Эксперт объяснил падение российского рынка акций до минимума с 2024 года

Индекс Мосбиржи обновил минимум за полтора года на фоне роста геополитических рисков. Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков назвал «Рамблеру» причины снижения российского рынка акций и дал прогноз до конца июня.

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Индекс Мосбиржи падает уже 15-ю неделю подряд. В ходе торгов 18 июня в моменте он опускался до 2449,81 пункта (-1,3%) — это самый низкий уровень с 20 декабря 2024 года. Предыдущий локальный минимум бенчмарк зафиксировал 27 октября 2025 года на отметке 2457,87 пункта.

К 11:45 мск индекс Мосбиржи снижался на 1,03% и находился на уровне 2459,35 пункта.

Участники рынка закладывают вероятность новых санкций против российского нефтяного сектора, а также ухудшение внешнего фона. В таких условиях инвесторы предпочитают сокращать риск. Ярослав Кабаков директор по стратегии ИК «Финам»

По итогам саммита «Большой семерки» (G7), прошедшего 15–17 июня во Франции, лидеры стран договорились усилить санкционное давление на нефтегазовый сектор России.

Дополнительное давление на российский рынок акций оказывают крепкий рубль, слабая динамика корпоративных прибылей и сохраняющаяся привлекательность облигаций, отметил Кабаков. Негативным фактором также стали дивидендные отсечки крупнейших компаний, которые технически снизили значение индекса.

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До конца июня в базовом сценарии Кабаков ожидает восстановление индекса Мосбиржи в диапазон 2500–2600 пунктов, считает Кабаков. По его оценке, рынок выглядит перепроданным, однако предпосылок для устойчивого роста пока недостаточно. Если геополитическая ситуация не ухудшится, возможен технический отскок.

В случае дальнейшего усиления санкционной риторики индекс может вновь протестировать диапазон 2400–2450 пунктов, прогнозирует эксперт.

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