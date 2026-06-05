Что сказал Путин на ПМЭФ-2026 о российской экономике: главные тезисы

Президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума обозначил приоритеты экономической политики, рассказал о росте ВВП, инфляции и реальных доходах граждан. «Рамблер» выбрал ключевые экономические заявления главы государства.

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Задача на следующий год — вернуться к устойчивому росту

Перед правительством РФ поставлена задача уже со следующего года обеспечить устойчивые темпы роста экономики страны. По словам президента, сделать это можно только при одном условии — увеличив капитальные вложения и запустив новый инвестиционный цикл.

За 2021–2024 годы прирост инвестиций в России составил почти 38% в реальном выражении, хотя в прошлом году было зафиксировано некоторое снижение. Рост инвестиций — важнейший индикатор эффективности работы экономического блока правительства.

Инфляция замедлилась, но динамика остаётся сдержанной

Владимир Путин отметил, что инфляция в России уже существенно замедлилась и продолжает снижаться. По прогнозу Минэкономразвития, в 2026 году она приблизится к отметке 5,2%. Говоря о текущей экономической динамике, президент признал, что она «сдержанная». Но, как заверил глава государства, «Россия сохранила основы макроэкономической политики и движение вперёд и вверх будет обеспечено».

Важно, чтобы экономический рост был сбалансирован, опирался на внутренний спрос и дальнейшее снижение инфляции. Она у нас уже существенно замедлилась и продолжает снижаться, — констатировал президент.

Промышленность и ВВП показывают рост

Несмотря на все внешние проблемы, российская экономика демонстрирует позитивную динамику. В апреле 2026 года промышленное производство в России выросло на 1,9%, в том числе обрабатывающая промышленность прибавила 3,1%. Розничный товарооборот увеличился на 6,5%.

Согласно данным Минэкономразвития, в апреле ВВП вырос на 1,3% в годовом выражении. За январь — апрель текущего года рост ВВП прибавил 0,2%.

Президент признал, что несмотря на положительную динамику, бюджет страны сейчас испытывает трудности с пополнением и дефицит растёт. Однако Путин пока не считает это критичным.

Дефицит бюджета Евросоюза в 2025 году составил 3,1% ВВП, максимальный дефицит таких стран, как Польша – 3,7% ВВП, Бельгия – 5,2%, Франция — 5,1%, США — 5,9%. В России дефицит — 2,6%. Он может по итогам этого года подрасти, но все равно будет меньше, чем у других промышленно развитых стран, — отметил президент.

Реальные зарплаты выросли на треть за пять лет

Одним из главных социальных итогов президент назвал рост заработных плат. За последние пять лет зарплаты в российской экономике выросли в реальном выражении более чем на 30% в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции.

Путин оценил темп как очень высокий и указал, что дальнейший уверенный рост должен быть связан в первую очередь с повышением производительности труда и эффективной организацией производства с использованием современных технологий. Уровень безработицы в стране остаётся одним из самых низких среди развитых государств — всего 2,2%.

«Бесшовный» рост и налоговое послабление для бизнеса

Говоря о развитии предпринимательства, Путин поручил правительству обеспечить так называемый бесшовный переход бизнеса в более высокую категорию по мере его роста (от самозанятости до крупной компании). Соответствующую концепцию поручено подготовить вместе с деловыми объединениями.

Президент предложил отложить дальнейшее снижение порога выручки для применения упрощённой системы налогообложения (УСН) и зафиксировать его на текущем уровне. Сейчас этот порог составляет 20 миллионов рублей, и его планировалось поэтапно снижать.

Сейчас порог составляет 20 миллионов рублей, в следующем году предполагается, что он будет 15 миллионов рублей, ещё через год — 10 миллионов. Мы подробно обсуждали этот вопрос и с представителями бизнес-сообщества, с председателем правительства. Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога и зафиксировать его на текущем уровне. Прошу правительство и депутатов Госдумы внести необходимые поправки, — сказал Путин.

Переезд госкомпаний и развитие регионов

Путин подтвердил курс на децентрализацию: крупные госкомпании продолжат переезд из Москвы в регионы. По словам президента, это необходимо, чтобы разгрузить столицу, дать импульс развитию бизнеса в регионах и укрепить доходную часть их бюджетов. Путин подчеркнул, что столице это не повредит.

В качестве позитивных примеров он привел «РусГидро» и банк ПСБ. По словам президента, решения по переезду находятся в финальной стадии в группе компаний РЖД и других.

Технологический суверенитет без изоляции

Завершая экономический блок, Владимир Путин заявил, что Россия должна сама производить критически важную продукцию и укреплять инфраструктуру, необходимую для безопасности. Однако суверенная страна не может быть закрытой.

По словам президента, РФ обязательно будет наращивать связи с зарубежными партнёрами, выстраивать кооперацию и продвигать трансграничные проекты, включая развитие транспортных коридоров и высокоскоростных магистралей.

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