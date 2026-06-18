Налог на инвестиции в 2026 году: когда и сколько нужно заплатить

Любой доход от инвестиций облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Хотя базовый принцип тот же, что и с зарплатой, механизм расчёта и уплаты имеет важные отличия. Разбираемся в нюансах налогообложения для инвестора: какие бывают налоги, как они рассчитываются и какими льготами можно воспользоваться для снижения налоговой нагрузки.

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Когда надо платить налог на доходы с инвестиций

Обязанность уплатить налог на доходы с инвестиций возникает в трёх случаях:

Если получили прибыль с продажи акций/облигаций или других инструментов.

Если получили прибыль с продажи валюты или драгметаллов.

Если получили дивиденды по акциям или купонные выплаты по облигациям.

Шкала налогообложения с инвестиционной деятельности тоже прогрессивная, но отличается от стандартной шкалы НДФЛ. Сегодня ставки составляют:

13% если доход не превысил 2,4 миллиона рублей в год;

если доход не превысил 2,4 миллиона рублей в год; 15% на сумму более 2,4 миллиона рублей в год;

на сумму более 2,4 миллиона рублей в год; 30% на любую сумму для нерезидентов.

Пример:

За 2025 год инвестор получил с продажи акций прибыль в размере 2 миллиона рублей, а 1 миллион рублей получил дивидендами. В таком случае его общий доход с инвестиционной деятельности составит 3 миллиона рублей. Тогда налог составит:

(2 400 000 * 13%) + (600 000 * 15%) = 402 000 рублей

Помните, что доходы от инвестиционной деятельности не суммируются с остальными вашими доходами. Это значит, что если за год вы заработали 2 миллиона и 1 миллион с продажи ценных бумаг, то ставка налога с инвестиций у вас будет 13%, так как порог не превышен.

Как платить налог

При сделках на фондовом рынке с российскими ценными бумагами ваш брокер выступает вашим налоговым агентом, то есть сам платит налоги за вас.

Исключение: выплаты по иностранным акциям и облигациям. В этом случае вы отчитываетесь перед налоговой и платите сбор самостоятельно.

Дивиденды по акциям и купонные выплаты по облигациям приходят на счёт очищенными от налога.

Налог с прибыли от продажи ценных бумаг взимается только при выводе средств со счёта. Если вы выводите сумму, превышающую размер налога, он будет вычтен полностью. Если сумма вывода меньше или равна налогу, то брокер с вас возьмёт только 13% от этой суммы, а остальной налог будет вычтен при последующих выводах.

В конце каждого года брокер подводит итоги. Если вы не выводили деньги, он сам рассчитает налог и спишет нужную сумму с вашего счёта в январе. Главное условие для этого — наличие достаточного количества средств на балансе.

Если же денег не хватит, брокер попросит вас внести недостающую сумму. Если вы этого не сделаете, остаток долга потребуется оплатить самостоятельно напрямую налоговой службе до 1 декабря. Подавать декларацию в этом случае не нужно — брокер передаст все данные ФНС самостоятельно сам.

Налог с дохода от продажи драгоценных металлов или иностранной валюты брокер не взимает и не отчитывается за вас. В этом случае вам нужно подать декларацию до 30 апреля и заплатить необходимую сумму до 15 июля.

Налоговые вычеты и льготы

В России существует несколько способов легально платить меньше налогов. Рассмотрим их все.

Индивидуальный инвестиционный счёт

Индивидуальный инвестиционный счёт — это особый вид брокерского счёта, используя который можно получать налоговый вычет. Различают несколько типов ИИС:

ИИС-1 . Этот ИИС ещё называли типом А. Его можно было открыть до 1 января 2024 года. По этому счёту можно оформить налоговый вычет в размере 13% с суммы пополнения, но не более 400 тысяч рублей в год. Лимит налогового вычета зависит от ставки уплачиваемого вами НДФЛ в отчётном году (от 13 до 22%) и составляет от 52 до 88 тысяч рублей.

. Этот ИИС ещё называли типом А. Его можно было открыть до 1 января 2024 года. По этому счёту можно оформить налоговый вычет в размере 13% с суммы пополнения, но не более 400 тысяч рублей в год. Лимит налогового вычета зависит от ставки уплачиваемого вами НДФЛ в отчётном году (от 13 до 22%) и составляет от 52 до 88 тысяч рублей. ИИС-2. Этот ИИС называли типом Б. Его также можно было открыть только до 1 января 2024 года. По этому счёту нельзя было сделать налоговый вычет, но можно было освободиться от налога на доходы с инвестиций.

Этот ИИС называли типом Б. Его также можно было открыть только до 1 января 2024 года. По этому счёту нельзя было сделать налоговый вычет, но можно было освободиться от налога на доходы с инвестиций. ИИС-3. С 2024 года все новые индивидуальные инвестиционные счёта открываются по правилам третьего типа (ИИС-3). Он заменил собой старые типы А и Б, объединив их главные преимущества.

Теперь инвестору доступны обе основные льготы одновременно:

Вы можете ежегодно получать налоговый вычет со взносов на счёт.

Прибыль от торговли ценными бумагами освобождается от налога (в рамках установленных лимитов).

Это делает ИИС-3 наиболее универсальным инструментом для долгосрочных инвестиций.

Льгота на долгосрочное владение

Льгота на долгосрочное владение (ЛВД) позволяет не платить налог с продажи бумаг, если вы владели ими более 3 лет.

Размер освобождаемого от НДФЛ дохода определяется по формуле:

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Так, за 3 года непрерывного владения вы освобождаетесь от уплаты налога с дохода не более 9 миллионов рублей. За 4 года эта сумма увеличится до 12 миллионов рублей, за 5 лет — до 15 миллионов рублей.

Важное уточнение: ценные бумаги должны быть куплены не ранее 01.01.2014, а также они должны обращаться на российских биржах и принадлежать России или одной из стран ЕАЭС.

Льгота на бумаги из высокотехнологичного сектора

Эта льгота освобождает от уплаты налога с продажи бумаг, которые находились в собственности не менее 1 года и включены в перечень, утверждённый правительством.

Здесь также есть ограничения:

Бумаги должны быть куплены не ранее 01.01.2015.

Максимальная сумма дохода, на которую распространяется эта льгота, составляет 50 миллионов рублей за один налоговый период.

Как оптимизировать налоговую нагрузку

Есть несколько способов оптимизировать налоговую нагрузку с инвестиций. Рассмотрим их подробнее:

Открыть ИИС. Для того чтобы воспользоваться льготами ИИС, для начала его нужно открыть и пополнить. ИИС первых двух типов можно было открыть только один на одного человека. С появлением ИИС-3 количество счетов на одного человека увеличилось до трёх.

Но если у вас всё ещё открыт счёт старого типа, открыть ещё один нового типа не получится. Потребуется либо закрыть старый, либо трансформировать его в новый. Чтобы трансформировать в новый, необходимо обратиться в поддержку брокера или в налоговую службу.

Ещё одна важная особенность ИИС-3 заключается в том, что вывести с него деньги без потери льгот можно только через 5 лет после его открытия. С 2027 года этот срок будет плавно повышаться на 1 год ежегодно, пока не дойдёт до 10 лет.

Вывести деньги без потери льгот можно для оплаты дорогостоящего лечения из перечня правительства. Для старых типов ИИС минимальный срок составлял 3 года без исключений. Если вы захотите вывести деньги раньше срока, ранее полученные вычеты нужно будет вернуть.

Воспользоваться льготами на долгосрочное владение. Чаще всего делать ничего не потребуется. Брокеры автоматически применяют её, если соблюдены все условия, и не взимают налог. Но иногда могут происходить сбои, поэтому перед продажей актива рекомендуется написать в поддержку брокера и уведомить его о намерении воспользоваться льготой.

Сальдировать убытки. Это механизм, позволяющий инвестору уменьшить сумму налога. Суть проста: если по одним сделкам вы получили прибыль, а по другим — убыток, эти результаты суммируются. Налог платится только с итогового финансового результата.

Например, с одной акции ваша прибыль составила 1000 рублей, а другую вы продали в убыток на 500 рублей. В таком случае налогооблагаемый доход за этот год составит (1000–500) 500 рублей.

Для того чтобы убытки сальдировались, достаточно продать бумаги с прибылью или убытком. Брокер самостоятельно сложит все ваши результаты и посчитает налоговую базу.

Если по итогам года у вас остались неиспользованные убытки, их можно перенести на следующие годы. Сделать так можно со всеми убытками за последние 10 лет. Если вы захотите перенести убытки прошлых лет, нужно подать декларацию 3-НДФЛ.

Например, в 2018 году вы потеряли на инвестициях 50 тысяч рублей, а в 2025 году заработали 80 тысяч рублей. Если подать налоговую декларацию и подтвердить справками от брокера, ваша налоговая база за 2025 год уменьшится до (80 000–50 000) 30 тысяч рублей.

Главное

Налог с инвестиций нужно платить в случае получения дивидендов, купонов и прибыли с продажи ценных бумаг. Налоговые ставки составляют от 13 до 15% в зависимости от суммы дохода. Для нерезидентов установлена ставка 30%.

Чаще всего платить налоги самостоятельно не нужно, за вас это делает брокер. Исключение составляют дивиденды и купонные выплаты с иностранных ценных бумаг, а также прибыль с продажи драгметаллов и валюты.

Для инвесторов в России предусмотрено несколько налоговых льгот и вычетов. В частности, граждане имеют право сделать инвестиционный налоговый вычет по ИИС, а также воспользоваться льготами на долгосрочное владение. Ещё одним способом легально уменьшить налогооблагаемую базу является сальдирование убытков.

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