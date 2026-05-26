Вкладчикам рассказали, с чего начать инвестировать, когда вклады не приносят желаемой доходности

Чтобы было что инвестировать, важно выработать привычку регулярно откладывать средства. Для начинающего инвестора важно разобраться не только с выбором активов, но и с управлением рисками. Вместе с экспертами мы рассмотрели ключевые этапы, которые помогут вам собрать свой первый инвестиционный портфель.

На какие вопросы стоит ответить, прежде чем начать инвестировать

Есть ли у вас финансовая подушка

По мнению инвестиционного советника Ленара Рахманова, прежде чем вкладывать деньги, нужно сформировать подушку безопасности, которая будет покрывать расходы за 3–6 месяцев. Эксперт рекомендует хранить резерв на накопительном счёте и частично в наличных.

Инвестирование начинается не с выбора акций, оно начинается с привычки откладывать. Без этого инвестировать — строить дом без фундамента. Любой форс-мажор вынудит вас продавать активы в самый неподходящий момент. Ленар Рахманов Финансовый советник

Как рассчитать размер финансовой подушки

Есть ли дорогие кредиты

Перед тем как начать инвестировать, в первую очередь необходимо погасить дорогие кредиты — кредитные карты, микрозаймы и потребительские займы с высокой ставкой. В противном случае, как отмечает инвестиционный советник Юлия Кузнецова, доход от инвестиций будет фактически равен экономии на процентах по этим долгам.

Если есть кредиты под 20% и выше, инвестирование теряет смысл — вы гарантированно проигрываете процентной ставке. В 2025 году средняя ставка по потребительским кредитам держалась на уровне 20–30%, и перекрыть такую доходность на рынке без риска невозможно. Юлия Кузнецова Экономист, инвестиционный советник

Понимаете ли вы, зачем инвестируете

Определите цель инвестирования. По опыту Юлии Кузнецовой, без чётко сформулированной цели 8 из 10 новичков совершают хаотичные сделки: покупают на пике и продают на спаде. Именно цель определяет стратегию — срок вложений, допустимый уровень риска и выбор инструментов.

Эксперты советуют новичкам настраиваться на долгосрочные стратегии и относиться к инвестициям как к дополнительному, а не основному инструменту увеличения капитала. Кузнецова напомнила, что исторически рынок акций в России даёт около 8–12% годовых с учётом дивидендов, а не «100% за месяц».

Рахманов советует придерживаться трёх базовых правил:

Не вкладывайте заёмные деньги, кредит под инвестиции — это риск в квадрате.

Не верьте в гарантированную высокую доходность. Если вам обещают 50% годовых без риска — это либо мошенничество, либо совет от непрофессионала.

Не принимайте решения на эмоциях. Рынок упал на 20% — это не катастрофа, это скидка. Рынок вырос на 40% — это не повод вкладывать всё что есть.

Разбор инструментов и порога входа

Начать формирование инвестиционного портфеля можно практически с любой суммы. Однако ключевой вопрос для новичка — каким должен быть состав портфеля, чтобы он соответствовал целям, горизонту инвестирования и уровню допустимого риска.

Акции

Акция — это ценная бумага, которая подтверждает, что вы владеете небольшой долей в компании. Покупая акцию, вы становитесь одним из её совладельцев (акционером).

Акции торгуются на бирже часто не по одной, а лотами. Лот — это минимальное количество акций, которое можно купить или продать за одну сделку. Например, если в одном лоте 10 акций, вы не сможете купить 1 или 5 — только 10, 20, 30 и так далее.

Акции российских крупнейших компаний, таких как Сбер, ЛУКОЙЛ или «Газпром», обычно стоят от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей за лот. Однако цена акции — не единственный критерий для инвестора. Она определяет лишь минимальный порог входа: чем меньше ваш стартовый капитал, тем меньше бумаг вы сможете приобрести. Чтобы собрать диверсифицированный портфель из акций, обычно требуется около 15–20 тысяч рублей.

Облигации

Облигации — долговые ценные бумаги: бывают корпоративные и государственные (облигации федерального займа или ОФЗ). Большинство имеют номинал 1 тысячу рублей. Как правило, 1 лот — это одна облигация, то есть купить её можно примерно от 1 тысячи рублей.

Чтобы не вкладываться в одного эмитента и снизить риски, лучше распределить деньги между разными выпусками. Для этого обычно требуется 10 –15 тысяч рублей — этого хватает примерно на 10–15 облигаций.

Если задача — сохранить капитал, то основной инструмент — облигации. В текущих условиях они дают 12–16% годовых, и это сопоставимо с депозитами, но можно зафиксировать доходность на более длительный срок. Юлия Кузнецова Экономист, инвестиционный советник

ПИФы

Порог входа в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) низкий — обычно составляет от 1 тысячи рублей. Доходность таких вложений может превышать ставки по банковским вкладам, а ваши средства сразу распределяются между разными активами — за это отвечают профессиональные управляющие.

Биржевые фонды (БПИФы) покупаются на бирже так же, как акции: можно приобрести даже один пай, стоимость которого варьируется от нескольких рублей до нескольких тысяч.

В открытых фондах (ОПИФах) минимальная сумма инвестиций зависит от стратегии фонда и определяется управляющей компанией. Порог входа может составлять от 1 тысячи рублей. Закрытые фонды (ЗПИФы), например инвестирующие в недвижимость, требуют большего капитала — от 300 тысяч рублей и выше.

Золото и драгоценные металлы

Драгоценные металлы — это защитный актив, который часто используют для сохранения капитала в периоды нестабильности. К ним относятся золото, серебро, платина и палладий, но для начинающих инвесторов чаще всего речь идёт именно о золоте.

Инвестировать в золото можно несколькими способами. Самый простой — купить биржевой фонд на золото на Московской бирже. В этом случае вы покупаете пай фонда, который повторяет цену металла, а порог входа может начинаться от нескольких сотен рублей.

Другой вариант — обезличенный металлический счёт (ОМС) в банке. Это способ «купить» золото без физической поставки: деньги просто привязываются к цене металла. Минимальная сумма обычно начинается от 1 грамма золота — это примерно 6–8 тысяч рублей в зависимости от текущих цен.

Главное отличие от акций и облигаций: золото не приносит регулярного дохода (дивидендов или купонов). Заработок возможен только за счёт роста цены, поэтому его чаще используют как «страховку» портфеля, а не основной источник доходности.

С какой суммы можно собрать портфель и какой

Главная разница между портфелями при разных суммах — уровень диверсификации. При небольшом капитале инвестору проще использовать фонды, где распределение между активами уже встроено. По мере роста суммы появляются возможности покупать отдельные акции и облигации, распределять деньги между секторами экономики и снижать зависимость от отдельных эмитентов.

До 10 тысяч рублей

Даже с небольшой суммы можно начать инвестировать через биржевые паевые фонды (БПИФы), покупая отдельные паи. Стоимость одного пая у некоторых фондов составляет всего несколько рублей, что позволяет на 1000 рублей приобрести десятки или сотни паёв и диверсифицировать вложения.

Пример портфеля до 10 тысяч рублей:

С бюджетом до 10 тысяч рублей можно рассмотреть:

Фонды денежного рынка: доход примерно на уровне ключевой ставки и вывод денег без потери процентов.

Облигационные фонды — фонды, вкладывающие в облигации. Поэтому инвестор получает купонный доход (то есть регулярные выплаты процентов).

Паевые фонды, у которых основной актив — это недвижимость, приносящая арендный доход. Это могут быть как закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы), так и биржевые фонды на недвижимость.

10–50 тысяч рублей

С такой суммой инвестор уже может комбинировать разные типы активов: не только фонды, но и отдельные акции и облигации. Это позволяет собрать более диверсифицированный портфель — распределить деньги между несколькими секторами экономики и разными инструментами.

Однако возможности всё ещё ограничены: при капитале 10–50 тысяч рублей сложно купить большое количество разных бумаг без существенной доли каждого эмитента в портфеле. Поэтому основой стратегии обычно остаются облигации и фонды, а акции занимают меньшую часть.

Простой и реалистичный вариант портфеля на 30 тысяч:

Такой портфель позволяет создать разнообразие по секторам (финансы, нефть, телеком) и по типам активов. Если одна позиция падает — другие компенсируют, объясняет Рахманов.

100 тысяч рублей

С такой суммой уже можно полноценно распределить деньги между разными инструментами. Например, добавить акции крупных компаний (так называемые голубые фишки), облигации — и государственные (ОФЗ), и корпоративные, а также фонды — на золото или денежный рынок.

На этом этапе можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) вместо обычного брокерского счёта. Через ИИС покупаются те же акции, облигации и фонды, но дополнительно инвестор получает право на налоговый вычет и получить до 60 тысяч рублей в зависимости от уплаченного НДФЛ. Полученные деньги можно реинвестировать — направить на покупку ценных бумаг.

Это классический умеренный вариант: есть и потенциал роста, и защита от просадок. Подходит для инвестирования на срок примерно 2–3 года.

От 100 тысяч рублей

Появляются более широкие возможности, особенно в облигациях. Хотя одна облигация обычно стоит около 1 тысячи рублей, для снижения рисков лучше покупать сразу несколько разных, например облигации федерального займа и бумаги компаний из разных отраслей, с разными сроками погашения и уровнем доходности. Оптимально — около 10–15 выпусков.

Можно собрать так называемую лестницу из облигаций: купить бумаги с разными сроками погашения. Тогда часть денег будет регулярно возвращаться, и их можно реинвестировать.

Этот запас (резерв) нужен, чтобы можно было докупать активы, когда они дешевеют, не продавая уже купленные.

От 1 миллиона рублей

Можно собрать портфель, в который войдут акции, облигации, фонды и золото. При этом важно не перегружать его большим количеством инструментов, чтобы сохранить диверсификацию и не усложнять управление.

Пример такого портфеля:

Для снижения рисков можно использовать инструменты срочного рынка или передать деньги в доверительное управление профессионалам.

Общее правило для всех бюджетов: бумаги одного эмитента не должны занимать более 10–15% портфеля. Чем меньше капитал, тем больше смысл идти через фонды, а не через отдельные бумаги.

Как выбрать стратегию в соответствии с риск-профилем

Рахманов предлагает выбирать стратегию, опираясь на три параметра:

горизонт инвестирования;

допустимая просадка;

цель инвестирования.

Чем выше потенциальная доходность, тем выше риск временных потерь.

Консервативный подход (от 6 месяцев, просадка до 5%)

Подходит тем, кто не готов к риску. Основные инструменты — фонды денежного рынка, ОФЗ и надёжные облигации. Доходность обычно чуть выше вкладов и близка к ключевой ставке.

Умеренный подход (1–3 года, просадка до 15–20%)

Баланс между доходностью и риском: часть денег в облигациях, часть — в акциях, плюс немного защитных инструментов (например, золото или денежный рынок). Ориентир — обгонять инфляцию.

Агрессивный подход (от 3 лет, просадка от 30%)

Основной упор на акции, включая более рискованные, и высокодоходные облигации. Потенциальная доходность выше, но требуются опыт и готовность к риску и колебаниям рынка. Для новичков чаще всего не подходит.

Выбор брокера и осуществление первой покупки

После того как вы разобрались с основными инструментами и вариантами портфелей, можно переходить к практике — покупке активов. Для этого потребуется открыть брокерский счёт, через который и совершаются все сделки на бирже.

Для начинающего инвестора важно выбрать брокера. Поскольку именно брокер обеспечивает доступ к рынку и выступает посредником между частным лицом и финансовыми инструментами. Вот на что советуют обращать внимание эксперты:

1. Наличие лицензии. В России брокер должен иметь лицензию Банка России. Проверить её можно на сайте регулятора.

2. Плата за обслуживание. Может зависеть от активности на счёте, количества и объёма сделок, использования дополнительных услуг.

3. Комиссии. На первый взгляд они могут казаться незначительными, но на длинных дистанциях отнимают до 10–15% прибыли. Смотрите на:

комиссию за сделку;

комиссию за хранение (депозитарий);

комиссию за вывод денег;

скрытые расходы в валютных операциях.

4. Доступ к инструментам. Хороший брокер даёт доступ к широкому рынку: российские акции и облигации, зарубежные бумаги, ETF, валюта. Если брокер предлагает только один-два продукта — это не брокер, это продавец конкретного продукта, предупреждает Рахманов.

5. Устойчивость платформы. В периоды высокой волатильности, когда рынок падает или резко растёт, именно в этот момент происходят ключевые сделки. И если приложение «падает», инвестор теряет деньги не из-за рынка, а из-за инфраструктуры, отмечает Кузнецова.

6. Прозрачность отчётности. Хороший брокер показывает структуру портфеля, комиссии, доходность. Это формирует у инвестора понимание, что происходит с его деньгами.

7. Удобство и поддержка. Мобильное приложение, понятный интерфейс, нормальная служба поддержки — это важно. Особенно когда нужно быстро принять решение или разобраться с документами.

Новичкам не стоит выбирать сложные платформы с фьючерсами и опционами на старте, говорит Кузнецова. По статистике, которую приводит эксперт, более 80% частных инвесторов на срочном рынке теряют деньги, и это связано именно с тем, что они начинают с инструментов, которые не понимают.

Часто у крупных российских банков есть свои брокерские компании, счета в которых можно открыть прямо из банковского приложения. Платформы, которые подходят новичкам, перечислил Рахманов:

СберИнвестиции — рекомендованы для новичков, сочетают простоту интерфейса с низкими комиссиями. В приложении доступны обучающие курсы, инвестиционные идеи, подсказки. Открытие счёта и пополнение — внутри экосистемы Сбера.

Т-Инвестиции (Т-Банк) — сервис ориентирован как на начинающих, так и на опытных трейдеров. Лидер по числу клиентов среди российских брокеров. Интуитивный интерфейс, встроенная аналитика, возможность старта с малых сумм. Минус — комиссии выше среднего по рынку (от 0,05%).

Альфа-Инвестиции — наиболее полные возможности обучения, подробная информация о стратегиях, комплексная оценка акций и аналитика портфеля.

ВТБ Мои Инвестиции — низкие комиссии от 0,05%, бесплатное обслуживание счёта, доступ к QUIK. Интерфейс проще профессиональных терминалов.

Платформы, в которых новичку будет сложнее разобраться:

Финам — ориентирован на опытных трейдеров. Предоставляет доступ к иностранным биржам (Nasdaq, NYSE) через терминалы QUIK и MetaTrader для квалифицированных инвесторов.

БКС Мир Инвестиций — нулевая комиссия на покупку акций, но высокая на продажу. Много обучающих материалов, но общая логика платформы рассчитана на более опытного пользователя.

Форекс-дилеры (Альфа-Форекс, Финам-Форекс, ВТБ Форекс) — принципиально другой класс инструментов с использованием кредитного плеча. Начинающим инвесторам обычно не рекомендуют их рассматривать: такие операции сопряжены с повышенными рисками, о чём предупреждают эксперты.

Каким должен быть портфель новичка: главное

Начать инвестировать с нуля стоит не с выбора «лучших акций», а с формирования финансовой подушки, отсутствия дорогих кредитов и чёткой цели. Именно цель определяет стратегию — срок, уровень риска и состав портфеля.

Даже с небольшой суммы можно собрать работающий портфель, если соблюдать три ключевых принципа — ликвидность, предсказуемость и диверсификацию. Чем меньше капитал, тем больше смысл использовать фонды; с ростом суммы появляются возможности добавлять отдельные акции и облигации. Главное — не концентрировать всё в одном активе и постепенно усложнять структуру.

Стратегию важно подбирать под свой риск-профиль: консервативный подход — для сохранения, умеренный — для баланса, агрессивный — для роста с высокой волатильностью.

Инвестирование требует дисциплины — не принимать решений на эмоциях, не гнаться за высокой доходностью и регулярно пополнять портфель. Именно последовательность, а не «идеальный момент» приводит к результату

