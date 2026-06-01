Эксперты спрогнозировали курс рубля на начало лета

Курс рубля завершил май вблизи максимумов начала 2023 года, но впереди — новые риски. С 4 июня Минфин может кратно нарастить покупки валюты, а в середине месяца Банк России, возможно, снова снизит ключевую ставку. Разбираемся, что будет с рублём на первой неделе лета.

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

На минувшей неделе (25–29 мая) курсы основных валют почти не изменились. Доллар на межбанковском рынке «Форекс» завершил торги вблизи отметки в 71,3 рубля. Евро завершил неделю на 82,7 рубля, прибавив около 60 копеек к уровню предыдущей пятницы. Юань находился на уровне 10,45 рубля.

В моменте курсы были выше — рынок отыгрывал отскок с недавних трёхлетних минимумов.

В понедельник, 1 июня, динамика конца прошлой недели продолжилась. К 14:00 мск курс доллара составил 71,84 рубля (+1,13%), евро — 83,69 рубля (+1,11%), юань — 10,61 рубля (+1,14%).

Официальные курсы Банка России на выходные и 1 июня:

Доллар — 71,02 рубля.

Евро — 82,63 рубля.

Юань — 10,48 рубля.

Почему рубль держится у максимумов

Рубль завершил май недалеко от вершин начала 2023 года, отметил эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер. На прошлой неделе его поддерживал майский налоговый период: экспортёры продавали валюту для уплаты налогов.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова обращает внимание, что укрепление рубля в последнюю неделю каждого месяца — традиционное явление на фоне налогового периода.

Кроме того, сработал фактор перепроданности валютных пар, отметил Зельцер. Это рыночная ситуация, когда цена валюты упала слишком сильно и быстро, опустившись значительно ниже её реальной или справедливой стоимости.

Аналитик «Цифра брокер» Александр Дудников добавляет, что рубль продолжает игнорировать снижение нефтяных котировок. Обычно падение цен на нефть ведёт к ослаблению рубля, так как у экспортёров становится меньше валютной выручки для продажи на внутреннем рынке.

Однако в мае стоимость нефти хоть и начала снижаться, всё равно оставалась выше 90 долларов за баррель. Это создало избыточное предложение валюты на рынке в течение всего месяца, а не только в налоговые дни, отмечает Мильчакова.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк пояснила, что из-за особенностей расчётов приток экспортной выручки может оставаться значительным даже при более низких ценах на нефть.

Таким образом, ключевые факторы поддержки рубля в конце весны:

Высокая ключевая ставка ЦБ — 14,5% годовых. Регулятор уже дал понять, что в этом году вероятно дальнейшее снижение ставки, но пока она остаётся на исторически высоком уровне.

Рост валютной выручки экспортёров — нефть дорожала на фоне ближневосточного конфликта и даже с учётом недавней коррекции цены остаётся выше уровней начала года.

Налоговый период — экспортёры активно продавали валюту для уплаты налогов.

Слабый спрос на импорт — восстановление потребительской активности идёт медленно.

Что будет с рублём на неделе 1–5 июня

На текущей неделе рубль ждёт несколько важных событий. 3 июня Минфин объявит объём регулярных операций на валютном рынке. По оценкам аналитиков, покупки валюты могут вырасти до 200–300 миллиардов рублей в месяц. За май Россия приобрела валюты и золота на 110,3 миллиарда рублей. Заметная реакция рынка возможна в случае значительного отклонения от ожиданий, предупреждает Ващелюк.

С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге пройдёт Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Поскольку на мероприятии выступают главы государств и представители крупного бизнеса, рынок будет внимательно следить за новостями. По мнению аналитика Мильчаковой, заявления президента и анонсы крупных контрактов могут дать рублю краткосрочную поддержку в начале июня, несмотря на общую тенденцию к ослаблению после завершения налогового периода.

Михаил Зельцер считает, что в начале лета курсы уже могут пойти вверх. По его прогнозу, ближайшие ориентиры:

доллар — выше 72 рублей;

евро — движение к 85 рублям;

юань — выше 10,6 рубля.

К концу июня эксперт ждёт курсы:

доллар — в 75 рублей;

евро — 88 рублей;

юань — 11 рублей.

Аналитик «Цифра брокер» Александр Дудников ожидает консолидации в диапазонах:

70–73 рубля за доллар;

81–84 рубля за евро;

10,3–10,7 рубля за юань.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк допускает более широкий коридор:

70–75 рублей за доллар;

81–88 рублей за евро;

10,3–11,1 рубля за юань.

Прогноз ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой:

Доллар — в диапазоне 70–73 рублей.

Евро — 82–85 рублей.

Юань — 10,3–10,8 рубля.

Средний прогноз опрошенных «Рамблером» экспертов на текущую неделю:

Доллар — 70–73 рубля.

Евро — 81–86 рублей.

Юань — 10,3–10,9 рубля.

