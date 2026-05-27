NFT простыми словами: как работают цифровые токены и зачем они нужны

В 2020 году NFT вышли за пределы криптосообщества и стали массовым явлением. С их помощью начали продавать цифровое искусство, коллекционные изображения, игровые предметы и виртуальные пропуски в закрытые сообщества. Разбираемся, что такое невзаимозаменяемые токены, чем они отличаются от криптовалют, как устроены и где их покупают и продают.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Что такое NFT

NFT (non-fungible token) — невзаимозаменяемый токен. Это уникальная запись в блокчейне, которая связана с конкретным цифровым или физическим объектом. Блокчейн представляет собой распределённый цифровой реестр, где фиксируются данные о токенах и операциях с ними.

Главная особенность NFT — это их уникальность. Если один биткоин можно без разницы заменить другим биткоином, то два NFT не являются полностью одинаковыми. Каждый токен имеет собственный идентификатор и отличается от остальных.

В формате NFT могут существовать:

изображения;

музыкальные треки;

видеоролики;

игровые предметы;

цифровые билеты;

сертификаты;

виртуальная недвижимость;

объекты метавселенных.

NFT обычно не хранит сам файл внутри блокчейна. Чаще всего токен содержит ссылку на цифровой объект и информацию о владельце. Файл может храниться на внешнем сервере или в децентрализованном хранилище.

Как создают NFT

Процесс создания NFT называют minting («минтинг»). Автор загружает файл на платформу, привязывает его к токену и записывает информацию в блокчейн. После этого NFT можно выставить на продажу.

Для выпуска токенов обычно используют блокчейн-сети Ethereum, Solana, Polygon. За создание NFT и проведение операций в сети часто взимается комиссия — её называют gas fee. Размер комиссии зависит от загруженности блокчейна и выбранной сети.

Какие бывают NFT

Коллекционные NFT

Это цифровые коллекционные объекты, стоимость которых зависит от редкости, популярности серии, автора и спроса среди покупателей.

Одной из первых крупных NFT-коллекций стали CryptoPunks. Проект создала американская студия Larva Labs в 2017 году. Коллекция включает 10 тысяч пиксельных персонажей размером 24×24 пикселя, каждый из которых имеет уникальный набор характеристик.

© Larva Labs

На старте многие токены раздавались бесплатно или продавались за небольшие суммы. Позже, во время NFT-бума 2021 года, стоимость отдельных CryptoPunks выросла до миллионов долларов. Например, CryptoPunk #7523, известный как Covid Alien, был продан на аукционе Sotheby’s примерно за 11,8 миллиона долларов.

Ещё одна известная коллекция — Bored Ape Yacht Club (BAYC) с изображениями мультяшных обезьян. Проект запустила компания Yuga Labs в 2021 году. Он включает 10 тысяч уникальных изображений, размещённых в блокчейне Ethereum.

© Yuga Labs

На старте один NFT из коллекции продавался примерно за 0,08 ETH — тогда это составляло около 200 долларов. В период пика NFT-рынка отдельные обезьяны продавались за сотни тысяч и миллионы долларов. Одной из самых дорогих сделок стала продажа Bored Ape #8817 за 3,4 миллиона долларов.

Популярность BAYC во многом обеспечили знаменитости и крупные инвесторы. NFT из коллекции покупали музыканты, спортсмены и предприниматели, включая Snoop Dogg, Eminem, Paris Hilton и других.

Игровые NFT

Это цифровые объекты внутри видеоигр, право владения которыми закрепляется в блокчейне. В отличие от обычных внутриигровых предметов, такие токены можно хранить в криптокошельке, продавать на сторонних площадках или передавать другим пользователям.

В виде NFT могут быть:

персонажи;

оружие;

скины;

виртуальная одежда;

карточки игроков;

питомцы;

автомобили;

участки виртуальной земли.

Популярность игровым NFT принесла концепция play-to-earn («играй, чтобы зарабатывать»). Она предполагает, что пользователь может получать внутриигровые токены или редкие предметы за активность в игре, а затем продавать их другим игрокам.

Одним из самых известных примеров стала игра Axie Infinity, где пользователи покупали NFT-персонажей Axie и участвовали в сражениях. Другой пример — метавселенные The Sandbox и Decentraland, где NFT используются для владения виртуальной недвижимостью. Пользователи покупают цифровые земли, создают на них объекты, проводят мероприятия и даже сдают участки в аренду.

Утилитарные NFT

Токены дают владельцу определённые привилегии или доступ к сервисам. Их ценность связана не столько с коллекционированием, сколько с практической функцией.

Такие NFT могут предоставлять:

доступ к закрытым сообществам;

участие в офлайн-мероприятиях;

ранний доступ к новым продуктам;

бонусы и скидки;

доступ к эксклюзивному контенту;

право участвовать в голосованиях внутри проекта.

NFT в искусстве и медиа

Художники, дизайнеры, музыканты и авторы контента могут использовать токены как способ продажи цифровых работ напрямую аудитории без посредников.

С помощью NFT продают:

цифровые картины;

анимации;

музыкальные треки;

видеоролики;

мемы;

фотографии;

обложки альбомов;

коллекционные медиафайлы.

Одной из самых известных сделок стала продажа цифровой работы Everydays: The First 5000 Days художника Beeple. В 2021 году NFT с этой работой был продан аукционным домом Christie’s за 69,3 миллиона долларов.

© Майк Винкельманн/CC BY 4.0

NFT не делает изображение или видео «некопируемым». Любой пользователь по-прежнему может сохранить файл. Ценность NFT в подтверждении владения оригинальным токеном и записи об этом в блокчейне.

Преимущества NFT

позволяют зафиксировать уникальность цифрового объекта;

подтверждают владение токеном через блокчейн;

дают возможность передавать цифровые активы без посредников;

могут использоваться как инструмент доступа к сервисам и цифровым продуктам;

обеспечивают прозрачность истории операций с токеном.

Недостатки и риски NFT

стоимость NFT сильно зависит от спроса и интереса аудитории;

рынок остаётся высоковолатильным;

ликвидность может быть низкой — быстро продать токен удаётся не всегда;

наличие NFT не мешает копировать изображение или файл;

токен не гарантирует прибыль или рост стоимости;

потеря доступа к криптокошельку может привести к безвозвратной утрате NFT.

Где продают и покупают NFT

Для торговли NFT используют специальные маркетплейсы цифровых активов. Среди наиболее известных площадок: OpenSea, Rarible и Magic Eden.

Для покупки обычно нужен криптокошелёк и криптовалюта соответствующей сети — например, ETH, SOL или MATIC.

Что важно понимать перед покупкой NFT

NFT не стоит воспринимать как гарантированный инвестиционный инструмент. Высокие цены отдельных токенов не означают стабильный рост всего рынка. Многие NFT-проекты быстро теряют популярность, а интерес инвесторов может резко снижаться.

Владение NFT не всегда означает владение самим контентом или правом на его коммерческое использование. Перед покупкой важно изучать условия проекта и проверять площадку.

Вывод

NFT — это технология подтверждения уникальности цифрового актива через блокчейн. Невзаимозаменяемые токены применяются в искусстве, играх, сервисах и цифровых сообществах.

Их преимущества — прозрачность владения и возможность создавать уникальные цифровые объекты. Основные риски включают высокую волатильность, зависимость от спроса и отсутствие гарантий доходности. Поэтому NFT чаще рассматривают как рискованный цифровой актив или технологический инструмент, а не как надёжный способ инвестиций.

