 10,6 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Николая Дудченко:

Доллар в диапазоне 69,5–72 рублей.

Евро составит 81,5–84 рубля.

Юань будет торговаться в пределах 10,2–10,7 рубля.

Прогноз главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева:

Доллар будет стоить 70–75 рублей.

Евро — 81–87 рублей.

Юань будет находиться в области 10,2–10,9 рубля.

Прогноз аналитика «Цифра брокер» Александра Дудникова:

Доллар составит 69–72 рубля.

Евро будет в диапазоне 80–83 рублей.

Юань останется в пределах 10,2–10,6 рубля.

Прогноз главного аналитика центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаила Шульгина:

Доллар может подняться к отметке 72 рубля.

Юань способен вернуться к 11 рублям.

