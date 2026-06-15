Курс рубля утром в понедельник терял позиции к мировым валютам. Одним из ключевых факторов его ослабления стало сообщение о том, что США и Иран договорились подписать мирное соглашение 19 июня. Разбираемся, что влияет на курс национальной валюты в середине июня и сколько будут стоить доллар, евро и юань на текущей неделе.

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

Рубль по итогам короткой рабочей недели (8–11 июня) вырос в среднем на 0,4–0,6% к основным резервным валютам. Доллар на межбанковском рынке «Форекс» вечером 11 июня стоил 72,24 рубля. Курс евро на момент 19:00 мск в четверг находился на отметке 83,16 рубля, курс юаня был 10,66 рубля.

К 13:45 мск в понедельник курс доллара снизился на 0,08% и торговался по 72,44 рубля. Курс евро вырос на 0,35%, до 84,13 рубля. Юань стоил 10,71 рубль (-0,01%).

Официальные курсы Банка России на выходные и 15 июня:

Доллар — 71,9 рубля.

Евро — 82,97 рубля.

Юань — 10,6 рубля.

Какие факторы определяют курс рубля в середине июня

На прошлой неделе курс рубля демонстрировал рост, чему способствовали позитивные данные Росстата по инфляции, сказала «Рамблеру» ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова. Рост потребительских цен в мае замедлился с 5,58 до 5,31% в годовом выражении. Сезонно сглаженная месячная инфляция составила 0,15%, что стало минимумом с октября 2022 года (0,18%).

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что на спрос на валюту влияет сезонное увеличение интереса россиян к зарубежным летним отпускам, а также рост объёмов покупок валюты Минфином по бюджетному правилу.

На фоне роста нефтегазовых доходов ведомство в июне нарастило объём операций по покупке валюты и золота с рынка с 5,8 до 9,9 миллиарда рублей в день. Банк России будет зеркалировать эти операции и одновременно продавать валюту, отражая на рынке инвестиции из Фонда национального благосостояния (ФНБ), совершённые в предыдущие периоды (по 4,62 миллиарда рублей в день), отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. В результате чистый объём покупки валюты на внутреннем рынке в июне вырос более чем в четыре раза — с 1,18 до 5,28 миллиарда рублей в день.

Дополнительное давление на рубль оказывают ожидания урегулирования ближневосточного конфликта, добавил Потавин. В ночь на 15 июня Иран и США объявили о договорённости подписать мирное соглашение в ближайшую пятницу. Эта новость спровоцировала резкое падение цен на нефть Brent: августовский фьючерс в понедельник торгуется ниже 83 долларов за баррель против 94,3 доллара неделей ранее.

Значимым событием текущей недели станет заседание Банка России по ключевой ставке 19 июня, подчеркнули опрошенные «Рамблером» эксперты. Они ожидают её снижения на 50 базисных пунктов, до 14% годовых.

Что будет с ключевой ставкой, экономикой, кредитами и вкладами: прогнозы экспертов

Что будет с рублём на неделе 15–19 июня

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» экспертов, курс доллара на неделе с 15 по 19 июня составит около 73 рублей, евро будет стоить около 84,5 рубля, юань — 10,75 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар будет торговаться в диапазоне 72–74 рублей.

Евро останется в области 84–86 рублей.

Юань составит 10,6–10,9 рубля.

Прогноз ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой:

Доллар будет стоить 71–74 рубля.

Евро — 82–85 рублей.

Юань будет находиться в пределах 10,5–11,1 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Андрея Смирнова:

Доллар может подняться в область 73–74 рублей.

Евро способен превысить 85 рублей.

Юань может достичь 10,8 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар будет находиться в диапазоне 70–75 рублей.

Юань — 10,3–11,1 рубля.

Прогноз аналитика «Цифра брокер» Дмитрия Вишневского:

Доллар составит 71–74 рубля.

Евро будет стоить 82–85 рублей.

Юань будет торговаться в коридоре 10,4–10,8 рубля.

Прогноз главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева:

Доллар продолжит находиться в пределах 71–76 рублей.

Евро будет в диапазоне 82–88 рублей.

Юань составит 10,4–11,2 рубля.

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