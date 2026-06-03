Рубль ждут новые риски: что будет с курсом и ценами в июне

Российская экономика постепенно выходит из состояния перегрева: инфляция замедлилась, потребительский спрос остыл, промышленность оживляется. Однако инвестиционная активность продолжает снижаться, инфляционные ожидания населения остаются высокими, а индекс социальных настроений достиг минимальных значений с 2021 года. Спросили экспертов о том, что будет с ключевыми показателями в июне.

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Экономика: намечается выход из перегрева

По данным ЦБ, экономика России в первом квартале года показала небольшое снижение: ВВП сократился на 0,5% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Это чуть хуже официальных прогнозов Минэкономразвития (они ждали -0,3%) и данных Росстата (-0,2%).

Причины слабого старта года Центробанк объясняет, во-первых, календарными факторами: в январе — феврале было на три рабочих дня меньше, чем годом ранее. Во-вторых, погодными, которые отразились на сроках строительства.

Однако регулятор смотрит в будущее с осторожным оптимизмом. По его прогнозу, уже к концу этого года экономика должна вернуться к росту в диапазоне от 0,5 до 1,5%, а в следующем, 2027-м, темпы могут ускориться до 1,5–2,5%.

Что свидетельствует о росте

Рост промышленности в апреле на 1,9% год к году против 2,3% в марте. Обрабатывающие производства прибавили 3,1% в годовом выражении, а по итогам четырёх месяцев рост составил 0,3%.

в апреле на 1,9% год к году против 2,3% в марте. Обрабатывающие производства прибавили 3,1% в годовом выражении, а по итогам четырёх месяцев рост составил 0,3%. Увеличение роста в сегменте машиностроения . Он остаётся главным драйвером (+14,7% г/г в апреле). Особенно выпуск прочих транспортных средств (+57,4% г/г). Оперативные данные за март — апрель, по оценке ЦБ, уже приближаются к уровню второй половины 2025 года.

. Он остаётся главным драйвером (+14,7% г/г в апреле). Особенно выпуск прочих транспортных средств (+57,4% г/г). Оперативные данные за март — апрель, по оценке ЦБ, Дорогая нефть : рост мировых цен на энергоносители и другое сырьё принёс в страну больше денег.

: рост мировых цен на энергоносители и другое сырьё принёс в страну больше денег. Государственные деньги : бюджет уже авансировал более половины всех запланированных на год госзакупок, то есть у предприятий появился оборотный капитал.

: бюджет уже авансировал более половины всех запланированных на год госзакупок, то есть у предприятий появился оборотный капитал. Кредиты становятся доступнее: экономическая активность подрастает, но пока остаётся на невысоком уровне.

Другие позитивные импульсы:

Безработица в марте на историческом минимуме — 2,2%. Индекс безработицы ВЦИОМа тогда же достиг минус 45 пунктов, а в апреле опустился до минус 40.

— 2,2%. Индекс безработицы ВЦИОМа тогда же достиг минус 45 пунктов, а в апреле опустился до минус 40. Реальные располагаемые доходы населения по итогам первого квартала увеличились на 1,5% год к году.

по итогам первого квартала увеличились на 1,5% год к году. Кредитование экономики в апреле ускорилось до 1,5% за месяц, годовой прирост составил 9,4%.

Что указывает на проблемы

Дефицит федерального бюджета по итогам первых четырёх месяцев 2026 года составил почти 5,9 триллиона рублей, предполагает Минфин. На данный момент он достиг уже 8,4 триллиона. Для сравнения: дефицит за весь 2025 год составил только 5,6 триллиона рублей.

Рост ВВП в 2026 году на 1,1% при околонулевой динамике в первом полугодии ожидает Институт народно-хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Прогноз строится на ухудшении уже наблюдаемых тенденций:

инвестиции в основной капитал в 2025 году сократились на 2,3%;

обрабатывающая промышленность в январе — феврале 2026 года упала на 2,9%;

объёмы строительства рухнули на 16% в январе и 14% в феврале.

Минэкономразвития в обновлённом прогнозе ожидает рост ВВП в 2026 году только на 0,4% и сокращение инвестиционной активности.

Как аналитики оценивают такие прогнозы

Рост ВВП 0,4–1% «не является приемлемым для экономики, но в текущих сложных условиях это не так уж плохо», считает главный экономист БКС Мир инвестиций Илья Федоров.

Снижение ВВП в первом квартале и рост промышленности за январь — апрель всего на 0,7% год к году, исполнение бюджета с крупным дефицитом. По этим показателям видно, что об экономике быстрого роста речь не идёт. Такое мнение высказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Он назвал текущее положение мягким охлаждением после перегрева 2023–2024 годов.

Отраслевой эксперт Ольга Горюкова более сдержанна: устойчивый экономический рост сейчас неочевиден, текущие прогнозы правительства и ЦБ по динамике ВВП сложно выполнимы. Эксперт видит угрозы для экономики в следующем:

Сегмент кредитных карт сжимается из-за ужесточения требований ЦБ по макропруденциальным лимитам.

из-за ужесточения требований ЦБ по макропруденциальным лимитам. Растёт просрочка в корпоративном кредитовании: клиенты обращаются за реструктуризациями, а компании объявляют дефолты, не справляясь с высокой кредитной нагрузкой.

Общественные настроения

В опросах ВЦИОМа индекс социальных ожиданий в марте 2026 года опустился до –63 — это самое низкое значение с 2021 года. Доля респондентов, считающих, что «тяжёлые времена ещё впереди», достигла 60,7%. При этом доля предпочитающих откладывать свободные деньги (54,4%) почти вдвое выше доли тех, кто готов тратить (27,5%).

Инфляция: под контролем, но с рисками

Анализируя данные Росстата, можно сказать, что на первый взгляд новости об инфляции позитивные:

Годовая инфляция в марте составила 5,86%, к концу апреля замедлилась до 5,72%.

С 28 апреля по 4 мая в России была зафиксирована первая в 2026 году недельная дефляция: цены снизились на 0,02% за счёт удешевления плодоовощной продукции.

С начала года по 25 мая потребительские цены выросли на 3,22%.

Оценка и прогноз ЦБ

Устойчивая инфляция с исключением вклада от повышения налога на добавленную стоимость (НДС) и индексации тарифов в первом квартале осталась в диапазоне 4–5% .

. Охлаждение внутреннего спроса и накопленная жёсткость денежно-кредитных условий будут способствовать замедлению устойчивой инфляции и её возвращению к 4% во второй половине 2026 года.

Прогнозы экспертов: от оптимизма до тревоги

Оптимистичный сценарий (5,1–5,3%) : Аналитик Владимир Чернов считает, что инфляция продолжит замедляться. Этому помогают крепкий рубль (импортные товары дешевеют), высокая ключевая ставка (люди больше копят, чем тратят) и общее снижение спроса.

: Аналитик Владимир Чернов считает, что инфляция продолжит замедляться. Этому помогают крепкий рубль (импортные товары дешевеют), высокая ключевая ставка (люди больше копят, чем тратят) и общее снижение спроса. Базовый сценарий (около 4%) : Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк прогнозирует: месячная инфляция в июне составит около 0,2%, что соответствует норме для годового показателя в 4%.

: Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк прогнозирует: месячная инфляция в июне составит около 0,2%, что соответствует норме для годового показателя в 4%. Пессимистичный сценарий (5,5–6%): Эксперт Ольга Горюкова смотрит на ситуацию критичнее. Она считает, что официальные цифры не отражают реального положения дел.

Курс рубля: в ожидании важных решений

В апреле — мае рубль заметно укрепился. В последние две недели его курс по отношению к доллару, евро и юаню почти не менялся. Росту способствовали высокая ключевая ставка, приток валютной выручки экспортёров на фоне высоких цен на нефть, а также пауза в покупках валюты Минфином в марте — апреле. Однако с 8 мая Минфин вернулся к покупкам валюты, и в июне объёмы операций могут вырасти.

Владимир Чернов прогнозирует на июнь следующие курсы валют:

доллар — 70–75 рублей;

евро — 81–86 рублей;

юань — 10,2–10,8 рубля.

Эксперт отмечает, что основная часть укрепления уже, вероятно, пройдена. Операции Минфина работают против чрезмерного укрепления рубля, а если нефть Brent закрепится ниже уровня 90–92 долларов за баррель, доллар может вернуться к 73–75 рублям.

Наталья Ващелюк даёт близкие ориентиры:

доллар — 70–75 рублей;

евро — 81–88 рублей;

юань — 10,3–11,1 рубля.

Ключевым событием июня Ващелюк называет объявление Минфина об увеличении объёма покупок валюты (ожидается 200–300 миллиардов рублей за месяц), а также заседание ЦБ 19 июня, от которого рынок ждёт снижения ключевой ставки на 0,5 п. п., до 14%.

Ольга Горюкова полагает, что рубль продолжит укрепляться из-за ситуации на Ближнем Востоке, которая поддерживает цены на нефть. Переговоры между Ираном, США и Израилем находятся в затяжной фазе, и тенденция мая, по её мнению, сохранится далее.

Макроэкономический прогноз: главное

Экономика России входит в июнь в фазе неустойчивого восстановления. Первый квартал завершился спадом ВВП, но мартовские данные (+1,8%), а также оживление в промышленности дают надежду на позитивную динамику. Банк России во втором квартале ожидает рост ВВП на 0,9% квартал к кварталу. Главный риск для экономики — растущий дефицит бюджета.

Инфляция остаётся под контролем: в конце апреля — начале мая зафиксирована первая в 2026 году недельная дефляция. Однако инфляционные ожидания населения остаются на уровне 13% (в 2,5 раза выше фактической инфляции), а индекс социальных ожиданий ВЦИОМа опустился до –63. Это создаёт риск разворота тренда.

Рубль в июне, вероятно, останется в диапазоне 70–75 рублей за доллар, 81–86 рублей за евро и 10,2–10,8 рубля за юань. Поддержку ему окажут высокие цены на нефть и высокая ключевая ставка. Давление на курс будет исходить от возможного увеличения покупок валюты Минфином и сигналов ЦБ о темпах снижения ключевой ставки.

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