Рубль слабеет на фоне падения цен на нефть

Курс рубля в понедельник теряет позиции относительно трёх основных мировых валют. Сильнее всего утром он падал к доллару: к 11:20 мск на 1,6%, до 74,2 рубля. Днём темпы ослабления замедлились. Рассказываем, что происходит на валютном рынке и сколько будут стоить доллар, евро и юань на неделе 22–26 июня.

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Как вёл себя рубль на прошлой неделе

Рубль на прошлой неделе (15–19 июня) постепенно ослабевал к мировым валютам. Доллар на межбанковском рынке «Форекс» вечером в пятницу торговался на уровне 72,99 рубля. За последние пять торговых сессий американская валюта укрепилась к рублю более чем на 2%.

Евро завершил прошлую неделю на уровне 83,7 рубля. Цена закрытия юаня в пятницу составила 10,78 рубля.

В понедельник динамика сохраняется. К 13:55 мск курс доллара вырос на 1,23% и стоил 73,89 рубля. Евро увеличился на 0,46%, до 84,68 рубля. Юань достиг 10,9 рубля (+0,48%).

Официальные курсы Банка России на выходные и 22 июня:

Доллар — 73,44 рубля.

Евро — 84,17 рубля.

Юань — 10,81 рубля.

Что влияет на курс рубля в конце июня

Мировые цены на нефть — один из главных факторов, определяющих курс рубля во второй половине июня, сказала «Рамблеру» ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.

Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE 22 июня опускалась ниже 79 долларов за баррель. Ещё две недели назад он торговался вблизи 94 рублей за баррель. Текущие уровни нефти находятся на минимальных уровнях с начала марта.

Мировые рынки ожидают падения стоимости нефти в любой момент, если Иран объявит о полном прекращении блокировки Ормузского пролива. Обвал цен на нефть в область 75 долларов за баррель может ослабить рубль потенциально до 75 рублей за доллар. Наталья Мильчакова Ведущий аналитик Freedom Finance Global

Незначительное снижение ключевой ставки Банка России в пятницу на 25 базисных пунктов, до 14,25%, не оказало на курс рубля значительного влияния, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Он объяснил это тем, что реальные ставки по банковским и инвестиционным продуктам (ключевая ставка минус инфляция) остаются довольно высокими: около 9%.

Банк России снизил ключевую ставку до 14,25%: как это повлияет на вклады, кредиты и экономику

На этой неделе инвесторы ждут от Центробанка новостей о том, как он будет покупать и продавать валюту для Фонда национального благосостояния (ФНБ), отметил главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин.

В первом полугодии регулятор продаёт ежедневно валюту на 4,62 миллиарда рублей. Однако с 1 июля, по оценкам Шульгина, эти операции могут приблизиться к нулю. В таком сценарии доллар способен подняться к 75 рублям, а юань — выше 11 рублей, прогнозирует эксперт.

Поддержку рублю в конце месяца традиционно окажет налоговый период, добавил Шульгин. В конце месяца экспортёры массово продают валютную выручку, чтобы получить рубли для расчёта с бюджетом. Приток иностранной валюты на рынок временно сдерживает ослабление рубля.

Что будет с рублём на неделе 22–26 июня

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» экспертов, доллар на неделе с 22 по 26 июня будет стоить около 73,7 рубля. Курс евро составит около 85 рублей, юаня — 10,85 рубля.

Прогноз ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой:

Доллар будет торговаться в диапазоне 72–75 рублей.

Евро составит 83–86 рублей.

Юань будет стоить 10,7–11,2 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар составит 73–75 рублей.

Евро в области 84–86 рублей.

Юань будет находиться в диапазоне 10,6–11,1 рубля.

Прогноз аналитика «Цифра брокер» Дмитрия Вишневского:

Доллар будет находиться в области 74–76 рублей.

Евро будет стоить 84–87 рублей.

Юань может подняться к 10,8–11,1 рубля.

Прогноз главного аналитика центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь»:

Доллар в пределах 72–73 рублей.

Юань будет 10–10,5 рубля.

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