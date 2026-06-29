Ставка по юаневым вкладам 2026: влияние ставки свопа ЦБ и особенности вкладов в юанях

Ставка по юаню — это ориентир стоимости китайской валюты на российском финансовом рынке. Для обычного вкладчика он может служить дополнительном сигналом при выборе стратегий сбережений. Однако связь между ставкой, доходностью вкладов и курсом валюты не всегда очевидна. «Рамблер» разобрался в вопросе вместе с экспертами.

Что такое ставка ЦБ по юаню и зачем за ней следить

Ставка ЦБ по юаню, или ставка валютного свопа овернайт в юанях (официальное название), показывает, насколько дорого или дёшево обходятся деньги в китайской валюте. Этот показатель важен не только для банков и участников финансового рынка, но и вкладчиков и частных инвесторов.

Если вы рассматриваете юань для сбережений или уже держите часть накоплений в китайской валюте, следите не только за её курсом (публикуется на сайте ЦБ), но и за этим показателем.

На что влияет ставка по юаню

Ставка по юаню косвенно влияет на условия по вкладам, курс валюты и подход к хранению сбережений.

На доходность вкладов

В отличие от ключевой ставки, которая напрямую определяет проценты по рублёвым депозитам, со ставкой по юаню всё сложнее. Банки учитывают множество факторов:

спрос на валюту;

потребность бизнеса в расчётах;

объём юаней на собственных счетах банка.

Рост или снижение ставки по юаню ещё не означает, что банки сразу пересмотрят условия по валютным вкладам.

Если у банка достаточно юаней, он может не менять ставки по депозитам даже после изменения рыночных ориентиров. И наоборот, если банк нуждается в валюте, он предложит повышенную доходность по вкладам, даже когда ставка падает. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

На курс юаня

Здесь ставка играет лишь вспомогательную роль. Если доходность по юаневым инструментам растёт, часть инвесторов и компаний активнее покупает китайскую валюту, поддерживая её курс.

Однако сильнее на курс влияют другие факторы. Их перечислили эксперты:

объёмы экспорта и импорта;

цены на сырьё;

бюджетная политика и геополитическая ситуация;

общий баланс спроса и предложения валюты на рынке.

Бывают моменты, когда юани оказываются в дефиците на межбанковском рынке. Тогда стоимость их заимствования резко растёт, а вместе с ней может укрепляться и сама валюта. Кроме того, некоторые инвесторы занимают юани под низкую ставку и вкладывают деньги в более доходные рублёвые инструменты. Кирилл Кузнецов Основатель компании «Усиленные Инвестиции», квалифицированный инвестор

Юаневый или рублевый вклад: за и против

Выбор между рублёвым и юаневым вкладом зависит от вашей цели: в какой валюте вам понадобятся деньги и для чего вы формируете сбережения.

Рублёвые вклады обычно дают более высокую и предсказуемую доходность, но зависят от инфляции. Доходность юаневого вклада – это не только проценты, но изменения курса юаня к рублю. Сравнение рублёвого и юаневого вклада:

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То есть вместо инфляционного риска вкладчик получает валютный, отмечают эксперты.

Если курс юаня снизится, доходность в рублях может оказаться ниже ожидаемой. С другой стороны, такие вклады помогают диверсифицировать сбережения и частично защищают их от ослабления рубля. Кирилл Кузнецов Основатель компании «Усиленные Инвестиции», квалифицированный инвестор

Например, вы купили 100 тысяч юаней по курсу 11 рублей за юань. Это 1,1 миллиона рублей. Затем разместили деньги на вкладе под 4% годовых. Через год сумма выросла до 104 тысяч юаней.

Если курс не изменился и остался на уровне 11 рублей за юань, вы получите 1,144 миллиона рублей. Доход составит 44 тысячи рублей.

Но если за это время курс снизился до 10 рублей за юань, 104 тысячи юаней будут стоить уже 1,04 миллиона рублей. Несмотря на начисленные проценты, в рублёвом выражении вы потеряете около 60 тысяч рублей по сравнению с первоначальной суммой.

Для вкладчика валютный вклад несёт под собой валютный риск и процент по вкладу может не покрыть изменение курса валюты по отношению к рублю. Например, официальный курс китайского юаня к рублю Банка России снизился в 2025 году на 16,99% Алексей Петровский Главный специалист отдела инвестиционного консультирования компании «Солид Инвестиции»

Даже если валютный вклад застрахован, при наступлении страхового случая вы получите возмещение в рублях по курсу Банка России на дату наступления страхового события. Это значит, что валютный риск сохраняется даже в рамках системы страхования вкладов.

Что делать, если у вас куплены юани

Решение зависит от цели накоплений и срока.

Долгосрочные цели . Если юани — часть финансовой подушки, эксперты советуют продолжать держать их и не принимать резких решений из-за колебаний курса.

. Если юани — часть финансовой подушки, эксперты советуют продолжать держать их и не принимать резких решений из-за колебаний курса. Краткосрочные нужды. Если деньги понадобятся в рублях через пару месяцев, лучше рассмотреть конвертацию сейчас.

Покупать новые юани имеет смысл только при наличии конкретной цели (например, поездка или диверсификация). Покупка исключительно ради высокой ставки может не оправдаться из-за валютного риска, предупредил Чернов.

Оптимальной стратегией для многих остаётся распределение накоплений между разными валютами и инструментами.

Для долгосрочных целей валютную часть накоплений можно сохранять. Если юани нужны для будущих расходов, их разумно покупать постепенно. Частичная конвертация в рубли может быть оправдана, когда доходность рублёвых вкладов заметно превышает инфляцию. Денис Донских Директор по сберегательным продуктам маркетплейса Финуслуги

Типичные ошибки вкладчиков

Игнорировать банковский спред. Разница между курсом покупки и продажи юаня способна заметно сократить прибыль ещё до начисления процентов по вкладу. Размещать деньги, которые могут понадобиться в ближайшее время. Если вклад придётся закрывать досрочно или обменивать валюту в неблагоприятный момент, часть дохода будет потеряна. Принимать решения на эмоциях. Часто люди покупают валюту после её резкого роста, когда покупать уже поздно. Эксперты советуют этого избегать. Не изучить условия банка перед открытием вклада. Комиссии за конвертацию, ограничения на досрочное снятие, особенности валютных переводов и порядок налогообложения процентов могут существенно повлиять на итоговый результат. Эти расходы и ограничения вкладчики часто недооценивают.

Многие воспринимают валютный вклад как защиту от любых финансовых рисков. На практике это не так: вклад в юанях не устраняет риски, а лишь заменяет инфляционный риск валютным. Даниил Тюнь Генеральный директор компании ДА-Консалтинг

Главное

Ставка по юаню может влиять на вклады, курс и сбережения. Это важный, но единственный фактор.

При выборе юаневого вклада важно оценивать совокупность условий: возможное изменение курса валюты, процентную ставку, комиссии банка и свои финансовые цели.

Рублёвые вклады обычно предлагают более высокую доходность и предсказуемый результат, тогда как юаневые помогают диверсифицировать сбережения, добавляя валютный риск.

Если у вас уже есть юани, решение о покупке, продаже или сохранении валюты должно зависеть от ваших целей и срока вложений, а не от краткосрочных колебаний курса.

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