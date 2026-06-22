Как купить золото пока оно подешевело

В начале 2026 года золото обновило исторический максимум, превысив 5600 долларов за тройскую унцию. Однако к 19 июня котировки опустились ниже 4200 долларов — коррекция за несколько месяцев составила примерно 25%. Для инвесторов это стало тревожным сигналом, но аналитики успокаивают: текущее снижение — это естественная коррекция после стремительного роста, а не смена долгосрочного тренда. Золото по-прежнему остаётся защитным активом, способным сохранять капитал на горизонте в годы и десятилетия.

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В отличие от денег, его нельзя напечатать, а в отличие от акций — оно не обанкротится вместе с компанией. Владение слитками даёт чувство реальной ценности, не зависящей от банков, государства или биржевых сводок. Однако покупка золота требует знаний: от выбора банка до учёта налогов и условий обратного выкупа. Рассказываем, как купить слитки и что важно предусмотреть заранее.

Чтобы вложения принесли пользу, а не разочарование, важно пройти несколько последовательных этапов — от оценки собственных целей до выбора условий хранения. Все шаги кратко описаны в карточках. Если же вам интересно изучить весь процесс подробнее — читайте материал полностью.

Выясните, подходит ли вам золото в слитках

Прежде чем покупать слиток, взвесьте все «за» и «против», подумайте соответствует ли данный актив вашим целям.

Когда инвестиции в слитки не актуальны:

Если вы планируете продать золото через год-два , слитки вам не подходят. Разница между ценой покупки и продажи (спред) обычно составляет порядка 10–12%, а в отдельных случаях может быть выше. За короткий срок вы почти гарантированно потеряете деньги, даже если цена на золото вырастет.

, слитки вам не подходят. Разница между ценой покупки и продажи (спред) обычно составляет порядка 10–12%, а в отдельных случаях может быть выше. За короткий срок вы почти гарантированно потеряете деньги, даже если цена на золото вырастет. Если ваш бюджет сильно ограничен , покупка слитка может быть невыгодной. На маленькие слитки весом в 1 грамм наценка продавца может достигать 10%, когда для крупных она составляет 3–4,5%. Поэтому для небольших сумм больше подходят обезличенный металлический счет (ОМС) или паевой инвестиционный фонд (ПИФ).

, покупка слитка может быть невыгодной. На маленькие слитки весом в 1 грамм наценка продавца может достигать 10%, когда для крупных она составляет 3–4,5%. Поэтому для небольших сумм больше подходят обезличенный металлический счет (ОМС) или паевой инвестиционный фонд (ПИФ). Если вы не готовы заботиться о сохранности упаковки и сертификата, слитки тоже не ваш вариант. Повреждённый блистер или утерянный сертификат могут снизить цену обратного выкупа или вовсе сделать продажу невозможной.

и сертификата, слитки тоже не ваш вариант. Повреждённый блистер или утерянный сертификат могут снизить цену обратного выкупа или вовсе сделать продажу невозможной. Если вам важна быстрая ликвидность, лучше выбрать другие инструменты. Продать слиток банку — не моментальная операция. Вам нужно приехать в отделение, предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт), пройти проверку. В отличие от акций или валюты, золото нельзя продать за пять минут.

В каких случаях слитки можно выбирать:

Долгосрочная инвестиция на десять и более лет. За такой срок спред между ценой покупки и продажи перестаёт быть значимым, а основную роль начинает играть рост стоимости самого металла.

на десять и более лет. За такой срок спред между ценой покупки и продажи перестаёт быть значимым, а основную роль начинает играть рост стоимости самого металла. Вы хотите владеть физическим активом , который можно потрогать. Для некоторых инвесторов психологический комфорт от владения реальным золотом важнее математической выгоды.

, который можно потрогать. Для некоторых инвесторов психологический комфорт от владения реальным золотом важнее математической выгоды. Вы планируете передать золото по наследству . Слиток — это материальная ценность, которую наследники получат физически.

. Слиток — это материальная ценность, которую наследники получат физически. Вы рассматриваете золото как «страховку» на случай кризиса банковской системы. В отличие от денег на счетах, физический слиток не зависит от работы банков и системы страхования вкладов.

Выберите форму: слиток или монета

Слитки стоят ближе к рыночной цене металла: наценка за чеканку ниже, особенно на крупных весах. Их стоимость легко оценить — достаточно знать вес и пробу. Однако слитки требуют идеальной сохранности металла и сертификатов. Повреждения могут снизить цену выкупа или вовсе сделать продажу невозможной.

Монеты имеют дополнительную нумизматическую ценность, которая может расти быстрее цены на золото. Их удобнее дарить и легче продать поштучно — вы можете продать одну монету, не трогая остальные. Однако наценка к цене золота у монет выше, чем у крупных слитков. Кроме того, требуется разбираться в нумизматике, чтобы не переплатить за «коллекционность», которая на самом деле не будет расти в цене.

Когда стоит выбрать монеты:

если вы планируете продавать золото частями;

если для вас важна нумизматическая ценность;

если вы подбираете вариант для подарка.

Если ваша цель — крупная долгосрочная инвестиция и вы хотите минимизировать наценку к биржевой цене, выбирайте слитки.

Инвестиционные монеты: как в них вложиться и стоит ли это делать

Изучите стандарты и пробу

Для инвестиционных слитков используют золото пробы 999,9. Такая проба означает, что в сплаве содержится 99,99% чистого золота.

Слитки делятся на два типа:

Мерные — весят от 1 грамма до 1 килограмма. Именно они продаются частным лицам для инвестиций.

— весят от 1 грамма до 1 килограмма. Именно они продаются частным лицам для инвестиций. Стандартные — весят от 11 до 13,3 килограмма и предназначены для банков и крупного опта. Частному покупателю они не нужны: их сложно хранить и продавать.

На каждом инвестиционном слитке обязательно должны быть указаны: проба, вес в граммах или тройских унциях, серийный номер и клеймо производителя.

Определитесь с весом слитка

Вес слитка напрямую влияет на то, сколько процентов сверх биржевой цены вам придётся заплатить. Эту надбавку называют премией. Чем меньше слиток, тем выше премия продавца.

Например, учетная цена одного грамма золота, установленная Банком России 19 июня 2026 года составляла 10 240,46 рубля. На сайте Сбера слитки можно было купить по стоимости:

1 грамм — 11 070 рублей;

5 грамм — 52 353 рубля (10 470,60 рубля за 1 грамм);

10 грамм — 104 212 рубля (10 421,20 рубля за 1 грамм).

Самые популярные веса, которые предлагают банки: 1 г, 5 г, 10 г, 20 г, 50 г, 100 г, 250 г, 500 г, 1 кг .

Берите максимальный вес, который позволяет ваш бюджет. Один слиток на 10 граммов обойдётся вам значительно дешевле, чем десять слитков по 1 грамму, хотя общий вес золота будет одинаковым.

Однако учитывайте, что крупный слиток нельзя продать частично. Если вам понадобятся деньги, но не вся сумма, вы всё равно вынуждены будете продавать слиток целиком.

Выберите продавца

Надёжность продавца — залог подлинности слитка и возможности его обратной продажи.

Банки . Основной канал покупки и продажи золота — коммерческие банки. Слитки продают Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк и многие другие.

. Основной канал покупки и продажи золота — коммерческие банки. Слитки продают Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк и многие другие. Гознак . Альтернатива банкам — АО «Гознак». Ассортимент включает слитки весом 10, 20, 31,1, 50, 100 и 250 граммов.

. Альтернатива банкам — АО «Гознак». Ассортимент включает слитки весом 10, 20, 31,1, 50, 100 и 250 граммов. Аффинажный завод . Покупка напрямую у аффинажного завода доступна с 2023 года. Для этого при заводах открылись специальные торговые точки. Такой способ инвестиций в золото позволяет приобрести слитки с минимальной посреднической наценкой, поскольку вы имеете дело непосредственно с производителем. Однако ассортимент может быть ограничен, а точки продаж есть далеко не во всех регионах.

. Покупка напрямую у аффинажного завода доступна с 2023 года. Для этого при заводах открылись специальные торговые точки. Такой способ инвестиций в золото позволяет приобрести слитки с минимальной посреднической наценкой, поскольку вы имеете дело непосредственно с производителем. Однако ассортимент может быть ограничен, а точки продаж есть далеко не во всех регионах. Ювелирные магазины и специализированные дилеры. С марта 2026 года розничные магазины могут продавать слитки по агентским договорам с банками.

Перед покупкой уточните наличие нужного веса в выбранном отделении. Крупные слитки часто доступны только по предварительному заказу.

Узнайте текущую цену и спред

Цена слитка для частного покупателя всегда выше биржевой стоимости золота. Банки ежедневно пересчитывают свои котировки, ориентируясь на учётную цену Центробанка. Она зависит от мировых цен на драгметалл. К этой биржевой основе банк добавляет свою премию — маржу, за счёт которой он зарабатывает.

Премия не фиксирована: она может различаться от банка к банку. Поэтому перед покупкой стоит сравнить цены в двух-трёх организациях. Разница на один и тот же вес может достигать 5–10%.

Помимо цены покупки учитывайте спред — разницу между ценой, по которой банк продаёт вам слиток, и ценой, по которой он готов его выкупить обратно. Чем выше спред, тем дороже вам обойдётся выход из инвестиции.

Проверьте сертификаты и упаковку

Слиток без документов — это просто красивый кусок металла. Без сертификата банк либо откажется его выкупать, либо предложит цену значительно ниже.

Что должно быть в комплекте:

Кассовый чек, который подтверждает факт сделки и уплаченную сумму.

Сертификат качества — в нём указаны серийный номер слитка, проба, масса и данные завода-производителя.

Оригинальный блистер (заводская запаянная упаковка) — это неотъемлемая часть «комплекта», влияющая на цену обратного выкупа.

С марта 2027 года сертификат смогут выдавать как в бумажном, так и в электронном виде через государственную информационную систему ГИИС ДМДК .

Как проверить подлинность:

убедитесь, что блистер не вскрыт и не имеет повреждений;

сравните серийный номер на слитке (он виден через прозрачную упаковку) с номером в сертификате — они должны совпадать;

проверьте, что на слитке указана проба 999,9 и заявленный вес.

Оформите сделку

Вам понадобится только паспорт. При покупке слитка на сумму от 1 миллиона рублей, банк может поинтересоваться происхождением средств. Это обычная процедура финансового мониторинга, предусмотренная законом.

Как проходит сделка:

Вам нужно предварительно позвонить в отделение и уточнить наличие слитков нужного веса.

В назначенный день вы приходите в банк, выбираете слиток, проверяете его и документы.

Оплачиваете покупку — наличными, банковской картой или безналичным переводом.

Получаете слиток в заводской упаковке, сертификат качества и кассовый чек.

Альтернатива — покупка онлайн с хранением у Гознака. Если вы не хотите забирать слиток на руки, можно купить его дистанционно через мобильный сервис «Гознак.Инвестиции» и сразу оставить на хранение в защищённом хранилище Московского или Санкт-Петербургского монетного двора .

Для этого нужно зарегистрироваться в приложении и подтвердить личность. Сделать это можно тремя способами:

лично в торговом салоне Московского монетного двора;

удалённо через сервис T-ID;

удалённо через Alfa ID.

После регистрации вы можете онлайн купить золотые слитки весом от 10 до 100 граммов. Приобретённые изделия остаются на хранении в хранилище Гознака. Стоимость хранения — 50 рублей в год за один слиток.

Многие банки также предлагают услугу ответственного хранения драгоценных металлов. Вы заключаете договор, и слиток остаётся в банковском хранилище. Цены на сервис зависят от кредитной организации.

Организуйте хранение

От того, как вы храните слиток, зависит его цена при последующей продаже. Главное правило — не вскрывать блистер и не повреждать упаковку:

Домашний сейф. Плюсы: золото всегда под рукой, не нужно никому платить. Минусы: риск кражи, пожара или затопления.

Банковская ячейка. Плюсы: высокая физическая защита, банк отвечает за сохранность, ячейка часто застрахована. Минусы: аренда предоставляется за дополнительную плату, доступ только в рабочие часы банка.

Хранилище Гознака. Предназначено только для слитков, которые были куплены у Гознака. Если вы приобрели слиток в банке или у другого продавца, оставить его на хранение в Гознаке не получится.

Для большинства частных инвесторов, покупающих золото и другие драгоценные металлы на небольшие суммы, оптимальным вариантом будет домашний сейф. Для крупных слитков надёжнее использовать банковское хранилище.

Учтите налоги и отчётность

С марта 2022 года покупка золотых слитков освобождена от налога на добавленную стоимость (НДС). Но при продаже драгметалла может возникнуть необходимость оплатить подоходный налог (НДФЛ). Он подлежит уплате, если вы владели активом менее 3 лет.

Налогом облагается не вся сумма, которую вы получили при продаже слитка, а только та часть, которая превышает ваши подтверждённые расходы на его покупку. Иными словами, если вы купили слиток за 600 тысяч рублей, а продали за 700 тысяч, налог начислят только на 100 тысяч рублей прибыли.

Размер ставки:

13% — если за год вы заработали не более 2,4 миллиона рублей;

15% — если ваш совокупный годовой доход превышает 2,4 миллиона рублей.

Отчитаться о доходах от продажи слитка нужно до 30 апреля года, который идёт за тем, когда вы совершили сделку. Сам же налог необходимо перечислить в бюджет не позже 15 июля того же года, в который вы подали декларацию.

Продажа слитка в будущем

Продавать золото рекомендуется в том же учреждении, где покупали его. При обратном выкупе слитков, которые были приобретены и оставлены на хранение в этом же банке, клиенты часто освобождаются от экспертизы. Это ускоряет сделку и позволяет рассчитывать на более выгодную цену без дополнительных дисконтов.

Для продажи слитка:

Найдите ближайший офис банка, где покупают слитки.

Возьмите с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и сертификат, который вам выдали при покупке слитка.

Придите в офис банка и обратитесь к сотруднику. Он осмотрит слиток и сверит серийный номер с сертификатом.

Если всё в порядке, вам назовут цену выкупа на текущий момент. После согласия деньги переведут на ваш счёт или выдадут наличными — это зависит от правил конкретного банка.

Банки принимают обратно только изделия в идеальном состоянии. Это значит, что упаковка не должна быть вскрыта. На самом слитке не должно быть царапин, потёртостей или других дефектов. Даже небольшое нарушение заводского блистера может стать причиной отказа в выкупе.

Если вы всё же повредили упаковку или слиток потерял товарный вид, остаётся только один путь — сдать золото в ломбард или в скупку драгоценных металлов. Однако будьте готовы к тому, что цена там будет существенно ниже.

Короткий контрольный список перед покупкой

Прежде чем идти в банк, проверьте себя по этим пяти пунктам:

Цель и срок. Вы точно знаете, зачем вам золото, и готовы держать его не менее трёх лет, иначе налог снизит доходность.

Вес и продавец. Вы выбрали максимальный вес под бюджет и сравнили цены в 2–3 банках. Помните: крупный слиток выгоднее, но его нельзя продать частями.

Проверка документов. При покупке вы осмотрите слиток, сверите серийные номера и убедитесь в целостности упаковки.

Налоги. Вы знаете, что при владении более трёх лет НДФЛ не платится, и сохраните чек для подтверждения расходов.

Хранение. У вас есть надёжное место, где слиток не повредится.

Как купить золото в 2026 году: слитки, монеты, ОМС и биржевые инструменты