Продолжит падать или отыграет потери: прогноз курса рубля на неделю

На первой неделе июня курс рубля развернулся: после двух месяцев укрепления последовало ощутимое ослабление. Причиной эксперты считают планы Минфина почти в 1,7 раза увеличить ежедневные покупки валюты, что меняет баланс спроса и предложения на рынке. С другой стороны, поддержку рублю оказывает кризис на нефтяном рынке — конфликт на Ближнем Востоке снова обостряется. Разбираемся, что будет с российской валютой на текущей неделе.

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Как вёл себя рубль на прошлой неделе

В мае курс доллара несколько раз пытался удержаться около 70–71 рубля, евро — вблизи 82–83 рублей, юань — ниже 10,6 рубля. На первой неделе июня произошел отскок валютных пар, и сейчас они находятся значительно выше этих уровней.

В пятницу, 5 июня, на рынке «Форекс» курс доллара достигал 74,34 рубля, евро поднимался до отметки 86,37 рубля. Укреплялся и юань: к концу недели курс добирался до уровня 10,97 рубля.

В понедельник, 8 июня, на рынке отмечается небольшая коррекция. К 13:45 мск курс доллара составил 73,39 рубля (–0,34%), евро — 84,58 рубля (–0,36%), юаня — 10,82 рубля (–0,54%).

Официальные курсы Банка России на выходные и 8 июня:

Доллар — 74,29 рубля.

Евро — 86,27 рубля.

Юань — 10,95 рубля.

Почему рубль начал слабеть

Главная причина разворота курса рубля — ожидание роста покупок валюты со стороны государства, поясняют опрошенные «Рамблером» аналитики.

Фундаментальным триггером для отскока валютных пар стали решение Минфина увеличить объём ежедневной покупки иностранной валюты и золота в 1,7 раза — до 9,9 миллиарда рублей. Такую причину «Рамблеру» назвала эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Людмила Рокотянская. Всего за месяц из бюджета на эти цели потратят 208,2 миллиарда рублей.

По словам Рокотянской, это может частично сгладить дисбаланс между высокими продажами валюты со стороны компаний-экспортёров и низким спросом на неё со стороны импортёров.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк добавляет, что ослабление рубля в начале июня также связано с завершением налогового периода и снижением активности продажи валюты со стороны экспортёров. Импортёры, в свою очередь, могли активнее покупать валюту из-за привлекательности текущих курсов. Кроме того, на динамику курса рубля могли повлиять ожидания новостей с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Продолжит ли курс рубля падать

Несмотря на растущее давление, эксперты не ожидают резкого снижения курса российской валюты в ближайшее время. По мнению аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, увеличение объёмов покупки иностранной валюты Минфином скорее ограничит укрепление рубля, чем приведёт к его ослаблению.

Сейчас рынок находится в точке неопределённости, считает аналитик Freedom Global Владимир Чернов. С одной стороны, у рубля больше нет прежнего запаса прочности: экспортёры уже продали значительную часть выручки для уплаты налогов, а новый сильный приток валюты пока не наблюдается. С другой — для резкого ослабления нет оснований: нефть остаётся дорогой, а ключевая ставка — высокой.

По словам Чернова, ближе к концу месяца доллар может уйти в район 74,5–76 рублей: это будет плавное движение, а не обвал. Для более сильного падения рубля нужен сильный триггер, например падение цен на нефть, или более мягкий, чем ожидается, сигнал от ЦБ по ключевой ставке.

В то же время поддержку рублю продолжают оказывать высокие цены на нефть и другое сырьё из-за конфликта на Ближнем Востоке, говорит Васильев. В мае цена российской экспортной нефти Urals составляла около 87 долларов за баррель. Эксперт полагает, что в июне перебои с поставками сохранятся, а цена останется в районе 85 долларов за баррель, что обеспечит повышенную экспортную выручку.

При этом Васильев добавляет, что укреплению рубля будет препятствовать традиционный для лета сезонный рост спроса на валюту со стороны граждан для оплаты отпусков.

Что будет с рублём на неделе 8–12 июня

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» экспертов, на текущей неделе рубль продолжит колебаться в расширившихся диапазонах. Доллар может стоить 70–76 рублей, евро — 83–89 рублей, юань — 10,3–11,2 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Людмилы Рокотянской:

Доллар: сопротивление на 73,75 рубля. При закреплении выше — движение к 75,48 рубля, при отскоке вниз — коррекция минимум до 72,1 рубля.

Юань: сопротивление на 10,8945 рубля. При преодолении — путь к 11,15 рубля, при отскоке — коррекция до 10,65 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар — 70–75 рублей.

Юань — 10,3–11,1 рубля.

Прогноз аналитика «Цифра брокер» Александра Дудникова:

Доллар — 72–75 рублей.

Евро — 84–87 рублей.

Юань — 10,6–11,1 рубля.

Прогноз главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева:

Доллар — 71–76 рублей.

Евро — 83–89 рублей.

Юань — 10,5–11,2 рубля.

Прогноз аналитика Freedom Global Владимира Чернова:

Доллар — 72,5–76 рублей.

Евро — 85–88 рублей.

Юань — 10,75–11,2 рубля.

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