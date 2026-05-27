Рынок акций обвалился. Что стало причиной паники инвесторов?
Индекс Мосбиржи продолжает снижаться в конце мая на фоне ухудшения геополитической обстановки и падения цен на нефть, пояснили «Рамблеру» опрошенные аналитики. С 21 мая основной индикатор российского рынка потерял более 3%.
В ходе основной торговой сессии 27 мая индекс Мосбиржи в моменте опускался до 2569,31 пункта, свидетельствуют данные площадки. Бенчмарк не торговался на таких низких уровнях с 19 ноября 2025 года. Днём котировки перешли к незначительному росту. К 12:10 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 2583,44 пункта (+0,1%).
Аналитики: Игорь Казарин из УК «Первая» и Дмитрий Вишневский из «Цифра брокер» связали падение рынка с несколькими факторами:
- обеспокоенностью инвесторов напряжённостью на Ближнем Востоке;
- волнением инвесторов вокруг конфликта на Украине;
- падением цен на нефть.
25 мая сообщалось о договорённости США и Ирана открыть судоходство через Ормузский пролив. На этом фоне цены на нефть Brent опустились ниже 97 долларов за баррель. Однако уже в ночь на 26 мая США нанесли новые удары по югу Ирана. После этого в Тегеране предупредили о риске роста цен на нефть до 200 долларов за баррель.
Между тем МИД России 25 мая в ответ на действия ВСУ в Старобельске предупредил о системных ударах по предприятиям ВПК в Киеве и рекомендовал иностранным дипломатам и представителям международных организаций покинуть город. Позднее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине сохраняет риск перехода в новую фазу эскалации из-за продолжающегося обмена ударами.
26 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 21-й пакет санкций ЕС против России.
Среди других причин снижения российского рынка акций аналитики назвали:
- Негативные новости отдельных российских эмитентов.
- Крепкий рубль. Национальная валюта держится вблизи 71 рубля за доллар, что снижает рублёвую выручку экспортёров, формирующих значительную часть индекса.
- Высокая ключевая ставка ЦБ на уровне 14,5% годовых. Жёсткая денежно-кредитная политика делает инструменты с фиксированной доходностью более привлекательными по сравнению с акциями.
На фоне слабых настроений на рынке индекс Мосбиржи может опуститься ниже 2550 пунктов, допускают аналитики «Цифра брокер».
По оценке ФГ «Финам», при сохранении негативного новостного фона индикатор способен протестировать уровень поддержки в районе 2500 пунктов. Если настроения улучшатся, индекс может вернуться в диапазон 2590–2711 пунктов.
