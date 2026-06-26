Российские акции рухнули к минимумам: что это значит для ваших денег

Главный индикатор российского фондового рынка, индекс Мосбиржи, опустился ниже 2250 пунктов и торгуется вблизи минимумов конца февраля 2023 года. Аналитики назвали «Рамблеру» причины падения стоимости акций, озвучили прогнозы по индексу Мосбиржи на ближайшее будущее и рассказали, что сейчас делать простому инвестору.

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Глубоко в «красной зоне»

Российский рынок акций падает 16-ю неделю подряд. На текущей неделе (22–26 июня) темпы снижения стоимости активов ускорились. По итогам основной торговой сессии 24 июня индекс Мосбиржи обвалился на 3,9% и закрылся на отметке 2243,47 пункта.

В четверг индикатор немного отыграл падение и завершил торги в плюсе на уровне 2257,24 пункта (+0,61%). Дневной минимум составил 2217,39 пункта. Бенчмарк опустился до этого значения впервые с 27 февраля 2023 года.

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Утром 26 июня индекс Мосбиржи открылся на отметке 2222,56 пункта.

Что спровоцировало падение рынка акций

На российском рынке акций сейчас наблюдается «идеальный шторм», отметил эксперт БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер. Так называют ситуацию, когда на рынок одновременно давит сразу несколько негативных факторов. В июне 2026 года таких факторов оказалось немало.

Обострение геополитической напряжённости

Признаков приближения перемирия в конфликте на Украине по-прежнему нет. Напротив, риторика подразумевает риск очередного ужесточения санкций против России.

Страны G7 по итогам саммита, прошедшего 15–17 июня, подтвердили намерение продолжать поддержку Украины и усиливать экономическое и военное давление на Россию. Для инвесторов это означает сохранение высокой неопределённости и дополнительных рисков для бизнеса.

Топливный кризис

Атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы привели к ограничениям продажи топлива в стране. На 24 июня полные или частичные ограничения действуют почти в 50 регионах, подсчитал «Финам».

Текущий топливный кризис, безусловно, найдёт отражение в усилении ценового давления и приведёт к сокращению потребительского спроса и повышению издержек бизнеса, предупредил главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин.

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Ускорение инфляции

За период с 16 по 22 июня потребительские цены выросли на 0,25% против 0,15% неделей ранее, следует из данных Росстата. Годовая инфляция ускорилась с 5,6% до 5,85%.

Риск паузы в снижении ключевой ставки

Июньское решение Банка России снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б. п.), до 14,25% годовых стало неожиданностью для рынка. Большинство аналитиков ожидали более существенного снижения на 50 базисных пунктов.

При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила возможность пауз в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Это означает, что дальнейшее снижение ключевой ставки даже небольшими шагами не гарантировано, отметил Шульгин.

Высокие процентные ставки продолжают сдерживать экономическую активность и привлекательность рискованных активов.

Из-за такого скопления рисков даже после снижения ключевой ставки ЦБ от пиковых 21% годовых в 2025 году капитал предпочитает менее рискованные активы. В частности, на долговом рынке. Наталья Малых Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам»

Падение мировых цен на нефть

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта на Ближнем Востоке и восстановлении судоходства через Ормузский пролив. На этом фоне нефтяные котировки резко снизились.

Днём 25 июня августовский фьючерс Brent на лондонской бирже Ice торговался вблизи 73 долларов за баррель. Две недели назад он стоил более 90 долларов за баррель.

Сохранение крепкого рубля

Курс рубля остаётся относительно крепким по отношению к основным мировым валютам. 25 июня доллар на межбанковском рынке «Форекс» стоил около 75,8 рубля, евро торговался вблизи 86,2 рубля. Курс юаня составил около 11,2 рубля.

Как отметила руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых, индекс Мосбиржи тесно связан с динамикой пары доллар/рубль из-за высокой доли экспортёров в структуре бенчмарка.

Крепкий рубль снижает рублёвую выручку экспортно ориентированных компаний, прежде всего нефтегазового и металлургического секторов. Это ухудшает ожидания инвесторов по финансовым результатам крупнейших эмитентов и оказывает дополнительное давление на котировки их акций.

Технические распродажи

На российском рынке акций усилились технические распродажи, отметила Малых. Из-за падения цен у инвесторов срабатывают стоп-лоссы и маржин-коллы, что вынуждает их продавать активы. Это приводит к ещё большему росту продаж и ускоряет падение индекса.

Ещё не «дно»: насколько ниже может упасть индекс Мосбиржи

По мнению Малых, ситуация на российском рынке акций к 25 июня остаётся слабой. Она не исключает дальнейшего снижения индекса Мосбиржи до 2100–2150 пунктов, где находится более сильный уровень поддержки.

На рынке пока нет условий для того, чтобы падение остановилось и началось восстановление, считает Шульгин. Давление на рынок усиливает сезон дивидендных отсечек, когда многие инвесторы продают акции после получения выплат.

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Поддержкой для рынка выступает высокая степень перепроданности, однако этот фактор сможет в полной мере проявиться только при снижении индекса Мосбиржи ближе к 2000 пунктам, считает Шульгин.

Что сейчас делать инвестору

Стоимость акций многих компаний опустилась к десятилетним минимумам, но рынок способен восстановить значительную часть утраченных позиций в долгосрочной перспективе, отметил Зельцер.

Инвесторам остаётся запастись терпением. А трейдерам не стоит брать сильно большие кредитные плечи — до момента разворота может попросту не хватить ликвидности. Михаил Зельцер Аналитик БКС Мир инвестиций

Малых считает, что текущую ситуацию можно использовать для пересмотра портфеля: заменить спекулятивные акции на бумаги более качественных компаний. По её словам, котировки уже сильно снизились, а надёжные активы восстановятся быстрее и сильнее.

Эксперт предостерегла от попыток «ловить ножи» — покупать акции только потому, что они подешевели. Более взвешенным решением будет дождаться стабилизации рынка и появления сигналов разворота тренда, отметила она.

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