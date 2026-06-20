Узнали всё о российском инвесторе: география, активы и финансовые цели

Россияне продолжают активно осваивать инвестиционные инструменты, несмотря на сохраняющуюся неопределённость на финансовых рынках. Самым популярным видом активов в начале 2026 года стали биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы). Об этом журналистам в рамках пресс-завтрака 19 июня рассказал руководитель брокерского бизнеса СберИнвестиций Станислав Портненко. Он также рассказал о новом тренде: среди инвесторов увеличилось число женщин.

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В этом материале рассказываем, куда вкладывают деньги россияне, где живут самые активные инвесторы и какие цели они ставят по размеру капитала.

Кто он — средний инвестор в России 2026 года

Мужчина или женщина?

В 2026 году на российском фондовом рынке формируется новый тренд: женщины стали лидировать среди новых клиентов (59%). Такие данные представил Станислав Портненко по итогам анализа СберИнвестиций за январь — май этого года. Однако мужчины по-прежнему занимают основную долю среди общего количества клиентов брокера (65%), уточнил эксперт.

Самый активный возраст для инвестиций

Портненко также рассказал о возрастном составе инвесторов:

Наиболее активная группа — люди в возрасте от 25 до 45 лет, на которых приходится около 40% всех клиентов.

— люди в возрасте от 25 до 45 лет, на которых приходится около 40% всех клиентов. Второе место занимает аудитория от 45 до 60 лет с долей около 30%.

занимает аудитория от 45 до 60 лет с долей около 30%. Высокий интерес к инвестициям проявляет и молодёжь : клиенты в возрасте 18–25 лет составляют около 10%.

: клиенты в возрасте 18–25 лет составляют около 10%. Число подростков-инвесторов растёт динамично: уже 6% от общего количества клиентов.

География: где живёт самый активный инвестор

Самыми активными инвесторами в начале 2026 года оказались москвичи. По данным СберИнвестиций, за январь — май жители столицы направили почти 166 миллиардов рублей, самостоятельно инвестировали и покупали готовые инвестиционные решения.

Москва также стала лидером по темпам роста интереса к инвестициям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём вложений увеличился в 2,5 раза.

С заметным отрывом от Москвы следует Санкт-Петербург, где за пять месяцев инвесторы вложили 35 миллиардов рублей. В число наиболее инвестиционно активных городов также вошли Краснодар (15,5 миллиарда рублей), Ростов-на-Дону (9,9 миллиарда рублей) и Казань (более 9 миллиардов рублей).

Куда россияне несут деньги в 2026 году

На фоне цикла снижения ключевой ставки самым востребованным инструментом для российских инвесторов в январе — мае 2026 года стали биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы), отметил Портненко. По его данным, нетто-приток в этот сегмент за пять месяцев составил около 221 миллиарда рублей, или 40% от общего объёма чистого притока средств.

Данные Московской биржи подтверждают повышенный спрос россиян на ПИФы в 2026 году. С начала года объём средств биржевых (БПИФ) и открытых (ОПИФ) паевых фондов, размещённых в инструментах денежного рынка, вырос на 28% и впервые превысил 2 триллиона рублей. При этом более 91% всех вложений пришлось именно на биржевые фонды.

По данным Банка России, доля паевых фондов в портфелях розничных инвесторов по итогам первого квартала 2026 года увеличилась с 17 до 19%.

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По данным Портненко, по итогам первых пяти месяцев 2026 года облигации заняли второе место по популярности у российских инвесторов. В этот инструмент вложили 37% чистого притока средств, что составило около 200 миллиардов рублей.

Основной спрос был сосредоточен в облигациях федерального займа с фиксированным купоном. Инвесторы стремятся зафиксировать текущий уровень доходности, — руководитель брокерского бизнеса СберИнвестиций Станислав Портненко.

Доля акций в структуре притока новых средств в СберИнвестиции в январе — мае составила лишь 8%, или около 42 миллиардов рублей.

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На какую доходность россияне рассчитывают в 2026 году

В 2026 году россияне рассчитывают получать от финансовых инструментов доходность в среднем на уровне 17,5% годовых, сказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Хотя вклады и остаются самым массовыми инструментом, часть населения понимает, что нужно использовать инвестиционные и накопительные инструменты, чтобы в текущих условиях получить такую доходность. Это говорит о постепенном переходе от простой модели «сохранить» к более осознанной стратегии: распределять средства между разными инструментами под конкретные цели, — отметил эксперт.

69% россиян используют банковские вклады и накопительные счета в качестве основного инструмента для хранения сбережений, сообщается в исследовании*, проведённом СберСтрахованием жизни, СберНПФ и УК «Первая» — партнёрами СберИнвестиций. Около 10% граждан предпочитают хранить деньги в наличной форме.

Средняя ставка по вкладам сроком на год в топ-20 российских банков к 15 июня составила 12,32% годовых, следует из индекса доходности Финуслуг. По итогам года доходность вкладов будет ещё ниже, так как Банк России постепенно снижает ключевую ставку.

Инвестиционные инструменты используют 18% опрошенных. Ещё 9,5% формируют капитал с помощью программы долгосрочных сбережений и продуктов страхования жизни.

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Сколько россияне готовы откладывать и на какие цели

У большинства россиян размер ежемесячных вложений относительно небольшой.

5 тысяч рублей в месяц готовы откладывать треть опрошенных (33%);

в месяц готовы откладывать треть опрошенных (33%); до 10 тысяч рублей планируют откладывать — 28%;

планируют откладывать — 28%; от 15 тысяч до 20 тысяч рублей ежемесячно — 12%;

ежемесячно — 12%; от 30 тысяч до 50 тысяч рублей — 17%;

— 17%; свыше 60 тысяч рублей каждый месяц — только 10%.

Самые популярные финансовые цели россиян в 2026 году:

накопления на покупку недвижимости себе и детям — 29%;

оплата образования — 21%;

приобретение автомобиля — 20%;

формирование финансовой подушки безопасности — 12%;

накопления на отпуск — 10%;

создание капитала на пенсию — 9%.

Портрет российского инвестора в 2026 году: главное

Средний российский инвестор в 2026 году — это житель крупного города в возрасте от 25 до 45 лет, который сочетает банковские сбережения с инвестициями и рассчитывает получать доходность выше уровня депозитов. Чаще всего это мужчина, однако структура рынка постепенно меняется. Так, среди новых инвесторов СберИнвестиций в январе — мае 59% составили женщины.

В качестве основных инструментов российские инвесторы в 2026 году выбирают биржевые фонды и облигации, стремясь получить привлекательную доходность на фоне снижения ключевой ставки.

Инвестиции становятся частью долгосрочного финансового планирования. Россияне используют их для накопления на покупку недвижимости или автомобиля, образование детей, создание капитала на будущее.

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*Исследование проводилось в мае 2026 года в 37 городах России с населением свыше 500 тысяч человек по репрезентативной выборке.