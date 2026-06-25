Названа причина, почему инвесторы заработали меньше вкладчиков
Средняя доходность частных инвесторов на уровне 2,9% годовых за 2023–2025 годы — слабый результат, особенно с учетом инфляции и ставок по депозитам. Но эта цифра скорее характеризует не рынок, а поведение массового инвестора: попытки спекулировать, покупать на пиках и продавать в периоды паники. Таким мнением поделился с «Рамблером» директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.
Высокие ставки по вкладам в 2024–2025 годах фактически сделали депозиты главным конкурентом фондового рынка, перетянув значительную часть ликвидности из акций, отметил эксперт.
Для российского фондового рынка это негативный фактор. При безрисковой доходности вблизи 20% инвесторы не готовы брать на себя повышенные риски ради сопоставимой или даже более низкой доходности.
По итогам 2023–2025 года средняя доходность частных инвесторов составила 2,9% в год, свидетельствуют данные Банка России. Регулятор изучил показатели розничных клиентов брокеров с портфелями стоимостью от 10 тысяч до 10 миллионов рублей. Для сравнения: средняя максимальная ставка по вкладам за аналогичный период составила 14,86% годовых, подсчитал «Рамблер» на основе данных ЦБ.
Показатели были неоднородные. 5% инвесторов столкнулись с потерями свыше 10%. Ещё треть инвесторов завершили период с небольшим минусом или около нулевым результатом.
Выйти в плюс удалось 63% инвесторов. Из них большинство (41%) получили доходность в диапазоне от 0,1% до 6,7% годовых. Это ниже уровня, который за тот же период демонстрировал индекс полной доходности государственных облигаций Московской биржи (RGBITR).
Результат выше индекса RGBITR показали лишь 13% клиентов. Их доходность составила от 6,71% до 17,2% годовых. Верхнее значение сопоставимо с динамикой индекса полной доходности акций Московской биржи (MCFTR), учитывающего дивидендные выплаты. Превзойти и этот показатель смогли только 9% инвесторов.
Более высокую доходность получили инвесторы, которые включили в портфели паи паевых инвестиционных фондов, отмечает ЦБ. Средняя доходность таких инструментов для неквалифицированных инвесторов за последние три года составила 17,9% годовых.
В 2026 году столь сильного разрыва, вероятно, уже не будет, считает Кабаков. По мере снижения ключевой ставки привлекательность депозитов будет уменьшаться, а акции и облигации, напротив, получат поддержку, пояснил он.
Если цикл смягчения денежно-кредитной политики продолжится, фондовый рынок способен вернуть двузначную доходность и вновь стать более интересным инструментом для долгосрочных инвесторов.
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