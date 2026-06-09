Дивидендная доходность: что это и как рассчитать

Когда инвестор смотрит на акцию, он видит две цифры: её цену и размер дивиденда. Чтобы разобраться, выгодна ли покупка, нужно понимать, какая у этой бумаги дивидендная доходность. Рассказываем, что это такое, как рассчитать и почему при падении акции этот показатель может расти.

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Дивидендная доходность и её виды

Дивидендная доходность — это отношение годового размера дивидендов на акцию к её текущей рыночной цене, выраженное в процентах. Показатель отражает эффективность вложений в бумагу с точки зрения дивидендных выплат.

Различают текущую доходность (по отношению к актуальной рыночной цене) и личную доходность (рассчитывается по отношению к цене первоначальной покупки актива). Для сравнения разных бумаг между собой используется текущая доходность.

Формула и расчёт

Чтобы рассчитать текущую дивидендную доходность, применяется формула:

(годовой дивиденд на акцию / текущая цена акции) × 100%.

Если компания выплачивает дивиденды несколько раз в год, перед расчётом все выплаты за 12 месяцев суммируются.

Пример расчёта

Исходные данные: акция стоит 1 тысячу рублей, годовой дивиденд — 50 рублей.

Тогда текущая дивидендная доходность равна: (5 /1000) × 100% = 5%.

Если цена акции упадёт до 500 рублей, а дивиденд останется прежним, доходность вырастает до 10%. Это наглядно показывает обратную зависимость: чем ниже цена бумаги, тем выше процентный показатель при неизменных выплатах.

Размер показателя зависит от финансового состояния компании, сектора экономики и рыночной конъюнктуры. Нефтяные и металлургические компании традиционно платят больше, чем IT-сектор и ретейл. В кризисные периоды выплаты могут отменяться — например, в 2022 году «Северсталь» и ММК дивидендов не платили.

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Практические нюансы для частного инвестора

Чтобы получить дивиденды, акции необходимо держать на дату закрытия реестра (отсечку). Из-за режима расчётов Т+1 зачисление бумаг происходит на следующий рабочий день после покупки, поэтому приобретать акции следует минимум за два рабочих дня до отсечки. Выплата поступает в течение 25 рабочих дней.

Налог на дивиденды составляет 13% при годовом доходе до 5 миллионов рублей и 15% — сверх этой суммы. Самостоятельно перечислять налог не нужно — его удерживает брокер или сам эмитент бумаг.

Что важно запомнить

Дивидендная доходность позволяет сопоставлять привлекательность акций разных компаний и оценивать реальную отдачу от вложений с учётом текущей рыночной цены. При расчёте важно помнить, что падение цены акции увеличивает процентную доходность, но не делает инвестицию автоматически выгодной — цена бумаги может упасть и дальше.

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