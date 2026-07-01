Инфраструктура свободы: когда локация работает на вас, а не наоборот

Место, где мы живём, часто диктует свои правила: как добираться до работы, где гулять с детьми, куда пойти вечером. Однако есть локации, которые не ограничивают выбор, а, наоборот, расширяют горизонты. Шестой квартал «События» на Мосфильмовской улице в Раменках — именно такая точка на карте Москвы. Проект предлагает готовую инфраструктуру и свободу выбора — без компромиссов и ожидания.

© Визуализация шестого квартала проекта «Событие» , пресс-служба «Донстрой»

Архитектура с узнаваемым лицом

В отличие от типовых новостроек, где дома похожи друг на друга, девелопер «События» (компания «Донстрой») выбрал иной подход. Каждая очередь квартала строится по уникальному проекту. Например, архитектурную концепцию шестой очереди разработало знаменитое московское бюро Atrium, на базе дизайн-кода британских архитекторов из LDA Design и UHA London.

Два корпуса разной этажности (до 38-го и 51-го этажей) выполнены в эстетике современного урбанизма и органично дополняют панораму западной части Москвы. Архитектурный облик строится на контрасте: строгая геометрия и панорамное остекление высотных башен противопоставлены низким коммерческим и общественным секциям.

© Визуализация шестого квартала проекта «Событие», пресс-служба «Донстрой»

Всё это делает дома узнаваемыми, а квартал в целом — непохожим на другие. В квартирах — высокие потолки (от 3,16 до 6,24 метра), большие окна (от 2,16 до 3,24 метра), а в части лотов — панорамное остекление.

Архитектура здесь не просто фон для жизни. Она создаёт ощущение простора, света и воздуха — то, что в городской среде ценится особенно высоко. Внешний облик квартала оценят те, кто устал от безликих высоток и хочет выбирать не только планировку, но и эстетику.

Места для прогулок и встреч: большой парк и собственная терраса

Работа закончилась — начинается время для себя. И здесь у жильцов шестого «События» есть выбор.

Отдохнуть в парке у дома. Парк «Событие» — это 24 гектара зелени, из которых 12 уже доступны для прогулок. На территории проложены беговые и велодорожки, экотропы, обустроены детские и спортивные площадки, места для пикника, лекторий и даже декоративный огород. Это место, где можно провести утро на пробежке, а вечер — с детьми или друзьями на пикнике.

© Парк «Событие», пресс-служба «Донстрой»

Остаться во дворе. Впрочем, выходить за пределы квартала необязательно. Всё, что нужно для прогулок и отдыха, будет во дворе:

• Благоустроенный бульвар и событийная площадь с амфитеатром и фонтаном, который зимой превращается в каток.

• Лаунж-зоны на первых этажах для неформальных встреч.

• Террасы на крыше 10-го этажа в обоих домах: здесь можно заниматься йогой, загорать, работать или просто любоваться панорамным видом на город.

© Визуализация шестого квартала проекта «Событие», пресс-служба «Донстрой»

В целом рекреационные зоны займут примерно половину территории квартала. За пользование общественными пространствами квартала не придётся доплачивать — всё это станет частью вашей повседневной жизни.

© Визуализация шестого квартала проекта «Событие», пресс-служба «Донстрой»

Выбраться подальше. Квартал находится в 10–15 минутах езды на авто от природного комплекса «Долина реки Раменки». Этот район — один из самых экологически чистых в столице, утопающий в зелени парков.

Инфраструктура для детей: школа, сад и безопасные дворы

Для семьи с детьми выбор жилья — это вечный поиск баланса. Где будет учиться ребёнок? Есть ли рядом безопасная площадка? Не придётся ли возить его через весь город? В шестом квартале «События» эти вопросы были сняты ещё на стадии проекта.

Школа и детский сад — на территории. Для жителей «События» строится школа и детский сад. Они будут не просто в шаговой доступности, а буквально в нескольких минутах от подъезда.

Благодаря этому вам не нужно будет везти ребёнка через полгорода, вставать на час раньше или нанимать няню для сопровождения. Утром — спокойный завтрак, короткий путь до садика или школы — и никаких лишних переживаний.

Безопасные дворы и игровые зоны. В шестом квартале создаётся пространство по концепции «двор без машин». Вся территория будет под видеонаблюдением, свободно въехать сюда смогут только жители. Внутри появятся детские площадки с современным покрытием, оборудованием и делением по возрастам: для малышей, для детей постарше, для подростков.

Репетиторская комната и детский клуб. Нужен репетитор? Пригласите его в специально отведённую для занятий комнату, чтобы ребёнку не пришлось никуда ездить. А для самых маленьких есть детский клуб, где можно играть и общаться с детьми соседей, не выходя из здания.

Парк как продолжение двора. В парке «Событие» есть и детские, и спортивные площадки, и зоны для тихого отдыха. Весь путь до него проходит по закрытой территории квартала, без пересечения с проезжей частью.

© Парк «Событие», пресс-служба «Донстрой»

Всё это вместе даёт главное: дети растут в среде, где им безопасно, интересно и не нужно никуда спешить. А у родителей освобождается время для себя, общения с детьми и простых радостей.

Спорт без абонементов и пробок

Утренняя пробежка, вечерняя тренировка или полноценное занятие с тренером — всё это в «Событии», не нужно никуда ехать. В квартале появятся воркаут-зоны с тренажёрами на свежем воздухе. Если вы предпочитаете системные занятия, здесь откроют собственный фитнес-рум.

Парк «Событие» добавляет к этому списку ещё несколько километров беговых и велосипедных дорожек, площадки для игр с мячом и зоны для йоги. Также здесь находится спорткомплекс «Фабрика молодёжи», где можно кататься на скейтборде, играть в текбол и настольный теннис, заниматься воркаутом, посещать секции для детей и взрослых.

Спорт в «Событии» не требует постоянного подвига — он просто встроен в повседневную жизнь.

Три удобных варианта для тех, кто работает

Одна из главных проблем жителей мегаполиса — время на дорогу. Часы, проведённые в пробках, складываются в дни и месяцы потерянной жизни. В шестом квартале «События» решили эту проблему:

• организовали рабочие пространства в квартале и рядом;

• позаботились о транспортной доступности проекта.

В шаговой доступности от жилых корпусов «Донстрой» возводит два современных офисных объекта — бизнес-парк «Раменки» и одноимённый офисный центр, оба — класса А. Здания отвечают высоким стандартам: подземный паркинг, развитая внутренняя инфраструктура — кафе, магазины, фитнес.

© Визуализация бизнес-парка «Раменки», пресс-служба «Донстрой»

Конечно, близость деловых центров не означает, что все смогут ходить в офис пешком. Но «Событие» предлагает три разных сценария.

Сценарий 1. Для тех, кому повезло работать рядом. Если ваш офис окажется в бизнес-парке «Раменки» или где-то поблизости, дорога до работы займёт несколько минут пешком. Освободившиеся часы можно потратить на спорт, семью и отдых.

© Визуализация бизнес-центра «Раменки», пресс-служба «Донстрой»

Сценарий 2. Для тех, кто ездит в офис в другую часть города. Расположение — одно из главных преимуществ квартала: рядом проходят крупные магистрали (Аминьевское шоссе, Мичуринский, Ломоносовский и Кутузовский проспекты), что обеспечивает быстрый выезд в любую точку Москвы и за город.

Сценарий 3. Для фрилансеров и удалёнщиков. Работать из дома удобно не всегда. Иногда нужно провести встречу или просто сменить обстановку. Для этого в квартале будут работать коворкинг и лаунж-зоны. Если для работы вам нужна более деловая атмосфера, то можно пойти в ближайшие бизнес-центры с кафе, переговорными и необходимой инфраструктурой.

До центра можно доехать за 20–25 минут на автомобиле. Также в пешей доступности — несколько станций метро и МЦД. Это делает поездки на работу быстрыми и предсказуемыми.

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