250 тысяч подростков стали инвесторами: выяснили, куда они вкладывают деньги

За полтора года число подростков, открывших брокерский счёт в СберИнвестициях, превысило 250 тысяч человек. Такие данные получены в ходе исследования, приуроченного к 1 июня — Дню защиты детей. Только за последние два месяца к ним присоединились ещё 70 тысяч юных клиентов. Основной инструмент, который выбирают подростки, это акции.

Результаты исследования показали:

Акции — главный выбор молодёжи. Во втором квартале 2026 года на них пришлось 55% вложений. Для сравнения: у взрослых — лишь 7%. Самые популярные акции у подростков — Сбера, «Т-Технологий», X5 и Яндекс.

Облигации набирают популярность. Сейчас на них приходится 31% покупок у юных инвесторов, хотя год назад было около 20%. Тем не менее взрослые инвесторы всё ещё опережают подростков по интересу к этому инструменту (37–38%).

Фонды замыкают тройку. Доля вложений подростков в фонды — 13–19%, у взрослых — 34–43%.

Портрет юного клиента: доля девушек с прошлого года выросла с 17% до 21%. Чаще всего счёт открывают в 17 лет (42%), реже — в 14 (8%). Лидируют по числу юных инвесторов Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург, а среди округов — Южный ФО.

Открыть счёт в СберИнвестициях могут подростки с 14 лет. Однако для них действуют жёсткие ограничения: нельзя торговать высокорисковыми активами, использовать маржинальную торговлю и выходить на срочный рынок. Годовой лимит пополнения брокерского счёта — всего 25 тысяч рублей.

