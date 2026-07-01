Когда падение акций — норма: что важно знать инвестору о коррекции фондового рынка

Коррекция на фондовом рынке — это временное движение цены акции, биржевого индекса или другого актива на 10–20% против преобладающего тренда. В зависимости от направления основного тренда она может представлять собой как снижение, так и рост котировок. Такие движения считаются естественной частью рыночного цикла и не обязательно означают смену долгосрочной тенденции.

© wirestock/Magnific.com

Когда колебания рынка становятся коррекцией

Инвесторы и аналитики обычно классифицируют рыночные движения по глубине снижения или роста:

до 10% от последнего максимума или минимума — обычная волатильность или рыночный шум.

от последнего максимума или минимума — обычная волатильность или рыночный шум. от 10 до 20% — коррекция;

— коррекция; более 20% — фаза медвежьего (при падении) или бычьего (при росте) рынка.

Такое деление помогает оценить масштаб движения цен, хотя строгих правил здесь не существует. Снижение менее чем на 10% обычно относят к нормальной рыночной волатильности: такие движения регулярно возникают из-за новостей, публикации макроэкономических данных и смены настроений инвесторов.

Движение на 10–20% против преобладающего тренда уже относят к коррекции. Она отражает заметное изменение настроений участников рынка, но сама по себе не означает смену долгосрочной тенденции. Ещё Чарльз Доу отмечал, что внутри основного тренда рынок регулярно совершает временные откаты, после которых движение может продолжиться.

Если снижение превышает 20%, рынок обычно начинают рассматривать как вошедший в фазу медвежьего рынка. Аналогично рост более чем на 20% после достижения минимума может свидетельствовать о формировании нового бычьего тренда.

«Быки»‎ и «медведи» ‎на бирже: признаки трендов и торговые стратегии

Какими бывают коррекции

Нисходящая коррекция возникает во время общего роста рынка. После продолжительного подъёма котировки временно снижаются, прежде чем основной восходящий тренд может продолжиться.

возникает во время общего роста рынка. После продолжительного подъёма котировки временно снижаются, прежде чем основной восходящий тренд может продолжиться. Восходящая коррекция наблюдается в обратной ситуации. Во время медвежьего рынка или устойчивого снижения цен активы на некоторое время дорожают, после чего нисходящий тренд может возобновиться.

наблюдается в обратной ситуации. Во время медвежьего рынка или устойчивого снижения цен активы на некоторое время дорожают, после чего нисходящий тренд может возобновиться. Боковая коррекция, которую также называют консолидацией или боковиком, представляет собой период, когда рынок не демонстрирует выраженного роста или падения и движется в относительно узком диапазоне.

Почему происходят коррекции

Единственной причины коррекций не существует. Как правило, рынок реагирует сразу на несколько факторов.

К фундаментальным причинам относятся:

ухудшение финансовых результатов компаний,

замедление экономического роста,

рост инфляции,

снижение корпоративных прибылей,

увеличение долговой нагрузки бизнеса.

Существенное влияние оказывают и макроэкономические факторы. Давление на котировки могут создавать повышение процентных ставок, ужесточение денежно-кредитной политики центральных банков, ухудшение экономических прогнозов или риск рецессии.

Отдельную роль играет психология инвесторов. После длительного роста многие участники рынка предпочитают зафиксировать прибыль. Иногда продажи усиливаются из-за страха потерять накопленный доход или опасений, что снижение продолжится.

На динамику котировок также влияют внешние события:

геополитические конфликты,

пандемии,

природные катастрофы,

изменения регулирования,

масштабные технологические сбои.

Ещё одна распространённая причина — перегретость рынка. Если стоимость активов растёт значительно быстрее, чем фундаментальные показатели компаний, инвесторы начинают пересматривать оценки, а цены возвращаются к более сбалансированным уровням.

Российские акции рухнули к минимумам: что это значит для ваших денег

Как часто происходят коррекции и сколько они длятся

Коррекции являются гораздо более распространённым явлением, чем может показаться начинающим инвесторам. По данным Fidelity Investments, с 1950 года на американском фондовом рынке коррекция глубиной более 15% в среднем происходит один раз в три года.

Точно определить момент начала и окончания коррекции невозможно. Обычно инвесторы понимают, что рынок находился в коррекции, уже после её завершения. Срок восстановления после коррекционного снижения зависит от причин падения, состояния экономики и настроений участников рынка.

Одним из наиболее известных примеров коррекции стала ситуация на американском рынке в феврале 2018 года. После продолжительного роста индекс S&P 500 за девять торговых сессий потерял около 10% от январского максимума. Если 26 января бенчмарк закрылся на отметке 2872,87 пунктa, то уровень закрытия 9 февраля составил 2581 пункт (-10,16%). Снижение было спровоцировано опасениями ускорения инфляции и дальнейшего повышения процентных ставок в США.

© https://ru.tradingview.com/chart/

Для сравнения: события февраля—марта 2020 года уже относятся к медвежьему рынку. На фоне паники, вызванной пандемией COVID-19 и массовыми локдаунами, индекс S&P 500 потерял около 34% стоимости за месяц. С 21 февраля по 23 марта бенчмарк опустился из области 3340 пунктов ниже 2240 пунктов.

© https://ru.tradingview.com/chart/

Примером коррекции на российском рынке стало снижение индекса Мосбиржи в конце 2018 года. После октябрьского максимума (2501,78 пункта) индекс за три недели опустился более чем на 10%, достигнув локального дна на отметке 2275,58 пункта. Это произошло на фоне падения цен на нефть, санкционных рисков и общего ухудшения настроений на мировых рынках. Впоследствии рынок восстановился и в 2019 году обновил исторический максимум, впервые превысив уровень 3000 пунктов.

© moex.com/ru/index

Что коррекция означает для частного инвестора

Влияние коррекции во многом зависит от стратегии инвестора и срока вложений.

Наиболее чувствительны к коррекциям инвесторы, использующие заёмные средства для покупки ценных бумаг. При маржинальной торговле даже относительно небольшое движение рынка против открытой позиции может привести к маржин-коллу или принудительному закрытию позиций брокером.

Коррекции также имеют большое значение для краткосрочных трейдеров, поскольку способны изменить направление движения цен на несколько дней или недель и повлиять на результаты сделок.

Для инвесторов с долгосрочным горизонтом вложений — например, пять–десять лет — коррекции обычно считаются естественной частью рыночного цикла. Если фундаментальные причины для инвестиций не изменились, временное снижение или рост котировок сами по себе не обязательно требуют пересмотра инвестиционной стратегии.

Заранее определить глубину коррекции и момент её завершения практически невозможно. Поэтому инвестиционные решения обычно принимают с учётом долгосрочных целей, допустимого уровня риска и выбранной стратегии, а не только текущих колебаний рынка.

Главное о коррекции на рынке

Коррекция на фондовом рынке — это снижение стоимости актива или индекса на 10–20% от недавнего максимума. Она регулярно возникает на любом развитом рынке, чаще всего не перерастает в медвежий рынок и считается нормальным элементом рыночного цикла, а не сигналом к немедленным действиям со стороны инвестора.

Резкое падение курса рубля в конце июня объяснили

Остались вопросы по инвестициям? Задайте их ИИ-помощнику.