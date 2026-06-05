Риск-профиль инвестора: как узнать свой тип и не потерять деньги

Когда вы впервые заходите в приложение брокера, вас просят ответить на несколько вопросов о вашей реакции на разные рыночные события. Так определяют ваш риск-профиль. Рассказываем, что это такое и как знание своего профиля помогает сохранить деньги и нервы.

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Что такое риск-профиль инвестора

Риск-профиль инвестора — это характеристика, отражающая готовность принимать убытки ради будущей доходности. По сути, это психологический портрет, объединяющий финансовые запросы и личную толерантность к риску.

В зависимости от отношения к риску инвесторов делят на три основных типа:

Консервативный. Приоритет — сохранение капитала. Инструменты: государственные облигации федерального займа (ОФЗ), банковские вклады, облигации надёжных компаний.

Приоритет — сохранение капитала. Инструменты: государственные облигации федерального займа (ОФЗ), банковские вклады, облигации надёжных компаний. Умеренный (сбалансированный) — баланс риска и доходности. Инструмент: диверсифицированный портфель из акций, облигаций, драгметаллов, фондов денежного рынка.

— баланс риска и доходности. Инструмент: диверсифицированный портфель из акций, облигаций, драгметаллов, фондов денежного рынка. Агрессивный — до 80% активов в высокорисковых инструментах: акциях быстрорастущих компаний, высокодоходных облигациях с низким кредитным рейтингом, в акциях на этапе IPO (первичного размещения).

Пример

Инвестору Ивану 35 лет. Во время тестирования он указал, что его горизонт инвестирования — 10 лет, допустимая просадка (временное снижение стоимости портфеля) — до 15%. В результате тест показал, что Иван имеет умеренный риск-профиль.

В таком случае ему лучше всего подойдёт сбалансированный портфель — например, 40% акций, 30% облигаций, 20% фонды денежного рынка и 10% золота. При длинном горизонте акции успевают восстановиться после падений, а облигации сглаживают колебания. Такое распределение обеспечивает рыночную доходность без избыточного стресса при коррекциях. Фонды денежного рынка обеспечивают ликвидность, а золото — защитный актив.

Как определяется риск-профиль

На риск-профиль влияют несколько факторов: психологические особенности, возраст, горизонт (срок) инвестирования, размер капитала, опыт и квалификация.

Брокеры определяют профиль через анкетирование. Вопросы касаются реакции на падение рынка, ожидаемой доходности и срока вложений. Но это можно сделать и самостоятельно.

Простой способ понять свой профиль: представьте, что портфель в 500 тысяч рублей подешевел вдвое. Если захотите продать всё — вы консерватор, если купить ещё — агрессивный инвестор. Если же при падении портфеля вы не паникуете, но и не бросаетесь докупать — скорее всего, вы умеренный инвестор.

Ошибочно думать, что один профиль чем-то лучше другого. У каждого типа свои задачи:

Консервативный профиль подходит тем, кто копит на коротком горизонте или не может позволить себе потерять часть капитала.

Умеренный — для тех, кто готов к небольшим колебаниям ради роста, но не хочет рисковать половиной портфеля.

Агрессивный — молодым инвесторам с длинным горизонтом и стабильным доходом, которые готовы ждать годы даже после серьёзных падений рынка.

Выбор профиля — не соревнование, а инструмент соответствия стратегии вашим реальным возможностям и целям.

Практические нюансы для частного инвестора

Не завышайте свою готовность к риску. Если в тесте вы ответили, что спокойно отнесётесь к падению портфеля на 30%, но на деле начинаете нервничать уже при минус 5%, ваш реальный профиль — консервативный. Честность перед собой сбережёт вам нервы и деньги.

Также помните, что риск-профиль не статичен. Он может меняться вслед за жизненными обстоятельствами: сменой работы, рождением ребёнка, покупкой квартиры или приближением пенсии.

Что важно запомнить

Знание риск-профиля — отправная точка для осмысленного формирования портфеля. Перед первыми инвестициями обязательно пройдите тест у брокера. Отвечайте на вопросы честно — результат нужен в первую очередь вам, а не брокеру. Это поможет выбрать стратегию, которая не заставит нервничать при каждой коррекции рынка.

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