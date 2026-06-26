IPO и SPO: пути выхода компании на биржу и что это значит для инвестора

IPO и SPO часто упоминают в новостях о фондовом рынке рядом друг с другом, но за этими терминами стоят разные сценарии выхода акций в публичное обращение. Для частного инвестора это не формальная разница: от механизма размещения зависят цели компании или акционеров, потенциальная доходность, ликвидность бумаг и набор рисков.

Поэтому перед участием важно понимать, что именно предлагает рынок — первое размещение акций или продажу уже обращающегося пакета — и каких последствий ждать после сделки.

Что такое IPO и зачем компании выходят на биржу

IPO (Initial Public Offering) — это первичное публичное размещение акций. Компания впервые выводит свои бумаги на биржу: после допуска к торгам их могут покупать инвесторы через брокерский счёт.

Основные мотивы компании для выхода на IPO:

привлечь капитал для развития бизнеса;

повысить узнаваемость;

обеспечить ликвидность для ранних акционеров;

улучшить корпоративное управление — публичный статус обязывает раскрывать финансовую отчётность.

Процесс IPO состоит из нескольких этапов. Сначала компания проходит аудит, готовит проспект эмиссии с финансовой отчётностью за последние несколько лет (зависит от требований биржи) и выбирает андеррайтера — инвестиционный банк, который организует размещение.

Следующий этап — презентация бизнеса потенциальным покупателям (роуд-шоу). Руководство компании общается с крупными инвесторами, показывает финансовую модель и собирает предварительные заявки, который фиксируется в книге заявок. На основе этого спроса определяется цена размещения, а затем бумаги распределяются между участниками. Частным инвесторам при ажиотаже часто достаётся только часть заявленного объёма.

После размещения вступает в силу lock-up период — как правило, 90–180 дней. В течение этого времени ранние акционеры и сотрудники не могут продавать свои бумаги. Это снижает риск того, что крупные владельцы одновременно начнут продавать акции сразу после IPO и резко обрушат цену.

Ещё один инструмент поддержки котировок — greenshoe-опцион: с его помощью организатор размещения может проводить операции для сглаживания колебаний цены в первые дни после старта торгов.

Что такое SPO и чем оно отличается от допэмиссии

SPO (Secondary Public Offering) — это размещение акций компании, которая уже прошла IPO и торгуется на бирже. В такой сделке один из крупных владельцев — например основатель, инвестиционный фонд или государство — предлагает инвесторам часть принадлежащего ему пакета.

Новых бумаг при этом не появляется: меняется структура владения, а доля акций в свободном обращении, то есть free-float, становится выше. Для рынка это обычно означает лучшую ликвидность и может повысить шансы бумаги попасть в биржевые индексы.

Важно различать SPO и дополнительную эмиссию — FPO (Follow-on Public Offering). При FPO компания размещает вновь выпущенные акции, из-за чего доли текущих акционеров сокращаются. Поэтому для держателей бумаг последствия у этих инструментов разные, хотя внешне оба процесса могут выглядеть как очередное публичное размещение.

Поскольку акции уже обращаются на бирже и их можно приобрести в обычном режиме, инвесторы ожидают, что при SPO им предложат определённую скидку к текущей рыночной цене. Иначе участие в размещении для них лишено смысла.

Как участвовать в размещениях и снизить риски потери вложений

Чтобы подать заявку на IPO или SPO, инвестору потребуется брокерский счёт с доступом к нужному размещению. Обычно участие оформляется в мобильном приложении или личном кабинете во время формирования книги заявок, а минимальный порог входа определяется условиями конкретной сделки.

До подачи заявки важно оценить несколько ключевых моментов:

Есть ли lock-up-период. Если ограничения нет или lock-up-период слишком короткий, существует риск, что крупные акционеры начнут массово продавать бумаги сразу после выхода на биржу, что может привести к снижению цены.

Если ограничения нет или lock-up-период слишком короткий, существует риск, что крупные акционеры начнут массово продавать бумаги сразу после выхода на биржу, что может привести к снижению цены. Не слишком ли дорого оценена компания. Один из ориентиров — коэффициент P/E (Price to Earnings). Он показывает, во сколько годовых прибылей рынок оценивает компанию. Если показатель заметно выше, чем у конкурентов из той же отрасли, стоит разобраться, чем оправдана такая оценка. Иногда высокая цена связана с ожиданиями быстрого роста бизнеса, но иногда инвесторы просто переплачивают.

Один из ориентиров — коэффициент P/E (Price to Earnings). Он показывает, во сколько годовых прибылей рынок оценивает компанию. Если показатель заметно выше, чем у конкурентов из той же отрасли, стоит разобраться, чем оправдана такая оценка. Иногда высокая цена связана с ожиданиями быстрого роста бизнеса, но иногда инвесторы просто переплачивают. Совпадает ли прибыль с движением денег. Компания может показывать прибыль в отчётности, но при этом испытывать нехватку реальных денежных средств.

Компания может показывать прибыль в отчётности, но при этом испытывать нехватку реальных денежных средств. Какой уровень листинга у компании. На Московской бирже есть три уровня листинга. Первый предполагает самые строгие требования к раскрытию информации и корпоративному управлению, третий — менее жёсткие. Сам по себе третий уровень не означает, что компания плохая, но инвестору стоит внимательнее изучить её финансовое положение и риски.

На Московской бирже есть три уровня листинга. Первый предполагает самые строгие требования к раскрытию информации и корпоративному управлению, третий — менее жёсткие. Сам по себе третий уровень не означает, что компания плохая, но инвестору стоит внимательнее изучить её финансовое положение и риски. Какой объём акций будет свободно обращаться на бирже. Если после размещения в свободном обращении окажется небольшая доля акций (низкий free-float), торги могут быть менее активными. В таких бумагах цены могут меняться более резко, а купить или продать крупный пакет бывает сложнее.

Важно. IPO несёт более высокую неопределённость, поскольку у компании ещё нет публичной истории котировок и её оценка во многом строится на прогнозах. SPO проводится для уже известного рынку эмитента с понятной динамикой.

Так, по данным «Известий», среди IPO и SPO в России за 2023–2024 годы более 70% IPO принесли инвесторам убытки. В среднем размещённые бумаги потеряли в стоимости порядка 40%. Основные причины — переоценённость на старте, ажиотажный спрос, завышенные мультипликаторы и давление продавцов после окончания lock-up.

Показательный пример — краудлендинговая платформа JetLend, которая в марте 2025 года вышла на СПБ Биржу. IPO прошло по нижней границе предварительного ценового коридора — 60–65 рублей за акцию, а объём привлечения составил 476 миллионов рублей.

В сентябре 2025 года у части акционеров завершился период lock-up. После этого бывшие сотрудники начали активно продавать бумаги JetLend, и котировки резко снизились: за два дня акции подешевели почти на 40% и опустились до 33,5 рубля за штуку.

Главное

IPO и SPO — инструменты с разной логикой и профилем риска. IPO открывает доступ к компании на раннем этапе её публичной жизни, но несёт более высокую неопределённость. SPO обычно предполагает дисконт к рыночной цене уже известного эмитента, но требует понимания мотивов продавца.

Изучайте финансовую отчётность, сравнивайте мультипликаторы с отраслью, проверяйте наличие lock-up и структуру сделки.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Куда инвестировать в 2026 году: надёжные способы сохранить и приумножить капитал