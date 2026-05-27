Индекс Мосбиржи продолжает снижаться в конце мая на фоне ухудшения геополитической обстановки и падения цен на нефть, пояснили «Рамблеру» опрошенные аналитики. С 21 мая основной индикатор российского рынка потерял более 3%.

В ходе основной торговой сессии 27 мая индекс Мосбиржи в моменте опускался до 2569,31 пункта, свидетельствуют данные площадки. Бенчмарк не торговался на таких низких уровнях с 19 ноября 2025 года. Днём котировки перешли к незначительному росту. К 12:10 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 2583,44 пункта (+0,1%).

Аналитики: Игорь Казарин из УК «Первая» и Дмитрий Вишневский из «Цифра брокер» связали падение рынка с несколькими факторами:

обеспокоенностью инвесторов напряжённостью на Ближнем Востоке;

волнением инвесторов вокруг конфликта на Украине;

падением цен на нефть.

25 мая сообщалось о договорённости США и Ирана открыть судоходство через Ормузский пролив. На этом фоне цены на нефть Brent опустились ниже 97 долларов за баррель. Однако уже в ночь на 26 мая США нанесли новые удары по югу Ирана. После этого в Тегеране предупредили о риске роста цен на нефть до 200 долларов за баррель.

Между тем МИД России 25 мая в ответ на действия ВСУ в Старобельске предупредил о системных ударах по предприятиям ВПК в Киеве и рекомендовал иностранным дипломатам и представителям международных организаций покинуть город. Позднее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине сохраняет риск перехода в новую фазу эскалации из-за продолжающегося обмена ударами.

26 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 21-й пакет санкций ЕС против России.

Среди других причин снижения российского рынка акций аналитики назвали:

Негативные новости отдельных российских эмитентов.

Крепкий рубль. Национальная валюта держится вблизи 71 рубля за доллар, что снижает рублёвую выручку экспортёров, формирующих значительную часть индекса.

Высокая ключевая ставка ЦБ на уровне 14,5% годовых. Жёсткая денежно-кредитная политика делает инструменты с фиксированной доходностью более привлекательными по сравнению с акциями.

На фоне слабых настроений на рынке индекс Мосбиржи может опуститься ниже 2550 пунктов, допускают аналитики «Цифра брокер».

По оценке ФГ «Финам», при сохранении негативного новостного фона индикатор способен протестировать уровень поддержки в районе 2500 пунктов. Если настроения улучшатся, индекс может вернуться в диапазон 2590–2711 пунктов.

