Чистые активы: что это такое, где посмотреть в отчёте компании

Чистыми активами называют разницу между стоимостью всего имущества компании и её обязательствами. Проще говоря, это то, что останется у компании, если она продаст всё, что ей принадлежит, и рассчитается по всем долгам. Рассказываем, почему этот показатель важен для инвесторов и на что он влияет — от дивидендов до риска банкротства.

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Из чего складываются чистые активы

Чтобы посчитать чистые активы, берут всё, чем владеет компания: здания, оборудование, товары, деньги на счетах, долги других компаний. Из этой суммы вычитают все долги самой компании: кредиты, займы, обязательства перед поставщиками, налоги и зарплату сотрудникам. Разница — это и есть чистые активы.

Пример. У компании есть:

оборудование на складе стоимостью 3 миллиона рублей;

деньги на счетах — 500 тысяч рублей;

товары для продажи на 700 тысяч рублей.

Общая стоимость активов — 4,2 миллиона рублей.

При этом у компании также есть:

кредит в банке — 1,5 миллиона рублей;

долг перед поставщиком — 300 тысяч рублей;

задолженность по налогам — 200 тысяч рублей.

Итого долгов — 2 миллиона рублей.

Это сумма, которая останется у владельцев, если компания закроется прямо сейчас. Её ещё называют стоимостью чистых активов (СЧА).

СЧА есть не только у компаний, но и у паевых инвестиционных фондов (ПИФов) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ). У ПИФа чистые активы — это стоимость всего имущества минус долги, а цена пая считается как СЧА, поделённая на количество паёв. По динамике СЧА ПИФа можно понять, растут или падают вложения фонда.

У НПФ свой расчёт, но суть та же: это стоимость пенсионных накоплений и резервов за вычетом обязательств. Величина чистых активов показывает, насколько эффективно фонд управляет деньгами вкладчиков, и влияет на размер будущей пенсии.

Где искать этот показатель

Для компаний

Самый простой способ — найти годовую отчётность на сайте компании в разделе «Инвесторам». Итоговая сумма чистых активов указывается в строке 3600 отчёта об изменениях капитала. Публичные компании обязаны раскрывать этот показатель в ежеквартальных отчётах и на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Для ПИФов

Данные публикуются управляющей компанией ежедневно на её сайте. Рост чистых активов говорит о притоке средств в фонд, падение — об оттоке.

Для НПФ

Отчётность публикуется на сайте фонда в разделе для клиентов.

Как понять, что значат эти цифры

Для компаний

Если чистые активы больше уставного капитала, компания может платить дивиденды.

Если меньше — компания не вправе выплачивать дивиденды.

Если чистые активы ниже нуля — долгов больше, чем имущества, и компания близка к банкротству.

Если показатель остаётся ниже уставного капитала несколько лет подряд, компанию могут ликвидировать.

Также важно смотреть на динамику: рост — компания укрепляется, падение — повод разобраться в причинах.

Для ПИФов

Главный ориентир для инвестора — цена пая, которая считается как СЧА, поделённая на количество паёв. Если СЧА растёт, а паёв становится больше, цена может не измениться. Поэтому важно смотреть на стоимость пая, а не только на общий размер фонда.

Для НПФ

Чем выше чистые активы, тем больше у фонда средств для выполнения обязательств. Для клиента НПФ главное — чтобы чистые активы росли или хотя бы не снижались быстрее инфляции.

Что важно запомнить

Чистые активы — один из главных индикаторов финансового здоровья компании. Ключевое правило: если чистые активы меньше уставного капитала, дивидендов не будет. Если показатель уходит в минус — это повод задуматься.

Для ПИФов ориентир другой: важна стоимость пая, которая складывается из СЧА, поделённой на количество паёв. Если цена пая растёт — вложения работают. Если падает — это тревожный сигнал.

Клиентам НПФ чистые активы показывают, сколько у фонда средств для выплаты пенсий. Если они стабильны или растут — всё в порядке. Если снижаются — проверьте, что происходит.

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