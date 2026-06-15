Депозитарий: что это, зачем нужен и как защищает ваши инвестиции

Вы купили акции через брокера, но где они физически хранятся? Ответ: нигде. Все современные ценные бумаги существуют не в бумажном, а в электронном виде. Депозитарий — это тот, кто следит, чтобы запись о вашей собственности не исчезла. Рассказываем, что это за организация и как она защищает ваши инвестиции.

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Что такое депозитарий

Депозитарий — это профессиональный участник финансового рынка, который в электронной форме хранит записи о правах на активы инвесторов. По сути, это «банк для ценных бумаг», контролирующий все операции с ними.

Виды депозитариев в России

Расчётный (кастодиальный) депозитарий обслуживает частных инвесторов через брокера. В России работает более 250 таких депозитариев. Специализированный депозитарий учитывает имущество паевых инвестиционных фондов (ПИФов), негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и акционерных инвестиционных фондов. Таких насчитывается 31 (тридцать один). Центральный депозитарий — единственный в России. Это НКО АО «Национальный расчётный депозитарий» (НРД), который входит в группу Московской биржи и взаимодействует только с профессиональными участниками рынка.

Как работает депозитарий

Цепочка учёта выглядит так: инвестор → депозитарий брокера → НРД → регистратор эмитента.

Помимо учёта, депозитарий фиксирует переход прав при сделках, выплачивает дивиденды и купоны, участвует в корпоративных действиях — голосованиях акционеров и сплитах (дроблении акций). Каждый депозитарий обязан иметь лицензию Центрального банка.

Пример

Инвестор Игорь купил 10 акций Сбера. Биржа фиксирует сделку, информация поступает в клиринговый центр, затем в НРД, потом в депозитарий брокера. В итоге на счёте депо Игоря появляется запись: «10 акций Сбера».

Когда Сбер объявляет дивиденды, депозитарий получает деньги от эмитента, удерживает налог и переводит выплату на счёт Игоря.

Депозитарий и регистратор: в чём разница

Часто путают депозитарий с регистратором (реестродержателем). Регистратор ведёт список владельцев акций одной конкретной компании.

Депозитарий работает с тысячами инвесторов и разными бумагами. Регистратор видит только депозитарий как номинального держателя, но не конечных владельцев — это обеспечивает конфиденциальность.

Практические нюансы для инвестора

При открытии счёта у брокера автоматически открывается счёт депо — для учёта ценных бумаг. Он существует отдельно от брокерского счёта, который предназначен для денег. Выбирать депозитарий самостоятельно частный инвестор не может: он работает с тем, с которым сотрудничает брокер.

Комиссия депозитария обычно составляет 100–200 рублей в год или 0,1% от среднегодовой стоимости портфеля. Эту комиссию платит инвестор, но часто при портфеле от 50–100 тысяч рублей плата за хранение бумаг не взимается.

Бумаги клиентов защищены: на них нельзя обратить взыскание по долгам депозитария. Дивиденды и купоны хранятся на отдельном специальном депозитарном счёте, который также защищён от претензий кредиторов депозитария.

Что важно запомнить

Депозитарий — это организация, которая хранит данные о ваших ценных бумагах. Каждая сделка на бирже проходит через него. Он фиксирует, сколько акций или облигаций вам принадлежит, следит за переходом прав при продаже и покупке, а также помогает получать дивиденды и купоны.

Ваши бумаги защищены законом. Даже если депозитарий обанкротится, активы останутся при вас — на них нельзя обратить взыскание по долгам этих организаций. Дивиденды и купоны, которые приходят на ваш счёт, тоже находятся на отдельном защищённом счёте.

При выборе брокера стоит узнать, какой депозитарий он использует и какие комиссии за хранение бумаг предусмотрены. Обычно это 100–200 рублей в год или 0,1% от портфеля, а при сумме от 50–100 тысяч рублей плата часто не взимается. Если комиссия кажется высокой, это повод присмотреться к другим брокерам.

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