Стало известно, сколько стоит портфель зумера

Средний портфель инвестора в возрасте до 30 лет стоит 279 тысяч рублей и состоит из нескольких классов активов, сообщили ВТБ Мои Инвестиции, проанализировав 1 миллион счетов (результаты есть в распоряжении «Рамблера»).

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Почти половину среднестатистического портфеля (46%) занимают облигации. Ещё 30% приходится на паи фондов, 18% — на акции и 6% — на денежные средства и драгоценные металлы.

Среди конкретных инвестиционных инструментов наибольшей популярностью (22%) пользуется биржевой фонд денежного рынка LQDT. Для молодых клиентов он играет роль «подушки безопасности»: средства можно быстро вывести и вложить в другую идею, отметили авторы исследования.

Молодые инвесторы формируют устойчивую базу из облигаций и фондов денежного рынка, вкладывают пятую часть портфеля в более рисковые акции и управляют портфелем с помощью ИИ-сервиса. Сочетание этих факторов будет определять облик частного инвестирования в ближайшие десять лет, — отметил руководитель департамента брокерского бизнеса ВТБ Андрей Яцков.

В топ популярных активов также входят:

бессрочные облигации Т-Банка (3%);

обыкновенные акции Сбербанка (2,5%);

ОФЗ 26248 (2%);

акции ВТБ и ЛУКОЙЛа;

паи фонда «ВИМ Недвижимость».

Также молодёжь активнее других возрастных групп подключает автоматизированные сервисы. Доля клиентов, использующих ИИ-сервис «Интеллект», уже превысила 7% от всех клиентов ВТБ Мои Инвестиции. Самая популярная стратегия среди тех, кто его подключил, — «Вечный портфель»: её выбирает 52%. Это комбинация акций, облигаций и золота, рассчитанная на устойчивость при минимуме ручного управления.

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