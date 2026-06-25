Названа причина, почему инвесторы заработали меньше вкладчиков

Средняя доходность частных инвесторов на уровне 2,9% годовых за 2023–2025 годы — слабый результат, особенно с учетом инфляции и ставок по депозитам. Но эта цифра скорее характеризует не рынок, а поведение массового инвестора: попытки спекулировать, покупать на пиках и продавать в периоды паники. Таким мнением поделился с «Рамблером» директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

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Высокие ставки по вкладам в 2024–2025 годах фактически сделали депозиты главным конкурентом фондового рынка, перетянув значительную часть ликвидности из акций, отметил эксперт.

Для российского фондового рынка это негативный фактор. При безрисковой доходности вблизи 20% инвесторы не готовы брать на себя повышенные риски ради сопоставимой или даже более низкой доходности. Ярослав Кабаков директор по стратегии ИК «Финам»

По итогам 2023–2025 года средняя доходность частных инвесторов составила 2,9% в год, свидетельствуют данные Банка России. Регулятор изучил показатели розничных клиентов брокеров с портфелями стоимостью от 10 тысяч до 10 миллионов рублей. Для сравнения: средняя максимальная ставка по вкладам за аналогичный период составила 14,86% годовых, подсчитал «Рамблер» на основе данных ЦБ.

Показатели были неоднородные. 5% инвесторов столкнулись с потерями свыше 10%. Ещё треть инвесторов завершили период с небольшим минусом или около нулевым результатом.

Выйти в плюс удалось 63% инвесторов. Из них большинство (41%) получили доходность в диапазоне от 0,1% до 6,7% годовых. Это ниже уровня, который за тот же период демонстрировал индекс полной доходности государственных облигаций Московской биржи (RGBITR).

Результат выше индекса RGBITR показали лишь 13% клиентов. Их доходность составила от 6,71% до 17,2% годовых. Верхнее значение сопоставимо с динамикой индекса полной доходности акций Московской биржи (MCFTR), учитывающего дивидендные выплаты. Превзойти и этот показатель смогли только 9% инвесторов.

Более высокую доходность получили инвесторы, которые включили в портфели паи паевых инвестиционных фондов, отмечает ЦБ. Средняя доходность таких инструментов для неквалифицированных инвесторов за последние три года составила 17,9% годовых.

В 2026 году столь сильного разрыва, вероятно, уже не будет, считает Кабаков. По мере снижения ключевой ставки привлекательность депозитов будет уменьшаться, а акции и облигации, напротив, получат поддержку, пояснил он.

Если цикл смягчения денежно-кредитной политики продолжится, фондовый рынок способен вернуть двузначную доходность и вновь стать более интересным инструментом для долгосрочных инвесторов. Ярослав Кабаков директор по стратегии ИК «Финам»

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