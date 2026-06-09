Индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов впервые за полгода

Индекс Московской биржи (IMOEX2) на минимуме 9 июня упал до 2 488,79 пункта. Последний раз индекс опускался ниже отметки в 2 500 пунктов в ноябре 2025 года, свидетельствуют данные торговой площадки.

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В моменте индекс падал на 0,86% к предыдущему закрытию. По состоянию на 10:50 мск показатель был на уровне 2496,33 пункта.

Главный аналитик «Алор брокер» Андрей Зацепин называет новой технической целью снижения индекса район минимумов прошлого года — 2430– 2450 пунктов.

«Однако рынок выглядит сильно перепроданным, в любое время может начаться закрытие шортов, что спровоцирует отскок. Поэтому открывать новые короткие позиции сейчас рискованно», — отметил эксперт.

По его словам, аналитики не видят причин для покупок акций широким фронтом, «точечных идей» у них тоже нет.

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