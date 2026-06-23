Что такое биржевой стакан и как его анализировать

Биржевой стакан, известный как книга ордеров, представляет собой динамическую таблицу с действующими лимитными поручениями на покупку и продажу выбранного финансового инструмента. Данные обновляются в реальном времени и помогают увидеть, как на рынке соотносятся текущий спрос и предложение.

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Структура биржевого стакана и типы заявок

В биржевом стакане отображаются только лимитные заявки — те, в которых трейдер указывает конкретную цену. Рыночные заявки исполняются мгновенно и в стакан не попадают. Условные (стоп-заявки) появляются в нём только после срабатывания заданного условия.

Стакан состоит из трёх столбцов:

Левый: биды (от англ. bid) — заявки на покупку, обычно выделяются зелёным или синим, но цвет зависит от настроек терминала. Правый: аски (от англ. ask) — заявки на продажу, обычно выделяются красным. Центральный — цена, по которой участники готовы совершить сделку.

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Ключевые характеристики стакана

Спред

Разница между лучшим бидом и лучшим аском: максимальной ценой покупки и минимальной ценой продажи. На ликвидных бумагах такая разница обычно невелика и может составлять всего несколько копеек.

Глубина стакана

Показывает, сколько ценовых уровней видно в очереди заявок на покупку и продажу. Конкретная глубина может зависеть от настроек брокера. Чем больше заявок и объёмов видно в стакане, тем выше ликвидность инструмента и тем проще совершить сделку близко к текущей рыночной цене.

Практические нюансы для частного инвестора

Стакан заявок на бирже особенно полезен при работе с низколиквидными инструментами. Он помогает оценить реальный объём по нужной цене и выставить лимитную заявку вместо рыночной. Так инвестор может снизить риск проскальзывания — ситуации, когда рыночная заявка исполняется по нескольким уровням стакана, а итоговая средняя цена оказывается хуже расчётной.

Важно. Инструмент показывает намерения, а не факт исполнения. Это означает, что заявки в стакане не гарантируют сделку — их можно снять или изменить в любой момент. Крупные игроки могут дробить объёмы или применять скрытые ордера, которые в стакане не видны.

Главное про биржевой стакан

Биржевой стакан — инструмент прозрачности, отражающий текущий баланс спроса и предложения. Он помогает принимать более взвешенные решения, но не прогнозирует будущее движение цены. Его можно использовать как дополнение к техническому и фундаментальному анализу, а не как самостоятельную торговую систему.

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