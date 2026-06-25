Назван действенный способ выбрать управляющего для своего капитала

Передавая капитал в доверительное управление, вы покупаете не просто услугу, а уверенность, что ваши деньги работают так, как вы договорились. Именно поэтому важно проверить, действительно ли управляющий компетентен и не приведёт ли его стратегия к потере капитала. Рассказываем, на что ориентироваться при выборе управляющей компании и как проверить компетенции управляющего.

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Типы стратегий в доверительном управлении

Доверительное управление — это передача активов профессиональному управляющему, который распоряжается ими в интересах владельца. Право собственности при этом остаётся у клиента.

Услуга доступна в двух формах:

Индивидуальное доверительное управление (ИДУ) . Управляющий разрабатывает стратегию с учётом целей и риск-профиля конкретного клиента. Услуга предназначена в первую очередь для крупных частных и корпоративных инвесторов.

. Управляющий разрабатывает стратегию с учётом целей и риск-профиля конкретного клиента. Услуга предназначена в первую очередь для крупных частных и корпоративных инвесторов. Коллективное доверительное управление — средства разных инвесторов объединяются и управляются по единой стратегии. Пример — паевые инвестиционные фонды (ПИФы).

В индивидуальном доверительном управлении стратегии делятся на несколько типов в зависимости от соотношения доходности и риска.

По уровню риска и доходности:

Консервативные стратегии . Их цель — защита капитала от инфляции и получение стабильного, но умеренного дохода. Портфель обычно формируется из надёжных облигаций федерального займа (ОФЗ), корпоративных долговых бумаг с высоким рейтингом и депозитов. Доля акций, как правило, не превышает 30%.

. Их цель — защита капитала от инфляции и получение стабильного, но умеренного дохода. Портфель обычно формируется из надёжных облигаций федерального займа (ОФЗ), корпоративных долговых бумаг с высоким рейтингом и депозитов. Доля акций, как правило, не превышает 30%. Умеренные стратегии. Предполагают баланс между риском и доходностью. Портфель смешанный: до 50–60% составляют акции стабильных компаний («голубые фишки»), остальное — облигации и инструменты денежного рынка. Подходят инвесторам, готовым к умеренным колебаниям стоимости портфеля.

Предполагают баланс между риском и доходностью. Портфель смешанный: до 50–60% составляют акции стабильных компаний («голубые фишки»), остальное — облигации и инструменты денежного рынка. Подходят инвесторам, готовым к умеренным колебаниям стоимости портфеля. Агрессивные стратегии. Нацелены на максимальную доходность за счёт инвестиций в акции роста, развивающиеся рынки, IPO или деривативы. Доля акций может достигать 80% и более, что подразумевает высокую волатильность и значительный риск просадки капитала. По этой причине они рекомендуются инвесторам с длительным горизонтом и высокой стрессоустойчивостью.

По типу дохода и структуре:

Дивидендные (купонные) стратегии. Сфокусированы на бумагах эмитентов, регулярно выплачивающих высокие дивиденды или купоны. Подходят для получения регулярного пассивного денежного потока. Структурные стратегии. Комбинированные продукты, сочетающие защиту капитала (например, облигации) с возможностью заработать на росте высокорисковых активов.

По базовому активу:

Ценные бумаги и валют а. Классический вид ИДУ на фондовом рынке: управляющий совершает сделки с акциями, облигациями, валютой и производными инструментами.

а. Классический вид ИДУ на фондовом рынке: управляющий совершает сделки с акциями, облигациями, валютой и производными инструментами. Недвижимость . Управление коммерческой или жилой недвижимостью: поиск арендаторов, ремонт, оплата счетов.

. Управление коммерческой или жилой недвижимостью: поиск арендаторов, ремонт, оплата счетов. Бизнес и доли. Управление активами компаний или долями в уставном капитале для оптимизации оптимизации операционных процессов.

Ключевой момент: с 1 января 2025 года стандартные стратегии для частных инвесторов упразднены. Управляющие обязаны разрабатывать индивидуальную стратегию с учётом вашего финансового положения, опыта и риск-профиля.

Поэтому перед выбором важно чётко определить свои цели (сохранение, рост, пассивный доход), горизонт инвестирования и допустимый уровень риска. Именно эти параметры лягут в основу вашей индивидуальной инвестиционной декларации, где будут прописаны правила будущих вложений.

Критерии выбора управляющей компании

Доходность. Управляющая компания (УК) должна показывать стабильное превосходство своих результатов над бенчмарком, на который ориентирована стратегия. Оценивать это нужно на длинных временных отрезках — от 3–5 лет. Краткосрочные всплески доходности не должны вводить вас в заблуждение: важна именно устойчивость результата, а не разовые рекорды.

Что проверить в первую очередь:

Лицензия ЦБ. У всех управляющих компаний должна быть лицензия участника финансового рынка. Проверить ее можно на сайте Банка России в реестре управляющих компаний.

Репутация и стаж работы. Изучите историю компании, сколько лет она работает на рынке. Отсутствие скандалов, связанных с ущемлением прав клиентов, — важный маркер надёжности.

Топ-10 старейших игроков рынка ДУ:

УК «Альфа-Капитал» — 1990 год.

УК «Атон» — 1991 год.

УК «Велес Капитал» — 1995 год.

УК «ВИМ Инвестиции» — 1996 год.

УК «Первая» — 1996 год.

УК «Тройка Диалог» — 1996 год.

УК «Уралсиб» (сейчас — «БКС Управление благосостоянием») — 1996 год.

УК «Менеджмент-Консалтинг» — 1997 год.

УК «Агана» — 2000 год.

Национальная управляющая компания — 2002 год.

Важный критерий — опыт управления именно теми активами, которые подходят клиенту. Одно дело — управлять консервативным портфелем из облигаций, другое — работать с акциями, структурными продуктами, производными инструментами или более агрессивными стратегиями. Важно смотреть на реальную инвестиционную логику: как принимаются решения, кто входит в инвестиционный комитет, как контролируются риски, какие ограничения есть в декларации. Юлия Кузнецова Экономист, инвестиционный советник

Если заинтересовавшая вас компания давно присутствует на рынке, обратите внимание на её действия в кризисный 2008 год, рекомендует финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин. Это показатель устойчивости и умения адаптировать портфели под новые реалии.

По данным издания «Коммерсант», прибыль от основной деятельности за 2008 год показали следующие ныне действующие УК:

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Прозрачность стратегии. Компания должна чётко и понятно объяснить предлагаемую вам инвестиционную стратегию:

в какие активы можно и нельзя вкладывать ваши деньги;

как будут приниматься решения о покупке и продаже;

какой будет структура портфеля;

какой риск-профиль инвестора предполагает стратегия.

Всё это прописывают в индивидуальной инвестиционной декларации. Это неотъемлемая часть договора доверительного управления.

Нужно чётко понимать, что именно будет внутри портфеля. Следите, чтобы там вдруг не оказались ПИФ этой же УК, вклад в аффилированном банке или какие-либо другие продукты, где интересы клиента и управляющего могут расходиться. Владимир Верещак финансовый советник, квалифицированный инвестор

Осторожность с гарантиями. По закону управляющие компании не имеют права гарантировать доходность. Если вам обещают конкретные цифры — это признак возможного мошенничества.

Удобство взаимодействия. Управление капиталом не должно превращаться в квест. Оцените, насколько удобно устроен личный кабинет и мобильное приложение: быстро ли открывается аналитика, легко ли пополнить счёт или вывести средства, оперативно ли реагирует поддержка на запросы.

Отсутствие зависимости от одного управляющего. Если результаты компании привязаны к конкретному портфельному управляющему, вы будете вынуждены следить за его карьерой. В компаниях с выстроенной системой управления капиталом человеческий фактор минимизирован.

Комиссии. Вознаграждение управляющей компании обычно состоит из двух частей: платы за управление (0,5–2% в год от средней стоимости активов) и платы за успешный результат (10–20% от прибыли за год или от превышения над индексом). Важно понимать, как рассчитывается плата за успех: от всей прибыли по портфелю или только от суммы, которая превысила индекс.

Рейтинги надёжности и кредитные рейтинги. Рейтинг надёжности позволяет оценить стабильность работы компании. Это не абсолютная гарантия, но важный дополнительный фильтр. Управляющие компании с высокими рейтингами проходят более строгую проверку со стороны агентств, что снижает риски мошенничества и некомпетентности.

Рейтинги надёжности УК можно найти, например, на сайте «Эксперт РА». Наивысший рейтинг A++ присвоен 14 управляющим компаниям.

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В списке «Эксперт РА» представлены не все участники рынка, так как получение рейтинга не является обязательным. Кроме того, УК может получить рейтинг в другом агентстве.

Отдельное внимание уделите кредитному рейтингу компании, отражающему её финансовую устойчивость. Оценки всех аккредитованных агентств можно найти на сайте ЦБ.

Как оценить компетенции управляющего

Когда вы определились с УК, следующий шаг — оценить конкретного человека, который будет управлять вашим портфелем. Ошибка здесь может стоить дороже, чем неправильный выбор компании: даже в надёжной УК может работать управляющий, чей стиль не соответствует вашим ожиданиям.

Убедитесь, что соблюдены обязательные процедуры. Управляющий обязан определить ваш инвестиционный профиль и согласовать его до начала работы. В договоре должны быть чётко прописаны цели управления, критерии оценки деятельности управляющего и ограничения на отдельные действия.

Стратегию инвестирования управляющий должен разрабатывать для каждого клиента отдельно. На этом этапе определяются сумма, срок инвестиций и уровень риска. Если вы недовольны результатами, то можете скорректировать стратегию.

Проверьте реальную доходность. Не останавливайтесь на изучении доходности самой УК, ведь работать с вашими деньгами будет конкретный сотрудник. Отчёт о доходности управляющего также должен охватывать период от 3–5 лет.

Если управляющий обещает слишком высокую прибыль — насторожитесь. Доходность, например, в 25% в месяц — это 1355% в год (с учётом сложного процента). При таком темпе за пять лет 1 миллион рублей превратился бы примерно в 7 миллиардов рублей. Стабильно показывать такую доходность на длинном горизонте не способна ни одна компания в мире.

Рекомендую задать несколько прямых вопросов: какая инвестиционная философия у стратегии, за счёт чего формируется доходность, что может привести к убытку, как портфель поведёт себя при росте ставки, падении рынка, девальвации рубля или снижении ликвидности. Профи объяснит всё простым языком и обязательно покажет не только потенциальную доходность, но и возможные просадки. Юлия Кузнецова Экономист, инвестиционный советник

При оценке управляющего важно понимать ограничения, с которыми вы столкнётесь. Узнать результаты индивидуального доверительного управления других клиентов УК невозможно — эти данные конфиденциальны.

Единственное, что доступно для анализа потенциальному клиенту, — это историческая доходность публичных ПИФов, которыми управляет компания. Эти данные публикуются на сайте УК и на специализированных агрегаторах, отмечает старший аналитик УК «Первая» Владимир Тарантаев.

Результаты управления в прошлом не гарантируют будущих результатов. Всё, что можно сделать, — сравнить УК с конкурентами: как они работали в периоды кризисов, как их доходность соотносилась с риском или с бенчмарком, напоминает эксперт.

Не все продукты УК бывают успешными, поэтому наличие фондов без существенной динамики по доходности — это нормально, объясняет директор по продуктовому развитию УК «Финам Менеджмент» Юлия Савина. Важно, чтобы большинство продуктов были успешными. Это значит, что управляющие умеют анализировать рынок и строить стратегии, исходя из рыночной конъюнктуры.

Стоит также учитывать, что результат индивидуального управления зависит не только от управляющего, но и от выбранной стратегии, поскольку управляющий действует строго в рамках инвестиционной декларации, согласованной с клиентом, напоминает Тарантаев.

Узнайте, в каких рыночных фазах управляющий показывает результат. Рынок может либо расти, либо падать, либо стоять на месте. Но не все управляющие одинаково эффективны в разных фазах. Бывает, что консультант блестяще торгует на бычьем рынке, но теряется при коррекции или в боковом тренде. А на падения, просадки и боковое движение приходится около 70% всего времени.

Поэтому обязательно запросите детальный отчёт о доходности управляющего за последние 3–5 лет и посмотрите, как он работал на растущем рынке, как на падающем, как в периоды бокового движения. Если управляющий не показывает результат или вообще не торгует в сложные фазы — это повод задуматься.

Проверьте, как управляющий коммуницирует. Профессионал не боится сложных вопросов. Он способен понятно объяснить, как принимает решения, какие риски закладывает в портфель и почему выбрал те или иные активы. Если на вопросы вам отвечают уклончиво или обещают гарантированно высокую доходность, это плохой сигнал.

Опирайтесь на личные рекомендации и отзывы. Выбор управляющего можно сравнить с выбором врача, поскольку в его руках будет ваше финансовое благополучие и уверенность в завтрашнем дне, считает Алексей Родин. Эксперт советует не ограничиваться отзывами в интернете, а по возможности искать рекомендации среди знакомых, у которых уже был личный опыт работы с управляющим и понятный результат.

Если личных рекомендаций нет, устройте управляющему «краш-тест»: передайте ему в управление для начала ограниченную сумму, советует Алексей Родин.

Как показывает практика, ответы на все — даже самые каверзные — вопросы не гарантируют того, что после подписания документов всё пойдёт согласно озвученному плану. Поэтому на первое время лучше доверить в управление лишь часть средств. Алексей Родин Финансовый советник, экономист

Раз в месяц проверяйте состояние счёта и состав портфеля. Если стратегия не оправдывает себя — приносит меньше ожидаемого или уходит в минус, — обсуждайте это с управляющим. Индивидуальная стратегия позволяет вносить коррективы без потери гибкости.

Частые ошибки при выборе управляющей компании

Ориентация только на прошлую доходность. Высокая доходность в прошлом может быть результатом удачи или агрессивной стратегии, которая неприемлема для вас.

Игнорирование комиссий. Даже небольшая разница в комиссиях на дистанции 5–10 лет может съесть значительную часть дохода.

Выбор УК только по рейтингу. Рейтинг важен, но он должен быть дополнен анализом стратегии, команды и прозрачности.

Отсутствие проверки отчётности. Если отчёты непрозрачны или предоставляются реже раза в год — это повод задуматься.

Вера в гарантированную доходность. Гарантии конкретного дохода — прямой признак мошенничества или недобросовестной компании.

Погоня за завышенной доходностью. Алексей Родин предостерегает: показатели с гарантией выше 20–30% — свидетельство склонности к риску и быстрой наживы, которая иногда бывает фатальна. Доходность должна быть рыночной, а не космической.

Что важно запомнить

Ошибка при выборе управляющей компании может стоить дорого: некачественный отбор активов, скрытые комиссии или несовпадение стратегии с вашим риск-профилем способны свести на нет весь инвестиционный потенциал.

Ключевые критерии выбора УК: наличие лицензии ЦБ, стабильность результатов на горизонте 3–5 лет, прозрачность стратегии, высокая независимая оценка, репутация и поведение в кризис.

Проверяйте не только цифры доходности, но и то, как управляющий объясняет свои решения, какие риски закладывает в портфель и насколько регулярно с вами общается. Профессионал не боится сложных вопросов и не обещает гарантированной доходности. Если есть сомнения, сначала доверьте управляющему небольшую сумму.

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